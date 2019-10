Hasznos tudnivalók, ha online rendel karácsonyi ajándékot

Idén is 10 százaléknál nagyobb mértékben nőhet majd a csomagok és csomagjellegű küldemények száma az előző évhez képest. Az emelkedést elsősorban a nemzetközi online rendelések hajtják. Az ünnepi szezonban a Magyar Posta várakozásai szerint lehet olyan nap, amikor a belföldi és nemzetközi csomag és csomagjellegű küldemények száma elérheti vagy meg is haladhatja a 250 ezer darabot. A logisztikai csúcsidőszakra a Magyar Posta több intézkedéssel készül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hasonlóan a korábbi évekhez, ugyancsak felkészült a karácsonyi forgalomból adódó többletfeladatokra, hogy az ügyfelek minél rövidebb idő alatt juthassanak hozzá a megrendelt csomagjaikhoz. Érdemes az online rendeléskor figyelembe venni a webáruház által jelzett szállítási időt és a küldeményekre vonatkozó vámszabályokat.

Töretlen a webshopok népszerűsége, egyre többen rendelnek online, itthoni és külföldi oldalakról egyaránt. Az e-kereskedelem dinamikus növekedésével párhuzamosan a küldemények száma is évről évre komoly emelkedést mutat. A növekvő mennyiség megfelelő kezelésére és kézbesítésére fejlesztésekkel és minden évben speciális intézkedésekkel készül a Magyar Posta. A vállalat már 2018-ban is összesen 41 millió csomagot, illetve csomagjellegű küldeményt kezelt. A Posta előrejelzése szerint 2019-ben 14 százalékkal emelkedhet a küldemények mennyisége. Az emelkedést leginkább a nemzetközi árutartalmú küldemények hajtják. Az ingyenes szállítással, általában Európai Unión kívülről rendelt küldemények mennyisége novemberben akár 30-40 százalékkal is több lehet, mint egy évvel korábban ugyanebben az időszakban.

Az Európai Unión kívülről érkező árutartalmú küldemények hátránya, hogy közönséges levélként érkeznek (a legolcsóbb, általában ingyenes a szállításuk), ezért azokat postaládába kell kézbesíteni. Sokszor azonban még a postás táskájába is alig fér bele, nemhogy a postaládába, ilyenkor jellemzően értesítőt kap róla az ügyfél. Ezekhez a küldeményekhez nincs postai azonosító, vagyis életútjuk nem nyomon követhető, legfeljebb szállítási azonosítót kap a megrendelő, ami nem alkalmas a nyomkövetésre. A küldemények ömlesztve, hatalmas zsákokban, konténerekben érkeznek meg a célállomásra. Jellemzően a zsáknak van szállítási azonosítója, és azt küldi el a webshop a címzettnek azonosítóként. A tapasztalatok szerint minimálisan emelkedett azon ügyfelek száma, akik hajlandóak fizetni a szállítási és kézbesítési szolgáltatásért.

A magyarok jelentős része vásárol online, tavaly mintegy 3,2 millióan tették ezt. A következő tíz évben legalább megduplázódhat, de akár a két és félszeresére is ugorhat az évente kezelt csomagok száma.

A külföldről érkező árut tartalmazó küldemény leggyakoribb kiindulási pontja Kína, innen rendelnek a legtöbben, ezt követi az Egyesült Államok, Szingapúr, Japán, Malajzia, Dél-Korea és Hongkong. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tavaly 69 ezerszer vámkezelt Európai Unión (EU) kívüli országból feladott postai csomagokat, ez a szám idén már most meghaladja az 58 ezret. A csomagok leggyakrabban mobiltelefont, tabletet, étrend-kiegészítőt, ruházati termékeket, kozmetikumot és elektronikai kiegészítőket, valamint LED lámpákat tartalmaztak.

Hasznos tudnivalók:

A csomag szállítási idejét mindig a webáruház határozza meg (a logisztikai partnerrel, partnerekkel kötött szerződése alapján), ezért ezt érdemes figyelembe venni a rendeléskor. A szállítási idő leginkább attól függ, honnan rendelik: a karácsonyi forgalomban a távol-keleti országokból megrendelt áruk átfutási ideje 6-8 hét is lehet. Ezzel szemben az EU-ból jellemzően 1-2 hét.

Segíti a sikeres kézbesítést, ha pontos a szállítási cím: például, ha munkahelyre kérik a csomagot, akkor a megrendelő neve mellett a cég nevét is fel kell tüntetni.

Javasolt, hogy a címzett adja meg telefonos és e-mailes elérhetőségét is, hogy ha a küldeményt vámkezelni kell, akkor a lehető leggyorsabban értesíteni lehessen.

Ha egy küldemény az Európai Unión kívülről érkezik, azt vámkezelni kell. A csomagon szerepelnie kell az áru pontos megnevezésének és a megrendeléskor kifizetett összegnek.

A külföldi megrendelés esetén javasolt többletszolgáltatásként nyomkövetést is kérni, így az ügyfél naprakész tájékoztatást kap küldeménye várható érkezéséről. Ha megrendeléskor ingyenes szállítást választják, annak útját nem lehet nyomon követni, a csomag érkezése kevésbé kiszámítható.

A vámeljárás menete

A vámkezelés akkor végezhető el, ha a beérkezett küldeményen az árumegnevezés egyértelműen szerepel, ismert a valós értéke és a címzettje.

A vámkiszabás alapja a küldemény igazolt külföldi vételára, ennek pontos feltüntetése az ügyfél kötelessége.

Ha a küldemény összértéke a 22 eurót meghaladja, akkor vám-árunyilatkozatot kell benyújtani. Ebben az esetben a Magyar Posta felveszi a kapcsolatot a címzettel, akinek nyilatkoznia kell, hogy ad-e vámkezelési megbízást a postának, és meg kell küldeni az áru értékét alátámasztó okmányokat.

A vámkezeléshez és a vámérték igazolásához az alábbi dokumentumok kellenek:

számla, és/vagy

paypal-igazolás és/vagy

rendelés visszaigazolása (pl.: eBay).

A NAV a vámérték alátámasztása érdekében további dokumentumokat is bekérhet.

Ajándékküldemény (magánszemélytől magánszemélynek térítésmentesen) esetén szükséges:

ajándékozó nyilatkozat a feladótól (formanyomtatvány nincs rendszeresítve),

a feladó és címzett adatai (név és cím),

a küldemény postai azonosítószáma, pontos tartalma, értéke, mennyisége.

Ha az ügyfél a vámeljáráshoz szükséges valamennyi – valós adatokat tartalmazó – okmányt, a küldemény érkezése előtt vagy után megküldi a Postának, akkor a NAV a Posta által benyújtott vámkezelési indítványt átlagosan 23 perc alatt feldolgozza.

Egyedi engedély, igazolás kell a gyógyszer vagy védett növényből, állatból készült termékek behozatalához.

Az interneten cégtől (webáruházból) megrendelt és az EU-n kívülről érkező áruk 22 euró értékig vám- és adómentesek, 150 euróig vámmentesek, de áfakötelesek, 150 euró fölött pedig áfát és vámot is kell fizetni.

Ha EU-n kívüli magánszemély csomagot küld magyar magánszemélynek, akkor 45 euróig nem kell vámot és adót fizetni. 150 euróig vámmentes, de áfaköteles, 150 és 700 euró között 2,5 százalék vámot és áfát, e fölött pedig az áfa mellett már a vámtarifa szerinti vámot kell megfizetni.

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a szellemi tulajdonjogot sértő (hamis) termékeket és kábítószereket tilos behozatni!

Az internetes vásárlással kapcsolatban részletes tájékoztatót talál a www.nav.gov.hu/nav/kiadvanyok_vasarlas és a www.posta.hu/vam internetes oldalon is.