Botrányos dolgok derülhetnek ki egyes, méregdrága skót whiskykről

A feje tetejére állíthatja a skót whiskyipart és -kereskedelmet egy új módszer a kormeghatározásra, amellyel könnyedén kiszűrhetők azok az italok, amelyek nem a mondott összetevőket tartalmazzák, vagy nem is olyan régiek, mint amilyennek beállítják azokat. Az eddigi eredmények megdöbbentőek, viszont hosszú távon a piac tisztulásához vezethet, ha eltűnnek az átverős whiskyk a kereskedők és az aukciósházak kínálatából.

Egy skót kutatócsoport a Glasgow-i Egyetem munkatársainak irányításával egy új módszert fejlesztett ki a whiskyhamisítványok kiszúrására. Eredményeiket a Radiocarbon szakfolyóiratban közölték.

A módszer az 1950-60-as években végrehajtott kísérleti atomrobbantások során kialakult radioaktív szénizotópok mennyiségén alapul. A szénizotópos meghatározáshoz az atomrobbantások kora, és az azóta eltelt idő kiszámításában számos nemzetközi mérési adatbázis áll rendelkezésre, azonban ezek nem minden célra alkalmasak egyformán. E módszerrel lehet megállapítani például ismeretlen korú holttestek születési és halálozási idejét, de használják már óbor-hamisítások kiszűrésére is. Amennyiben a hamisított ital egy év terméséből készül, a módszer egészen jól működik.

A skót kutatók kifinomultabb méréseken alapuló, korrigált adatsort állítottak össze, amelyből egyes esetekben akár még egy-egy évjáraton belül az évszak, illetve az eredet régiója is megállapítható

- foglalja össze a módszer tudományos hátterét a National Geographic.

Mivel az árpát 1-2 évig raktározzák, az aratás után nem azonnal használják fel, így az is előfordul, hogy nem csak egy év árpáját használják egy lepárlás során. Ehhez az is hozzáadódik, hogy a skót whiskyt nem vadonatúj hordókban érlelik, hanem korábban már használtakban, így, ha kis mennyiségben is, de bejuthat az újonnan érlelt italba a régebbi maradványa is a hordóból. Minden hasonló egyedi jellemző eltérést figyelembe véve dolgozták ki a kutatók a módszert, amellyel az adott whisky készítésének évét lehet pontosan megállapítani, és összeállítottak egy olyan adatbázist, amelyhez bármilyen whisky vizsgálati eredménye hasonlítható.

Ehhez az északi féltekén végzett atomrobbantásokat vették figyelembe. Az ezekből származó radioaktív szénizotópok lebomlásának idejével azt mutatták meg, hogy az árpa kb. 1 éves raktározását is figyelembe véve milyen a radioaktív izotóp aránya az egyes évjáratokban.

Így egészen megbízhatóan a hamisított whiskyk nyomára akadhatnak.

A többféle hamisítás közt a legnagyobb kárt az okozza, amikor valamilyen névtelen, nemrégiben gyártott whiskyt régiként (19-20. század közt gyártott), márkásként, különösen értékesként adnak el. Ehhez, a közelmúltban gyorsan növekvő tendenciát mutató módszerhez az ilyen ó-whiskyk (valódiak) palackjait a hamisítók felvásárolják, majd jóval kevésbé értékes, fiatal párlattal töltik meg.

Az ilyen hamisítványokban csalódik a vevő, ezzel a hamisított márka birtokosa, vagyis egy adott lepárló nemcsak az elveszett bevétel miatt károsodik, hanem a hírnévrontás is jelentős veszteséget okoz. Ez utóbbi különösen amiatt fontos, mert így a márka piaci értéke is csökken, továbbá a ritkaságok, régiségek árverezésével foglalkozó aukciósházakat, illetve más kereskedőket is megkárosítja a hamisító.

Az ilyen régiségeket sokszor nem is fogyasztásra szánja a vásárló, hanem befektetésnek (akár több millió forintot is érhet egy-egy palack az ilyen whiskykből), ez pedig további hatalmas károkozási lehetőséget rejt magában. A hamisítványok felderítését modern és bonyolult technológiák teszik lehetővé, mint a gázkromatográfiás vizsgálat, izotópvizsgálat, vagy az infravörös spektroszkópia. Ezek mindegyike az összetételről ad valamilyen információt, azonban az ital készítésének idejéről egyik sem árulkodik.

A kutatók a módszert - írja az egyik beszámoló - 221 olyan whiskymintán tökéletesítették, amelyeket 1950 és 2015 között pároltak le, és készítési idejük ismert volt. Később ezek mentén fogtak elemzésekbe.

Az eddigi eredmények meghökkentők:

A kutatók például a különböző gyártóktól és aukciósházaktól kapott mintákon elvégzett elemzésekkel kimutatták egy 1863-asnak címkézett whiskyről, hogy az árpa, amelyből készült, 2005-ben még a skót felföld lankáin ringott a nyári szélben (az üzem, ahol készült, 1830-tól működik, egyike Skócia legrégebbi, ma is üzemelő lepárlójának, nem volt érintett a palack értékesítésében).

Számos más mintát elemezve némelyikről kiderült, hogy a kora alapján biztosan hamis, míg másokról bebizonyosodott, hogy az évjáratuk valóban a megfelelő időszakot jelzi.

Az elmúlt három évben 100 különböző palacknyi whiskyt teszteltek, melyből több mint 40 hamisnak bizonyult.

Bár a módszer pontossága a whisky régi voltával arányosan egyelőre csökken ugyan, ám finomítható, ha az adatbázisba a 19. század különböző éveiben termett árpákból származó minták vizsgálati eredményei is bekerülhetnek majd.

A legnagyobb arányban az 19. századinak mondott párlatok között voltak az egészen más korból származó italok. A kutatók szerint igen csekély eséllyel lehet találni valódi, ilyen régen készült whiskyket.

Nem hiszem, hogy látunk, találunk bármit is az 1860-as évek italaiból" - mondta Gordon Cook, a Glasgow-i Egyetem professzora.

A whiskygyártás nem pusztán Skócia, hanem az egész Egyesült Királyság számára rendkívül fontos gazdasági ágazat. Átlagolva, Skócia minden másodpercben 41 üveg skót whiskyt exportál, évente összesen 4,7 milliárd font (mintegy 1800 milliárd forint) értékben.

A skót whiskygyártás szakmai szövetségének adatai szerint az ágazat 10 ezer munkavállalót foglalkoztat közvetlenül, és további 40 ezer munkahelyet tart fent az Egyesült Királyságban közvetve. A skót whisky a világ 175 országába jut el.