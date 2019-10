Hatalmas üzlet lett bakelitlemezt gyűjteni

Egyre többen halmoznak fel hazánkban fizikai zenei adathordozókat, vagyis lemezeket. Míg a CD-k eladását tartósan gyengítette a streaming szolgáltatók megjelenése, az értékesített bakelitlemezek száma egyre nő.

Napjaink bélyeggyűjtése lehet az analóg – vagyis vinyl, ún. bakelit – lemezek gyűjtése, mutatják egyértelműen a MediaMarkt tapasztalatai. A digitális lemez, vagyis a CD sokkal kompaktabb és olcsóbb is a bakelitnél, mégis utóbbi éli reneszánszát mostanában. Míg a zenei streaming szolgáltatók (iMusic, Spotify, stb.) megjelenésével a CD-eladások évről évre csökkennek (pont ugyanazt a tendenciát mutatva, mint anno, több tíz évvel ezelőtt a bakelit/vinyl a CD-k megjelenésekor), a bakelitek újra népszerűek.

Újra divatba jött a zene birtoklása

Herczeg László, a MediaMarkt beszerzője szerint az elmúlt években a zenerajongóknak a zene „kézzelfoghatósága, fizikális valója" kezdett el hiányozni, amire a vinyl, a nagyméretű bakelitkorong lehetőséget biztosít. Ez odáig vezetett, hogy az elmúlt öt évben hat és félszeresére nőtt hazánkban a bakelit lemezeladás a MAHASZ (Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége) adatai szerint.A MediaMarkt tapasztalatai szerint az átlag vinyl-vásárló hetente 1-2 lemezt szerez be. A legelszántabbak 20-30 új darabbal töltik fel havonta a kollekciójukat, és a rajongók köre folyamatosan bővül, egyre többen kezdték el gyűjteni a lemezeket.

Érdekes jelenség, ugyanis az analóg lemezek ára akár a CD-k árának két-háromszorosa is lehet – mondta a szakértő. Ám a fizikai formátumon kívül más kulcsfontosságú érvek is meghúzódnak a háttérben, hiszen e kitételnek a CD is megfelel, bármikor kézbe lehet venni, a hozzá kapott kis szövegkönyvet lapozgatni lehet. Ami miatt érdemes minden zenerajongónak (újra) beszereznie egy vinyl lejátszót, az a hangminőség. Sokan csupán városi legendaként kezelik ezt a tényt, ám a vinyl tényleg sokkal jobb minőségben játssza le a zenéket, mint a CD. Ha vigyáznak a felületére, akkor tíz, húsz, vagy akár harminc év után is.A bakelitvásárlás melletti döntő szempont még annak eszmei értéke is. A retró, mint trend a lemezvásárlások piacán is tényező lett. Áruházainkban sok esetben találkozunk olyan vásárlókkal, akik nem rendelkeznek lemezlejátszóval, csupán a gyűjtés élvezete miatt veszik a ma már kuriózumnak számító analóg lemezeket – fűzte hozzá Herczeg László.

A K-Pop a CD-k eladását futtatja fel

A szakértő ugyanakkor egy, a bakelitlemezek újbóli térhódításával szembemenő tendenciára is felhívja a figyelmet.

Növekvő érdeklődés figyelhető meg a K-Pop, vagyis a koreai popzene iránt, igaz, ezekhez a tartalmakhoz kizárólag digitális lemezeken lehet hozzájutni. Az 5-8 ezer forintos CD-k nagyon fogynak, tizenévesek vásárolják jellemzően. Herczeg szerint őket valószínűleg ugyanaz motiválja, mint a bakelitgyűjtőket: a kézzelfoghatóság és fizikai kötődés nagy szerepet játszik ennek a rajongói szubkultúrának az életében.