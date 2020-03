Nehéz egyelőre meghatározni, hogy a koronavírus pontosan mekkora károkat fog okozni a magyar gazdaságnak, azonban az már most látszik, hogy az éttermek, a bevásárlóközpontok és a szórakoztató ipar jelentős része nagy bajban van. Bezárt vendéglők, ürességtől kongó plázák, nehéz helyzetbe kerülő művészek - ez derül ki az Origo összefoglalójából.

Szerdán a kormány a koronavírus terjedése miatt az ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. A rendkívüli jogrend értelmében betiltották a 100 főnél nagyobb beltéri, és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket. Ez az intézkedés nemcsak a sporteseményeket, koncerteket, hanem a színházi előadásokat és a mozikat is érinti, azonban a bevásárlóközpontok nyitva maradhatnak.

Bezárt éttermek, csődközeli helyzet a vendéglátásban

Utóbbiak esetében hiába a kivételezés, az utóbbi időszakban forgalmuk jelentősen visszaesett. "Gyakorlatilag a megmaradásunk forog veszélyben" – nyilatkozta a budai Várnegyedben működő Alabárdos Étterem tulajdonosa, Andrusch Péter a G7 nevű internetes újságnak. Állítása szerint a koronavírus miatt olyan szinten visszaesett a forgalmuk, amelyet nem bírnak el hosszútávon.

A Várban éttermeket működtető Zsidai csoport szintén úgy látja, hogy "jelentős a visszaesés mindenhol". Úgy terveznek, hogy "a március biztosan erősen elmarad a tavalyihoz képest, az áprilisnak sem lesz ideje visszaépülni".

A belvárosi St. Andrea Restaurant vezetője, Lizsicsár Miklós pedig arról számolt be, hogy náluk két hete kezdődött a visszaesés, amikor egymás után mondták vissza a foglalásokat. Elmondása szerint 80 százalékkal csökkenhetett a forgalmuk.

Több ismert étterem tulajdonosa viszont úgy határozott, hogy bezárja vendéglőjét. A budapesti Fausto kedden tudatta közösségi oldalán, hogy az olaszországi események miatt jövő hét hétfőtől határozatlan időre felfüggeszti működését.

"Döntésünket az etikai megfontolásokat mindenek elé helyezve hoztuk meg, dolgozóink, családtagjaik, vendégeink érdekében. Szélesebb értelemben véve pedig annak érdekében, hogy Magyarország elkerülje a Lombardiában bekövetkezett tragédiát! Ebben a helyzetben úgy véljük, hogy az egyetlen felelős magatartás, ha minimálisra korlátozzuk a mozgásainkat, és leállásunkkal erre szeretnénk ösztönözni. Étterembe, színházba, moziba, társaságba járni nagyon klassz dolog, de az egyetlen lehetséges magatartásnak azt gondoljuk, aki megteheti, maradjon otthon, ezzel is csökkentve az érintkezések számát. Gondoljunk az idősökre, gyengébbekre, a vírus által különösen veszélyeztetettekre, az egészségügyben dolgozókra" - olvasható az étterem felhívásában.

A Faustót egy másik étterem is követte: a Michelin-csillagos Borkonyha úgymond kistestvére, a Textúra is az átmeneti bezárás mellett döntött. "Szomorúan írjuk, hogy Textúra éttermünket a koronavírus által kialakult helyzet miatt, jövő hét hétfőn (03.16.) terveink szerint, másfél hónapra bezárjuk. Bízunk benne, hogy csapatunkkal ilyen vidáman nyithatjuk az ajtókat és a teraszunkat május elején" - írták.

Konganak az ürességtől a plázák

Nemcsak az éttermek, hanem a bevásárlóközpontok látogatottsága is erősen visszaesett az elmúlt napokban - több olvasónk is erről számolt be. Ennek ellenére a plázák "tartják" még magukat, továbbra is nyitva tartanak, igaz, többen közülük felhívták a figyelmet a koronavírus veszélyeire.

Az Újbuda-központ közelében lévő Allee közleményében az olvasható, minden szükséges óvintézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a látogatók biztonságosan tudjanak betérni hozzájuk. "Többek között fokozottabban fertőtlenítünk (mosdók, liftek, korlátok, ülőhelyek) és szellőztetünk." - emelték ki.

A Köki Terminál is jelezte közösségi oldalán, hogy igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni. "Hogy megelőzzük a kórokozók terjedését, a mai napon kihelyeztünk két érintésmentes kézfertőtlenítő eszközt az ételudvarra. Használjátok őket bátran!" - ismertették.

Az óvintézkedések ellenére látványosan visszaesett a bevásárlóközpontok forgalma.

Összeomlóban a szórakoztatóipar

A veszélyhelyzet kihirdetésével szintén nagyon nehéz helyzetbe került a szórakoztató ipar. A kormány előírta, hogy 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeket nem lehet megtartani, ami érzékenyen érinti a színházakat, a mozikat, könnyű- és komolyzenei előadókat. Bor Zoltán, a néhány éve alakult Direct Dub Studios Kft. tulajdonosa a közösségi oldalán arról írt, hogy a koronavírus miatt válságba került a szektor. A színészek nagy része ugyanis a koronavírus miatt most munka nélkül maradt - akiknek nincs állandó szerződésük egy színházhoz, azok különösen nehéz helyzetbe kerültek. Ezt Bor úgy próbálja ellensúlyozni, hogy a bajba jutott szinkronszínészeknek előre kifizetné a munkát, amit elég lenne májusban, júniusban ledolgozni.

A Tankcsapda speciális módon oldotta fel a "koncerttilalmat": közösségi oldalukon jelezték, zárt kapuk mögött is megtartják debreceni koncertjüket. Rajongóik így otthonról tudják azt meghallgatni. "Ott akarunk lenni mindenhol, minden országban, városban, éppen ezért úgy döntöttünk ÉLŐBEN, jelentkezünk Debrecenből, „zártkapuk" mögött, de profi online körülmények között. Március 20-án, pénteken, a Tankcsapdát nem állíthatja meg a koronavírus, ott leszünk az otthonodban, elnyomunk ÉLŐBEN egy jó erős egyveleget! A pontos részletekkel jövünk hamarosan" - írták.

Mi lesz a gazdasággal?

Dehogy mindez miként mutatkozik meg a gazdaságban? Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli Kossuth Rádiónak adott interjújában úgy fogalmazott, felmérhetetlenül súlyos gazdasági következményekkel kell majd szembenézni. Éppen ezért a kormány olyan gazdaságvédelmi akcióterveket dolgoz majd ki, ami egy-egy ágazat számára jelent segítséget, hiszen a gazdaság leállása nem ugyanolyan mértékben sújtja a különböző ágazatokat. A miniszterelnök egyébként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Gazdasági évnyitó 2020 című gazdaságpolitikai fórumán ígért kormányzati segítséget a koronavírus okozta veszteségek miatt.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint komoly hatást gyakorolhat a koronavírus miatt kialakuló világválság a magyar gazdaságra. "Ha a kór hosszú ideig blokkolja a nemzetközi ipari, kereskedelmi folyamatokat, akár gazdasági visszaesés is bekövetkezhet idehaza" - mondta a Magyar Nemzetnek, hozzátéve, hogy most a magyar gazdaság kimagaslóan jobb helyzetben van, mint a legutóbbi, 2008-as globális krízis idején.

Az, hogy pontosan milyen gazdasági következményekkel járhat a koronavírus terjedése, egyelőre megmondhatatlan. A magyar kormány mindenesetre megtette az előkészületeket, és különböző javaslatokat dolgoz ki.