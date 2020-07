Sok fiatal dolgozni akar idén nyáron az elmaradt fesztiválok helyett

A tavalyihoz hasonló bérek várják a diákokat, akik számára a fesztiválok elmaradása miatt előtérbe került a munkavállalás – derült ki a Magyar Hírlap által megkérdezett iskolaszövetkezetek válaszaiból.

Nagyon széles azon munkakörök spektruma, amelyben a cégek alkalmazhatnak diák munkaerőt – mondta el a lap megkeresésére Virág Viktor, a MADS – Márton Áron Iskolaszövetkezet igazgatósági tagja. Gyakorlatilag minden olyan munkakörben keresnek diákot, amely nem engedélyhez kötött, vagy nem igényel speciális végzettséget, de leginkább a gyorséttermi és egyszerű csomagolási, raktári és promóciós munkák terén.

Jelenleg nyolc kategóriában, több mint húsz munkakörben, közel száz pozícióba keresnek munkaerőt az iskolaszövetkezet honlapján.

A diákmunka bérezése nagyjából a tavalyi szinten maradt, bár egyes fizikai munkakörökben 5-10 százalékkal nőttek a bérek júniusban.

Másody Szabolcs, a MŰISZ Iskolaszövetkezet marketingigazgatója is arról számolt be a lapnak, hogy gyakorlatilag bármilyen munkakörben foglalkoztathatók a diákok, bár a munkát keresők idén a megszokottakhoz képest kevesebb munkalehetőség közül válogathatnak. A vezető a gyakornoki programokat emelte ki, amelyekkel a cégek komoly szakmai munkát kínálnak, már a diákévek alatt is, ugyanakkor hozzátette azt is, hogy a diák munkaerő nem jelent egyet a kölcsönzött munkavállalókkal.

A szakember szerint az idén elmaradt fesztiválok és a rendezvények a munka világa felé terelték a diákokat, amely miatt már júniusban nagyobb létszámú munkakereső állományt mértek, mint tavaly ilyenkor.

Forrás: Magyar Hírlap