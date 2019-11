Egymás között már azonnal is küldhetnek pénzt a magyar bankkártyások

A Viber alkalmazáson belül a magyar kártyabirtokosok küldhetnek elsőként azonnal pénzt már egymásnak a Moneytou powered by Mastercard szolgáltatás segítségével.

Napjaink egyre jobban kibontakozó pénzügyi versenye és a digitalizációban egyre sikeresebben elmélyedő felhasználók új kihívásokkal szembesítették a pénzügyi szolgáltatókat az elmúlt években, ami csak fokozódni fog a jövőben. Ez pedig az, hogy ami jó volt adott esetben évtizedekig, az ma már túlhaladottnak számít, a fogyasztók egyre gyorsabbat, jobbat, korszerűbbet és kényelmesebbet akarnak belőle.

A gazdaság egyik nagyon fontos mérőszáma az, hogy a pénz átutalása mennyi ideig tart. Ez nemcsak az üzleti szereplőknek fontos, hanem a magánszemélyeknek is.

Egy-egy átutalás két hazai bank között a kilencvenes években még egy hétig is eltartott, ha pedig postai csekket fizettünk be, az pedig még két-három hétig is keringett a rendszerben, mire megérkezett. A Magyar Nemzeti Bank először háromnapos, majd pár év múlva egynapos átutalási időkre szigorodott. Végül a jegybank fejlesztésre kötelezte a bankokat, melynek hatására 2012-től elindult a munkanapon belüli, legfeljebb négy órán belüli átutalás, ami 2015-től kétórásra zsugorodott.

Bár a jegybank évek óta ígéri a 7x24 órában azonnal teljesülő átutalás elindulását 2019. július 1-től, azt végül a jövő évre el kellett halasztani, mert a bankok nem lettek készen határidőre a fejlesztésekkel.

A felgyorsult életünk azonban megköveteli, hogy már ma is sokszor azonnal teljesülő fizetési megoldást használjunk, azonban az azonnali kommunikációt biztosító mobiltelefon és az internet korában ez még mindig csak igen korlátozottan, elsősorban bankon belül, esetleg külföldi pénzküldő megoldások használatával oldható meg, aminek hátránya, hogy mindkét félnek regisztrálnia kell a szolgáltatás használatához, és akkor még mindig kérdés, hogyan tud utána hozzáférni a megkapott pénzéhez a kedvezményezett.

De most megérkezett a megoldás

Számtalan élethelyzet kívánja meg, hogy azonnal fizessünk. Ilyen élethelyzet lehet egy sörözés vagy közös utazási költség gyors rendezése, a lakásbérleti díj fizetése vagy egy nagybevásárlás elosztása a résztvevők között. A legegyszerűbb megoldás erre még ma is a készpénz, de a kormány és a pénzügyi szektor szereplői számtalanszor sulykolták már, hogy a készpénz használata mennyire akadályozza a gazdaság fejlődését és erősíti a szürkegazdaságot. Főleg, hogy a jövedelmünket is általában bankszámlán kapjuk, így már sokkal nehezebb hozzájutni a készpénzhez, sokkal egyszerűbb lenne tehát mindent kártyával fizetni, főleg, hogy ez a legtöbb banknál ingyenes.

Ez logikus is lenne, csakhogy nincs minden boltban kártyaolvasó, magánszemélyeknél pedig még elvétve sincs. Készpénzt pedig végképp nem tudunk azonnal küldeni például a nyaraláson lévő gyermekünknek, vagy a távol lévő, bajba jutott családtagunknak, ha kifogyott a pénzből. Erre azonban már nincs is szükség a Mastercard új megoldásának köszönhetően.

A Magyarországon kibocsátott kártyákkal rendelkező kártyabirtokosok a Viber alkalmazáson keresztül azonnal küldhetnek pénzt egymás között, ami éjszaka vagy hétvégén is azonnal megérkezik a másik félhez, egész pontosan a bankkártya mögötti bankszámlára. Ez a technológia egyébként évek óta ismert a kártyacégeknél (a Mastercardnál ennek neve Mastercard Send), de Magyarország eddig csak fogadni tudott pénzt, a küldés egyik hazai banknál sem volt elérhető.

A Viber alkalmazás során a pénzküldés annak a félnek történik, akivel épp beszélgetésben vagyunk. A beszélgetés-ablakban alul a GIF+ ikonra, majd a Moneytou alkalmazásra kell rábökni, és máris küldhetjük a pénzt a partnerünknek, aki azt bármikor, perceken belül megkapja, de ehhez el kell fogadnia. Az elfogadásig a küldött pénz visszavonható.

Milyen bankkártyákkal használható a Viber Moneytou azonnali pénzküldő szolgáltatás? A Viber Moneytou szolgáltatása induláskor az alábbi, Magyarországon kibocsátott bankkártyák között működik majd:

CIB Bank betéti és hitelkártyák

Budapest Bank betéti és hitelkártyák

Erste Bank betéti és hitelkártyák

Gránit Bank betéti és hitelkártyák

Magnet Bank betéti és hitelkártyák

OTP Bank betéti kártyák

Raiffeisen betéti és hitelkártyák

Sberbank betéti és hitelkártyák

UniCredit Bank betéti és hitelkártyák

A pénzküldés mellett pénzkérésre is van mód. Ez elsősorban akkor kényelmes, ha a pénzt fogadó fél átvállalja a kezdeményezést, hiszen ebben az esetben a küldőnek csupán el kell fogadnia a tranzakciót, és az máris teljesül, nincs semmi dolga vele a továbbiakban.

Mennyibe kerül mindez, és milyen korlátozások vonatkoznak rá?

A Viberen belüli pénzküldés 2019 végéig a Moneytou Szombatokon kedvezményes. Míg vasárnaptól péntekig a pénzküldés díja 3000 forintig 79 forint, 3000 forint összeg feletti tételnél pedig 79 forint plusz a 3000 forintot meghaladó részösszeg 1,5 százaléka, a kedvezményes időszakban szombatonként ez a díj 49 forint lesz, a magasabb összegek esetén pedig 49 forint plusz a 3000 forintot meghaladó részösszeg 1,5 százaléka.

Az EU pénzmosásról szóló szabályozásának megfelelően a Viber Moneytou funkciójával a felhasználók havonta maximum 125 ezer forintot, évente pedig maximum 780 ezer forintot küldhetnek, de a kártyakibocsátó bank meghatározhat további limiteket is.

A Moneytou mögött álló szolgáltatást a NeoPay fejlesztette ki azzal a céllal, hogy azt a legtöbb magyar banki ügyfél számára már a kezdetektől elérhetővé tegye. A szolgáltatás pénzügyi és technológiai hátterét a Libra Internet Bank és a Wirecard biztosítja a Mastercard és a VISA azonnali fizetési rendszerein keresztül.

További információ a szolgáltatásról a Moneytou magyar nyelvű oldalán érhető el.