Ők a legvagyonosabb, önerőből meggazdagodott nők

A Forbes idén is kiadta a leggazdagabb amerikaiakról szóló listáját. Noha az összesítésben számos nő szerepel, mindössze 11 olyan volt, aki nem öröklés útján, hanem önerőből lett szupergazdag. A 11-es listán helyet kapók összvagyona meghaladja a 37 milliárd dollárt.

Az „önerőből" meggazdagodás kategóriája az elmúlt időszakban több vitát is kiváltott. Amikor ugyanis a Forbes Kylie Jennert jelölte meg a legfiatalabb, „önerőből" vagyonossá lett nőként, akkor sokan jelezték, jóval nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni Jenner családi hátterére. Mert bár igaz, hogy Jenner gyakorlatilag nem örökségből lett gazdag, messze nem elhanyagolható az igencsak vagyonos környezet, amelyben felnőtt, és amelynek segítségével felépíthette a vállalkozását.

Jenner egyébként most nem is került föl a Forbes 400-as listájára, mivel „mindössze" 1 milliárd dolláros vagyonával nem ütötte meg a 2,1 milliárdos minimum határt.

Erre válaszul a Forbes módosított is az „önerő" definícióján. Ez most olyan személyeket jelöl, akik maguk építettek föl egy vállalkozást vagy szereztek vagyont, és ezeket, vagy ezek egy részét, nem a családjuknak köszönhetik.

Ezzel párhuzamosan a Forbes még egy pontozási rendszert is fölállított, melynek segítségével egy 10-es skálán lehet elhelyezni egy adott személy „önerejét". Hogy két példát hozzunk, 1-es pontszámot kapna Alice Walton, a Walmart üzletlánc örököse, aki teljes egészében örökölte a vagyonát, és nem is törekszik arra, hogy ezt saját erőből növelje. Ezzel szemben 10 pontot kapna Oprah Winfrey médiaszemélyiség, aki a Forbes szerint nem csupán szegénységben nőtt föl, de igen komoly akadályokat is le kellett küzdenie ahhoz, hogy teljesen saját erőből milliárdossá váljon.

A Forbes teljes listáján szereplők összvagyona elképesztő, 2960 milliárd dollár. Az önerőből meggazdagodott nők klubjában ez az összeg pontosan 37,2 milliárd volt október elejéig. Íme, az önerőből vagyonossá lett 11 nő, aki helyet kaphatott a Forbes kiadványában.

11. Elaine Wynn (2,4 milliárd dollár)

A Las Vegas királynőjeként is emlegetett Wynn nettó vagyona 2,4 milliárd dollár, míg az önerő pontszáma 8.

A 77 éves hotel- és kaszinómágnás hölgy a legnagyobb részvényese a Wynn Resortsnak. A kaszinó és hotelóriás vállalatot egyébként Elaine Wynn a volt férjével, Steve Wynnel alapította egykor.

10. Oprah Winfrey (2,6 milliárd dollár)

Mint már jeleztük, az ismert amerikai médiaszemélyiség a Forbes szerint tökéletes példája az önerőből meggazdagodott személyeknek. Ezzel – a listán egyedüliként – meg is kapta az említett 10 pontot.

A 66 éves Winfrey médiamogul és vállalkozó, akinek igen nehéz gyermekkora volt, és a szegénységből jutott az Oscar-díj jelölésig, illetve odáig, hogy 32 évesen már saját, országosan elismert televíziós show műsora volt. Winfrey egyébként a lista egyetlen szereplője, aki a médiából érkezett.

9. Johnelle Hunt (2,7 milliárd dollár)

A most 87 éves Johnelle Hunt még az 1960-as években volt társalapítója a J.B. Hunt Company nevű szállítmányozási cégnek.

Férjének (akivel a céget alapította) 2006-os halálát követően beindította a Hunt Ventures-t, melynek segítségével immár nem csupán a szállítmányozásban, de az ingatlanbefektetésben is jelen van. Johnelle Hunt a Forbes értékelése szerint 7 önerő pontot kapott.

8. Doris Fisher (2,7 milliárd dollár)

Hivatalosan Doris Fisher holtversenyben a 9. helyet szerezte meg Johnelle Hunttal, mivel mindkettejüknek nettó 2,7 milliárd dolláros vagyonuk van.

A 88 éves Fisher szintén volt férjével alapította a Gap divatmárkát, San Franciscóban, 1969-ben. Fisher egyébként aktív dolgozója is volt a cégnek az alapítástól egészen 2003-ig, majd azt követően már csak az igazgatótanácsban foglalt helyet 2009-ig.

Érdekesség, hogy a The Wall Street Journal 2015-ös tudósítása szerint Fisher igen lenyűgöző műgyűjteménnyel is rendelkezik. A Forbes megítélése szerint az önerő pontszáma 7.

7. Lynda Resnick (2,8 milliárd dollár)

A 76 éves Lynda Resnick a hivatalos besorolás szerint a mezőgazdaság területén szerezte a nettó 2,8 milliárd dolláros vagyonát. Ő alapította ugyanis, férjével, a Wonderful Company nevű társaságot, azonban ezt követően sem dőlt hátra. Resnick vezeti ugyanis a globális marketing és termékfejlesztési ágazatot a társaságnál.

A Wonderful Company olyan márkákat tömörít, mint a Pom Wonderful, a Wonderful Pistachios vagy a Fiji Water. Resnick emellett több múzeum igazgatótanácsában is tag volt, a Forbes szerint pedig 8-as az önerő pontszáma.

6. Judy Love (2,9 milliárd dollár)

A most 82 éves Judy Love nem véletlenül kapott 9 pontot a Forbes önerő rangsorában. Love az 1960-as években mindössze egyetlen benzinkutat vezetett a férjével, majd 1964-ben, Oklahomában megalapították a Love's Travel Stop & Country Stores nevű céget.

Mára a házaspár vállalata 41 amerikai államban van jelen több mint 480 üzlettel, tavaly pedig nagyjából 22 ezer alkalmazottjuk volt. Love és férje emellett egy vállalkozói központot is beindított az Oklahoma City University keretein belül.

5. Thai Lee (3 milliárd dollár)

A Bangkokban született Thai Lee az Egyesült Államokban tanult, ahol egykori férjével, 1989-ben, mindössze 1 millió dollárért vette meg az SHI International nevű informatikai szolgáltató céget. Mára Lee a vállalatot egy 10 milliárd dolláros globális szolgáltatóvá fejlesztette, melynek jelenleg is elnök-vezérigazgatója.

Lee a Forbesnál 9 pontot kapott az önerőre, és a 60 éves életkorával a 11-es lista legfiatalabb szereplője.

4. Judy Faulkner (3,6 milliárd dollár)

A most 76 éves Faulkner még 1979-ben, egy wisconsini alagsorban alapította az Epic nevű vállalatát. Az orvosi adatbázisokat kezelő szoftver gyártásával foglalkozó társaság mára több mint 250 millió beteg adatait kezeli.

Ezzel együtt Faulkner komoly adományozó, és beszállt abba a kezdeményezésbe, melynek keretein belül egyes magánszemélyek elkötelezték magukat, hogy vagyonuk többségét vagy még az életükben, vagy a végrendeletükben eladományozzák. Az Epic vezérigazgatója 8 pontot kapott a Forbestól az önerőre.

3. Marian Ilitch (3,7 milliárd dollár)

Az elsőgenerációs amerikainak számító, ma 86 éves Marian Ilitch 1959-ben alapította (szintén egykori férjével) a Little Caesars nevű pizzériát. Mára az étteremláncnak 50 államban vannak üzletei, és a siker azt is lehetővé tette, hogy Ilitch később más iparágba is beszálljon.

Napjainkban Marian Ilitch a tulajdonosa a Detroit Red Wings jégkorongcsapatnak, illetve a detroiti MotorCity hotelnek és kaszinónak. Ilitch az önerejére 9 pontot kapott a Forbestól.

2. Meg Whitman (3,8 milliárd dollár)

Noha Whitman mindössze 6 pontot kapott az önerőre, valószínűleg ő rendelkezik az egyik legérdekesebb életúttal a vállalati életben. A 63 éves hölgy egykor a Procter & Gamble-nél kezdett el dolgozni, majd később átment a Hasbróhoz, végül pedig az eBaynél kötött ki a vállalat vezérigazgatójaként. Amikor 1998-ban csatlakozott az eBay csapatához, a cég még csupán 30 alkalmazottal rendelkezett és 4 millió dolláros bevétele volt.

Mire Whitman 2008-ban elhagyta a társaságot, az eBaynek már 15 000 alkalmazottja volt 8 milliárd dolláros bevétel mellett. Az üzletasszony azonban ekkor sem vonult vissza. Később Hewlett Packard vezetője lett, ahol 2015-ben felügyelte a vállalat két részre választását. Whitman jelenleg a Quibi nevű videó streaming startup vezetője.

A Forbes a 6 pontos értékelés mellé kiemelte, a listán Whitman az egyetlen olyan szereplő, aki nem saját alapítású üzlettel szerezte a vagyonát.

1. Diane Hendricks (7 milliárd dollár)

Hendricks a nettó 7 milliárd dolláros vagyonával magasan vezeti a 11-es listát. Sikerének titka pedig nem valamilyen szállodaláncban vagy a technológiában rejlik, hanem a tetőszerkezetekben. Ő alapította ugyanis (férjével) 1982-ben az ABC Supply nevű vállalatot, amely mára az Egyesült Államok legnagyobb beszállítója a tetőszerkezeti elemeknek. Férjének 2007-es halála óta Diane Hendricks a cég egyszemélyi vezetője, aki részben arra használta a vagyonát, hogy komoly fejlesztéseket hajtson végre a Wisconsin államban található Beloitban, ahol a társaságot egykor alapították. A Forbes értékelése alapján Hendricks 9 pontot kapott az önerőre.

Noha Hendricks hatalmas különbséggel vezeti az önerőből meggazdagodott amerikai nők listáját, az USA egészében még így is csak a 14. legvagyonosabb nőnek számít. Ez pedig jól mutatja, hogy összességében még mindig a dinasztikus vagyonok dominálnak.