A Szuezi-csatornában elakadt, az Ever Green-hez tartozó Ever Given nevű konténerszállító óriáshajó a becslések szerint napi 9,6 milliárd értékű árut tart fel, ez óránként 400 millió dolláros, azaz 120 milliárd forintos kárt jelent.

A vízi útvonal létfontosságú átjáró kelet és nyugat között. A teljes globális kereskedelem 12 százaléka mozog itt, ez az egyik legforgalmasabb kereskedelmi átjáró.

A csatorna hajóforgalomból való kiesése hatalmas károkat okoz világszinten is, elsősorban a koronavírus-járvány hatásaiból magára találó világkereskedelemben.

A Lloyd's List szakértői szerint a keleti irányból érkező forgalom naponta 5,1 milliárd dollárt, a nyugati irányból érkező pedig 4,5 milliárd dollárt tesz ki. A forgalmi adatok szerint a csatorna két végén több mint 160 hajó várakozik. Ezek közül van, ami ömlesztett árut szállít, van, ami tankerhajó. Az olajon kívül főként autóalkatrészek, bútorok és tartós fogyasztási cikkek várakoznak az átkelésre, de vannak üres konténerekkel megrakott hajók is. Ez a helyzet újabb fennakadásokat okoz az ellátási láncban, felerősítve a koronavírus által okozott konténerhiányt.

Az alábbi vázlaton látni az Ever Given veszteglési pontját, azt a helyet, ahol március 23-án beragadt a szuezi átkelőbe.

Szakértők szerint minden egyes elvesztegetett nap további két nap késést eredményez a logisztikában. Tehát a mostani háromnapos zárlat körülbelül hatnapos késést okoz az áruk mozgatásában.

A hajó kiszabadítása és az útvonal szabaddá tétele hetekig is eltarthat. A szakértők most azt mondják, hogy sokkal bonyolultabb folyamattal kell számoljanak, mint azt előre gondolták. A tajvani cég által üzemeltetett Ever Given hajó négy futballpálya nagyságú és a világ legnagyobb konténerszállító hajója.

A 200 ezer tonnás hajó 20 ezer konténer szállítására alkalmas és 400 méter hosszú. Egy ekkora méretű hajónak a mozgatása meglehetősen nehéz feladat, mely speciális gépeket és szakértelmet kíván.

A Csatornát felügyelő hatóság szerint 15-20 ezer köbméter homokot kell megmozgassanak, hogy elérjék a 12-16 méteres mélységet, mely lehetővé teszi, hogy a zátonyra futott teherszállítót meg tudják mozdítani.

Friss információk szerint már elkezdték a hajók átirányítását, többen az afrikai Jóreménység-fokának megkerülésével próbálják eljuttatni árujukat a célba. Ezzel azonban 12 nappal és 3500 mérfölddel nő az út. Más vállalatok az áruk vonattal vagy repülőgéppel való szállítását is fontolóra veszik.

A 193 hosszú átjárót 1869-ben adták át, abból a célból, hogy az Európa és Ázsia közötti kereskedelmet, a hajóforgalmat, mind az útvonal hosszában, mind az időtartamban lerövidítsék. Az északi részét „két sávossá" bővítették 2015-ben, azonban a déli része, ahol zátonyra futott az Ever Given, még mindig egy hajónyi széles. A csatornán átlagosan 50 teherszállító hajó halad keresztül naponta, összesen átlagosan 1,2 milliárd tonna rakományt szállítva.