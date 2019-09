Teljesen új városrész születik 2026-ig a Budapest Diákváros Fejlesztési Programnak köszönhetően Csepelen. Decemberben már kihirdették a pályázat győztesét, a grandiózus terv kivitelezését pedig a Sohettára bízták. A svéd tervezőiroda már több sikeres nemzetközi projektet tudhat magáénak, többek között a norvég nemzeti operát és a Calgaryban található központi könyvár is hozzájuk köthető.

A Figyelő értesülései szerint 2026-ig befejeződik a Déli Városkapu - Budapest Diákváros Fejlesztési Program, amely a Csepel-sziget északi részénél épülő 15 ezres atlétikai stadion megépítésével veszi kezdetét. A 4,7 milliárd forintos beruházást a Kvassay-zsilip közelében hozzák létre majd, és a tervek szerint ez a stadion ad majd otthont a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságnak is.

A lap szerint az új városrész egy 135 hektáros területen terül majd el, és sportcélú, illetve rekreációs létesítmények mellett komplett egyetemváros is épül.

A kormány több százmillió forintot költ arra, hogy az itt található vízügyi létesítmények kiváltását megoldják. Ez részben szolgálati lakások áthelyezését jelenti, ezzel együtt pedig rendőrségi funkciókról is szól a határozat: az érintett ingatlanokon történő közfeladat-ellátás átmeneti elhelyezésével kapcsolatos költségekre 768 millió forintot költene a kormány.

A projekt célja az eddig elhanyagolt észak-csepeli és dél-pesti övezet megújítása. A Figyelő felidézi Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes szavait is, aki szerint a Duna-ága mentén egy élhető, zöldmegoldásokban gazdag városrész alakul ki, ennek köszönhetően pedig több műemlék és helyi védettségű épületet renoválnak.

Szintén fontos célkitűzés, hogy a kevesek által látogatott csepeli Duna-part is bekapcsolódjon a pezsgő nagyvárosi életbe, emellett pedig a jelenleg elhanyagolt nagy zöld területeket is úgy alakítsák át, hogy az kikapcsolódási lehetőséget biztosítson a sportolóknak, a sportolni vágyóknak, valamint a családoknak is. A koncepció része a Budapest Xtrém Szabadtéri Park is, amelyben BMX-es és kajak-kenu szlalompálya is található lesz, de mesterséges tavat is kialakítanak majd.

Az sportlétesítmények mellett felépített egyetemváros előreláthatólag 12 ezer diáknak biztosít majd lakhatást.

Az új városrészben ezenfelül Tarlós István főpolgármester szerint magas minőségben jelenik majd meg a piaci szféra, munkahelyteremtő és gazdaságélénkítő szereplőként, valamint irodák és kutatólaboratóriumok is lesznek a tervek szerint. A költségekről még nem esett szó.