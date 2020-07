A Pez cukorka nélkül sosem született volna meg az eBay

Míg a legtöbb techvállalat története általában egy garázsból indul, addig az eBayé ebben a tekintetben eltér a megszokottól. Az 1995-ben alapított vállalat talán nem is létezne ma, ha Pierre Omidyar alapító akkori menyasszonya nem lett volna megszállott Pez cukorka adagoló gyűjtő. Az eBay a szerény kezdetek után a világ legnagyobb online piacterévé nőtte ki magát, jelenleg a Fortune 500-as listájának 295. helyén áll, 14 ezer alkalmazottja van és éves szinten pedig több mint 10 milliárd dolláros bevételt generál. Bemutatjuk az eBay történetét.

Az interneten ugyan sok változat kering arról, hogy miként indult az eBay, a leghihetőbb és a legtöbbet emlegetett verzió mégis a 90-es években nagy népszerűségnek örvendő Pez cukorkákkal, pontosabban azok adagolóival kezdődött. Pierre Omidyar, a vállalat alapítójának menyasszonya is egyike volt azoknak, akik megszállottan gyűjtötték a különböző kinézetű adagolókat, azonban egy idő után azzal szembesült, hogy rendkívül nehéz felkutatni a hiányzó darabokat, hiszen nincs olyan honlap, ahol árulni és venni lehetne ezeket.

Omidyar menyasszonya ötletéből kiindulva saját otthonában hozta létre a vállalatot. Omidyar is szembesült a startupvilág kezdeti nehézségeivel annak ellenére, hogy az eBay 1995-ös alapítása után szépen ívelt felfelé az akkor még kis cég. 1999-ben éppen a nagy látogatottság hozta magával az első problémákat.

A honlap jelentős forgalma miatt Omidyar internetszolgáltatója elkezdte emelni a díjakat, már havonta 250 dollárt (395 dollárnak felelne meg ma) kellett fizetnie azért, hogy az eBay továbbra is üzemképes legyen. 1999 előtt a weboldal üzemeltetése gyakorlatilag ingyenes volt, de a változást követően Omidyar is arra kényszerült, hogy valahogyan pénzhez jusson az online piactérből.

Ekkor kezdett el az eBay különböző díjakat kiszámlázni az eladóknak. Egyrészt pénzbe került az eladni kívánt portékák listázása, másrészt pedig a végső összegből is lecsípett valamennyit a vállalat. A listázás ára ugyan csak 10 cent volt akkoriban, de az eBay forgalmának köszönhetően a sok kicsi végül sokra ment. A struktúraváltás első hónapjában Omidyar ezer dolláros bevételre tett szert, vagyis jövedelmező lett az üzlet. Ez szép eredmény, főleg ha azt nézzük, hogy a Tesla évekig termelt veszteséget, az Uber pedig gyakorlatilag sosem volt nyereséges.

Omidyar akkor jött rá, hogy aranybányát működtet, amikor saját meghibásodott, egyébként kidobásra szánt nyomtatóját hirdette meg aukcióra. A leírásban közölte, hogy az eszköz nem működik és 1 dolláros indulóárral kezdte meg a licitet, amely végül 14 dollárral zárt. Vagyis ahelyett, hogy a szemetesbe landolt volna a készülék sikerült 14 dollárt keresnie rajta. Mindeközben az eBay bevétele is dinamikusan nőtt.

A második hónapban már 2500 dolláros bevételt generált az online piactér, majd hamarosan elérte a 10 ezer dollárt.

Omidyar ekkoriban még bejárt dolgozni, de ennél a pontnál úgy döntött, hogy a hobbija gyakorlatilag többet fizet, mint a munkája, így felmondott és elkezdett teljes munkaidőben foglalkozni az eBay kiépítésével. 1996-ban az eBay felvette az első alkalmazottját Chris Agarpao-t, aki az online folyamatok koordinálásában segített Omidyarnak és a mai napig a vállalatnál dolgozik. Szintén ebben az évben vált élessé a platform egyik legnagyobb újítása, a visszajelzésekre alapuló rendszer, amelynek lényege, hogy a vásárlók és az eladók értékelhetik egymást.

Az eBay már a korai években is hatalmas sikereket ért el a többi techvállalathoz képest. 1996-ban a cégnek már 7,2 millió dolláros bevétele volt, egy évvel később pedig komoly mérföldkőhöz értek, hiszen a platformon eladták az egymilliomodik árucikket. Ekkor már semmi sem állíthatta meg a vállalat növekedését. 1998-ban tőzsdére vitték a céget, 18 dolláros nyitóáron, az árfolyam a nap végére már az 53 dollárt is meghaladta, végül 47 dolláron zárt.

A következő jelentős dátum a cég életében 2006-ban volt, amikor megnyitották az eBay University-t, amely képzést biztosított az új eladóknak, hogy jobban megismerjék az e-kereskedelem világát. Emellett 2000-ben az addig csak aukciókat kínáló oldal bevezette a vedd meg most funkciót is, így újabb eladási módszert kínált az ügyfeleknek.

2006 azért is jelentős év volt, mert akkor köttetett meg a PayPal és az eBay házassága, amely már akkoriban is az online fizetés egyik rocksztárjának számított. A partnerség egészen 2015-ig tartott, amikor a két vállalat úgy döntött, hogy külön-külön folytatja. Ennek ellenére továbbra is fontos szerepet játszik a PayPal az eBay életében, hiszen ez az online fizetési megoldás az első számú választási lehetőség a platformon.

Az eBay jelenleg a legnagyobb online piactér, bár az e-kereskedelem világában azóta egyre több nagy szereplő is feltűnt, ám a legkomolyabb konkurenciát az Amazon jelenti. Idén januárban a platformot 183 millió aktív vásárló használta és 25 millió eladó. 2020 júniusában 1,5 milliárd listázott termék és szolgáltatás közül lehetett válogatni és a cég tavaly 90,2 milliárd dolláros forgalmat bonyolított le. Emellett az eBay tavaly 112 millió dollárt adományozott és 19 millió olyan tételt vásárolhattak meg a látogatók, amellyel valamilyen segélyszervezetet támogattak.