A fertőtlenítés terén nagyhatalommá válhat Magyarország

Jörg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogy a járvány utáni időben már most látható néhány globálisan is meghatározóvá váló trend, ezeknek egyike a fertőtlenítési ágazat, amelyben Magyarország vállalati és tudományos innovációinak köszönhetően vezetővé válhat.

Ugyan előbb-utóbb lesz majd vakcina a koronavírus-járvány kezelésére, a fertőzéstől való félelem miatt egyre nagyobb igény van a fertőtlenítő eszközökre, amelyek ellenállnak többféle baktériumnak. Jörg Bauer szerint a turizmus indulásával egyre komolyabb versenyelőnyt jelenthet, ha egy ország fejlett ezen a területen.

A vezérigazgató hozzátette, hogy a turistáknak kiemelten fontos lesz az, hogy a szállások üzemeltetői mit tesznek a biztonságuk érdekében, de jobban fognak figyelni a tömegközlekedéseken is, leginkább pedig a repülőgépek esetében kerülhet nagy hangsúly a vírus elleni védekezésre.

Jörg Bauer hangsúlyozta, hogy Semmelweis Ignácnak, az anyák megmentőjének hazájában komoly tradíciója, egyúttal hatalmas növekedési potenciálja van a fertőtlenítési és higiéniás iparágnak.

Óriási keresletre lehet számítani, hiszen például a fertőtlenítőkészülékek globális piacának forgalma 8,9 milliárd dollárt tett ki 2019-ben, és a várakozások szerint az összeg 2024-ig elérheti a 12,5 milliárd dollárt, írja a Magyar Nemzet.

Több magyar vállalat is készít olyan innovatív termékeket, amelyekkel sikeresen lehet harcolni a koronavírus ellen. Ezek között megtalálhatóak olyan burkolatok, amelyek gátolják a baktériumok vagy vírusok szaporodását, de a fény C típusával, ózonnal és hővel is kísérleteznek.

Az UV-fertőtlenítés már a vírus előtt is Európa központú iparágnak számított, becsült értéke pedig nagyjából 2,8 milliárd dollárra tehető. A technológia egyik óriási előnye, hogy az alkalmazása mellett szükségtelenné válik a kémiai fertőtlenítés, ráadásul beépített vagy mobil megoldásként is remekül használható, és nemcsak tárgyakat, de növényeket és élelmiszereket is meg lehet tisztítani vele.

A Tungsram már 2018 óta foglalkozik ennek a technológiának a fejlesztésével. Jörg Bauer elmondta, hogy a járvány miatt még nagyobb hangsúlyt fektettek erre a területre, hiszen már készülnek a pandémia utáni időszakra is.

Az ivóvíz és annak tisztasága továbbra is az egyik legfontosabb prioritás, és már erre is született magyar fejlesztés. Egy hazai vállalat állami támogatással az ivóvíz, az ipari víz és az élelmiszeripari víz kezelésével foglalkozó cégeknek fejlesztett ki eszközt, valamint mobil víztisztító berendezést is készítenek. Az egyik ilyen eszköz már 2019 októbere óta üzemel Tunéziában.