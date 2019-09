Egy rejtélyes tüdőbetegség miatt omolhat össze az e-cigaretta ipar

Az elmúlt hónapokban egy furcsa járvány kezdődött az Egyesült Államokban, amely mögött egyre biztosabban állítható, hogy az e-cigaretták állnak. A súlyos szövődményekkel járó tüdőproblémák miatt már ötszázan kerültek kórházba, az egyik legnagyobb e-cigaretta gyártót pedig többen perrel fenyegetik. A Walmart áruházlánc már meg is szüntette a termékek értékesítését, valamint két amerikai állam, New York és Michigan is hasonlóan döntött. Ez azonban vélhetően csak a kezdet, és elképzelhető, hogy az e-cigarettapiac hamarosan még nehezebb helyzetbe kerül.

A kutatók és orvosok még mindig vizsgálják, hogy pontosan mi állhat annak a járványnak a hátterében, amely az e-cigarettázók körében ütötte fel fejét. A súlyos szövődményekkel járó tüdőproblémákat eddig több mint 500 esetben jelentették, és már legalább nyolc halálos áldozatot követelt. Az e-cigarettáról kezdetek óta megoszlanak a vélemények, hiszen míg a gyártók azt állították, hogy akár 95 százalékban is egészségesebb lehet, mint a hagyományos dohánytermékek, addig az orvosok és egészségügyi szakemberek jelentős része ezt erősen kétli.

Az e-cigaretta elleni hangokat a jelenlegi járvány tovább erősíti, ráadásul komoly gondot okoz az is, hogy egyre több fiatal kezd el dohányozni az ízesített készítmények miatt. A Juult, az Egyesült Államok és a világ egyik legnagyobb e-cigaretta gyártóját több államban is azzal vádolják, hogy a kiskorú tinédzsereket célozták meg marketingjükkel, és szoktatták rá őket ezáltal termékeikre.

Egy 2018-as tanulmány szerint az amerikai gimnáziumi végzős diákok 30 százaléka legalább évente egyszer használ valamilyen e-cigi készítményt. A National Institute on Drug Abuse pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy 44 éve nem történt olyan, hogy ennyi ember szokjon rá egy függőséget okozó készítményre.

Ezt a hullámot egyelőre úgy tűnik, hogy a Juul lovagolta meg a legjobban, hiszen a vállalat uralja az amerikai piac felét, a gyártó becsült értéke pedig eléri a 38 milliárd dollárt.

Ugyan az e-cigarettát úgy mutatták be, hogy segít leszokni a dohányzásról, de hamar rá kellett jönni arra, hogy az emberek valójában inkább csak átszoktak a készülékre. Ráadásul sok olyan tinédzser is kipróbálta és használja, akik előtte nem dohányoztak. Az e-cigi-járvány áldozatainak 16 százaléka még nem töltötte be a 18. életévét, a betegségben szenvedők legnagyobb csoportja pedig a 18 és a 34 év közötti fiatalok.

A Time egyik cikke kitér arra is, hogy 2011-ben csupán az amerikai gimnazisták 2 százaléka e-cigarettázott, míg ez az arány idén már 28 százalék, közülük pedig több mint félmillióan minden nap szívják a készítményeket. Ezzel szemben ugyan tíz százalékkal csökkent a dohányosok száma (16 százalékról 6 százalékra), azonban összességében így is 10 százalékkal emelkedett a nikotinos termékeket fogyasztó gimnazisták aránya (18 százalékról 28 százalékra).

A termékek többségét is úgy tervezték, hogy az vonzó legyen a fiatalok számára. A készülékek divatosak, színesek, a belevaló nikotinos folyadékot pedig több ízben is lehet kapni. Mivel a terméknek nincs olyan szaga, mint a hagyományos cigarettafüstnek, ezért nehezebb is vele lebukni, a Juul készüléke pedig úgy néz ki, mint egy pendrive, így könnyen el is rejthető. A Juul előtt is voltak e-cigarettát gyártó cégek, például a Blue és az NJOY, de ők nem alkottak maradandót.

A Juul viszont rendkívül trendinek számít a fiatalok között és a közösségi oldalakon is tarol, így hamar a gimnazisták kedvenc kiegészítője lett.

A Juul és az e-cigaretták kibontakozó uralmának azonban hamar véget vethetnek a döntéshozók. New York és Michigan már betiltotta a termékek értékesítését, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke pedig szeptember 11-én bejelentette, hogy a kormány és a Food and Drug Administration (FDA) azon dolgozik, hogy az összes ízesített nikotintartalmú e-cigarettát betiltsák az amerikai piacon.

Éppen az íz a legvonzóbb a tinédzserek számára, ezt pedig az is alátámasztja, hogy a megkérdezett kiskorúak 80 százaléka azért szívja a termékeket, mert azok a kedvenc ízesítésével is elérhetőek.

Nem csak a döntéshozók, hanem több magánkézben lévő cég is nekiment az e-cigarettagyártóknak. A CBS és a Viacom is bejelentette, hogy többet nem reklámoznak ilyen termékeket televíziós csatornáikon, Kínában pedig a két legnagyobb e-kereskedelmi oldal, az Alibaba és a JD.com is eltávolította a készülékeket a kínálatából. Nemrég pedig az amerikai áruházlánc, a Walmart is jelezte, hogy többé nem árulnak e-cigarettákat és tartozékokat a boltjaikban.

A Juul mindemellett arra is számíthat, hogy polgári peres eljárások sorozata indul ellene a jövőben. Ennek a kezdetét jelezheti a 25 éves John McFaull ügye, aki Kentucky államban perelte be az e-cigarettagyártót, mivel szerinte a Juul nem tájékoztatta megfelelően a vevőket a termék nikotintartalmáról, az erre figyelmeztető felirat pedig csak idén szeptemberben került a dobozokra, pedig a termék már évek óta piacon van.

A vád kitér arra is, hogy a Juul agresszíven reklámozta a terméket a fiatalok számára a közösségi média - oldalakon azt sugallva, hogy az e-cigi trendi, szexi és a "menőséggel" azonos.