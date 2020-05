A járványhelyzethez kapcsolódó fontos gazdasági változások bejelentéséről szólt a hét. Ezek közül is kiemelkedő, hogy május 4-től megkezdődik a fokozatos visszatérés Magyarországon a szokott kerékvágásba, ami azt is jelenti, hogy a gazdaság egyre több szektorában indulhat meg a munka. A héten történt bejelentés a járvány miatt veszélybe került munkahelyek bővített támogatásáról, valamint további könnyítésekről, melyek enyhítik a vállalkozásokra nehezedő nyomást. Magyarország több nagy autógyárában is újraindult a termelés, és érkeztek hírek nagyberuházások indításáról is. Heti gazdasági összefoglaló.

Így indul újra a magyar gazdaság május elejétől

Május elejétől megindul az élet visszerendezése a szokott kerékvágásba, az üzletek és a szolgáltatóegységek újranyitása. Első körben a négyszáz négyzetméternél kisebb alapterületű, jelenleg zárva tartó boltok nyithatnak újra. Mindez azt is jelenti, hogy a kijárási korlátozás szabályainak enyhítésével sorban visszatérnek a különféle termékkörök, szolgáltatások vásárlói.

Az élet újraindítása ugyanakkor szigorú menetrend szerint, fokozatosan történik, eltérő területi bontásban. Így a kormányzati döntés értelmében, Budapesten és Pest megyében egyelőre érvényben maradnak a kijárási korlátozások. A május 4-étől érvényes rendelkezésekről az Origo ebben a cikkében írt részletesen.

A rendelkezések értelmében a főbb szabályok (részletesebb ismertetésért kattintson erre a cikkre):

Marad a 65 év felettiek védelmére megállapított, 9–12 óráig tartó beszerzési idősáv hétköznaponként; ugyanakkor a nyitvatartási korlátozások feloldását üdvözölte a kiskereskedelem szakmai képviselete

Az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön vidéken is kötelező lesz a 1,5 méteres távolság betartása és a maszk viselése.

A vendéglátóhelyek - így az éttermek, a kávézók, a cukrászdák, a büfék, a presszók - kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett, de a vendéglátó üzleten belül - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos (kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása).

A vendéglátóhelyeken a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.

A vendéglátó üzlet üzemeltetőinek a rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetniük az üzlet közterületen működő terasza után.

Vidéken megnyithatnak a strandok, valamint a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és állatkertek.

A településen működő piacok nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65 év felettiek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzatok a kormányrendelettől eltérően rendelkezhetnek; a piac nyitva tartása alatt olyan látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65 év felettiek látogathatják.

A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.

Kötelező az óvodai, bölcsődei ügyelet megszervezése egy, a héten megjelent kormányrendelet szerint, az előírás a munkahelyeknek is lehetőséget ad, hogy gyermekfelügyeletet biztosítsanak, így segítve a szülők visszatérését a munkába.

Májusban fennmarad a tantermen kívüli, digitális oktatás, a júniusi helyzetről később döntenek.

Ez a gazdaságvédelmi akcióterv második szakaszának öt fő területe

A járvány miatti gazdaságvédelmi akcióterv második fázisa öt fő területre,

a munkahelymegőrzésre,

a munkahelyteremtésre,

a kiemelt ágazatok megerősítésére,

a vállalkozások finanszírozására,

a családok és nyugdíjasok védelmére koncentrál.

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára egy videokonferencián ismertette azt is, az öt fő terület intézkedéseire rendelkezésre álló forrás összértéke mintegy 9000-10 000 milliárd forint között lesz 2020-2022 között, ami a GDP 18-20 százaléka.

Az államtitkár azt is közölte, gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtásaként a szaktárca társadalmi vitára bocsátotta a magyar vállalkozások 97 százalékát kitevő mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) hatékonyságnövelő, munkahelymegtartó programját, amelyben első körben 50 milliárd forint támogatási keret áll rendelkezésre pályázat útján

Kibővül a munkahelyvédelmi támogatás, adócsökkentés jön

A kormány döntése nyomán, bővül a korábban már bevezetett munkahelyvédelmi támogatás rendszere. Ha a munkáltató vállalja, hogy nem szünteti meg a dolgozó munkaviszonyát, az annak munkaidejéből kieső idő ezentúl 15-75 százalékig terjedhet, azaz a részmunkaidő akár napi 2 óra is lehet a támogatás igénybevétele esetén 8 órás eredeti munkaidőt feltételezve. Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem éri el, az egyéni fejlesztési idő alkalmazása csupán ajánlás lesz..

A módosítás értelmében azok a munkavállalók, akiknek a részmunkaideje 50 százalék alá csökken, havonta és egyénenként akár 100 ezer forintot meghaladó támogatásban is részesülhetnek. Akinél nem lépi át a részmunkaidő az 50 százalékot, azoknál a támogatási összeg továbbra is legfeljebb 75 ezer forint marad. Április 29-től a munka.hu weboldalon elérhető az új, módosított, egyoldalas formanyomtatvány, amelyet a munkavállalónak és a munkáltatónak közösen kell kitöltenie. A módosításokat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Varga Mihály pénzügyminiszter pedig arról beszélt a vonatkozó törvényjavaslat kapcsán, hogy július 1-től két százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó. Ez több mint 300 ezer vállalkozást, és négymillió munkavállalót érint. A pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy a gazdaság élénkítése céljából, teljes társaságiadó-mentesség járhat az újrabefektetett profitra. A most benyújtott törvényjavaslat biztosítja, hogy a fejlesztési tartalék összegét az egész adózás előtti nyereségből le lehet írni. A részletes szabályokat ebben a cikkben mutatja be az Origo.

Már több mint 500 cég kérvényezte a munkahelyvédelmi bértámogatást

Erről Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára beszélt az MTI-nek és mint mondta, mostanáig több mint félezer vállalkozás és mintegy ötezer munkavállaló kérvényezte közösen a Gazdaságvédelmi akciótervben elindított általános bértámogatást, miután a program könnyítéseivel még szélesebb kör számára vált elérhetővé a támogatás. A kis- és középvállalkozások a legaktívabbak, de már nagyvállalatok is jelezték érdeklődésüket a támogatás iránt.

A támogatást kibővítették, így igényelhető a táv- és otthoni munkavégzéshez, a munkaidőkeretben foglalkoztatottak, illetve a kölcsönzött munkaerő esetében is - hangsúlyozta Bodó Sándor.

Továbbra is számítanának a kiskereskedelmi különadóra

A magyar adózási modellben a cél, hogy az egyensúly-javító adóintézkedések terhét ne a lakosság, hanem azon szereplők viseljék, amelyek erre képesek, amelyek a járványt megelőző időszakban kiemelkedő nyereségre, jelentős piaci fölényre tettek szert. Ezt igazolja a Pénzügyminisztérium kiskereskedelmi piacra végzett számítása is, amely szerint több mint 35 ezer vállalkozás végez ilyen tevékenységet, de közülük az adót mindössze kétezer cég fizeti, és az adó bevallásával járó adminisztrációs teher is csak őket terheli. A minisztérium a kiskereskedelmi különadóról szóló törvényjavaslata szerint, a különadó mértéke, amelyet az éves nettó árbevétel alapján kell kiszámítani, félmilliárd és harmincmilliárd forint között 0,1 százalék, harminc- és százmilliárd forint között 0,4 százalék, és százmilliárd forint felett 2,5 százalék lesz.

Újabb nagyszabású programokat indít az MNB a járvány miatt

A monetáris tanács döntött az állampapír-vásárlási és a jelzáloglevél-vásárlási program részleteiről, amelyek célja a monetáris transzmisszió sérüléseinek megelőzése és a járvány kapcsán felmerülő gazdasági és pénzügyi kockázatok kezelése. Mindkét program május 4-én indul, és mindaddig folytatódik, amíg a koronavírus-járvány miatti gazdasági és pénzügyi fejlemények indokolják. Az eszköztár módosításával az MNB megnövelte monetáris politikai mozgásterét, biztosítva, hogy a rendkívüli kihívásokra a továbbiakban is minden részpiacon gyors és szükséges mértékű válaszokat adjon.

Megindult a termelés a Mercedes-Benz és az Audi gyáraiban

A járvány okozta több hetes szünet után a Mercedes-Benz 2020. április 28-tól fokozatosan újraindította termelését a kecskeméti gyárában. A fokozatos gyártásindítás alatt először egyműszakos, később pedig kétműszakos munkarendben történik majd a munkavégzés. A gyár legfőbb célja, hogy a termelés újraindulása után is megőrizze munkatársai egészségét, ezért a kollégák védelme érdekében új higiénés és megelőző intézkedéseket vezettek be, ennek részleteiről ebben a cikkében írt az Origo.

Az Audi Hungaria Zrt.-nél egy műszakban újraindult a járműgyártás a présüzemben, a karosszériaüzemben, a lakkozóban és a járműszereldében. A járműgyártásban kétezer ember kezdett el dolgozni első lépésben, a vállalatnál mintegy ötezren álltak már munkába a 12 ezer 800 munkavállalóból. A motorgyárban április 14-én indult újra a termelés a hathengeres benzines motorok gyártásával, amelyhez az április 20-i héten egy hathengeres és egy négyhengeres motorgyártó sor is csatlakozott.

Újabb magyarországi nagyberuházásokat jelentettek be

Kecskeméten építi napelemgyártó gyárat a Flisom - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A gyár a legmodernebb csúcstechnológiát alkalmazza és 140 új munkahelyet teremt, mely rövidesen többszörösére nőhet. A kecskeméti gyárban a hagyományos napelem-panelek súlyához képest 98 százalékkal könnyebb paneleket állítanak majd elő. A kifejezetten magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtő beruházáshoz a magyar kormány 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő készpénz-támogatást ad. A miniszter elmondta, a svájci cégvezetés három év alatt a kapacitások megháromszorozását tervezi.

Szijjártó Péter szintén a héten jelentett be egy újabb beruházást: az Unilever Magyarország Kft. 15 milliárd forintos ráfordítással bővíti a háztartás-vegyipari termékeket gyártó nyírbátori üzemét. Regionális gyártási központként a gyár Magyarország és a térség más országait is ellátja, így 20 millió fogyasztóhoz jutnak el az Unilever belföldön készült termékei. A tárcavezető a magyar gazdaság iránti bizalom jelének tekinti, hogy két héten belül a negyedik nagyberuházás érkezik az országba.

Rekordnagyságú büntetést kapott a Booking.com

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2,5 milliárd forintos bírságot szabott ki a Booking.com online szállásfoglaló portál üzemeltetőjére. A versenyhivatal döntését azzal indokolta, hogy a Booking.com B.V. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a fogyasztókkal szemben azzal, hogy többek között megtévesztően hirdette egyes szálláshelyeit ingyenes lemondási lehetőséggel. A hivatali döntés részleteiről, az elmarasztalás és a rekordösszegű büntetési tétel hátteréről részletesen ebben a cikkében írt az Origo.hu.

Fontos hírek a magyar agráriumból

Nem állt le a vidékfejlesztési támogatások kifizetése, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódóan az államkincstár mintegy 628 milliárd forintot utalt át a gazdálkodóknak. Az agrártárca által bevezetett könnyítéseknek köszönhetően eddig összesen 1980 agrár-élelmiszeripari beruházást sikerült megmenteni, az érintettek ennyi esetben kérték a megvalósítási határidők meghosszabbítását. A Nagy István agrárminiszter által közölt adatok szerint a legnagyobb szeletet, mintegy 164 milliárd forintot az Agrár-környezetgazdálkodási program kifizetései teszik ki.

Nagy István azt is ismertette, hogy a kormány összesen 25 milliárd forinttal segíti a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásokat a koronavírus okozta gazdasági nehézségek leküzdésében. A miniszter elmondta, hogy az Agrárminisztérium a gazdaságvédelmi akcióterv részeként dolgozta ki a Nemzeti élelmiszergazdasági válságkezelő programot, amelynek keretében, vissza nem térítendő támogatás formájában biztosítják ezt a többletforrást a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak.

Tíz ismert gyógyszer vált májustól vénykötelessé

Május 1-jétől tíz, magas hatóanyag-tartalmú készítmény válik vénykötelessé, amelyeknéla biztonságos napi dózis túllépésének veszélye fokozott. A változás a 600, 800 mgibuprofént és 300 mg dexibuprofént tartalmazó gyógyszereket érinti. A részleteket és az érintett készítmények listáját ebben a cikkben találja.

Óriási az érdeklődés a Diákhitel Plusz iránt

Május 1-jei indulásakor már fél nap alatt ezer felsőoktatási hallgató igényelte a Diákhitel Központnál a maximum félmillió forintos teljesen szabad felhasználású kamatmentes Diákhitel Pluszt. Az igényelt összeget a Diákhitel Központ egy összegben folyósítja az igénylő bankszámlájára, melyet egy év türelmi idő után, 5 éven belül kell visszafizetnie.

Megindult a termelés a VW legnagyobb európai gyárában is

Az eladások alapján a világ első számú autógyártójának számító Volkswagen megkezdte a termelést wolfsburgi gyárában, amely a legnagyobb a kontinensen. A vállalat szintén bejelentette, hogy új higiéniai intézkedéseket hoztak a járvány terjedésének megelőzésére. A wolfsburgi gyárban összesen nyolcezer dolgozó állt munkába. A számítások szerint az első héten 1400 autót szerelnek össze, a következő héten pedig már a hatezret fogja közelíteni ez a szám.