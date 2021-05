Mint ahogy az Origo hírül adta, az Ever Given, a világ egyik legnagyobb konténerszállító hajója, március 23-án nem tudott felülkerekedni a viharossá fokozódó szeles időjáráson, keresztbe fordult a Szuezi-csatornán, és belefúródott a csatorna oldalán lévő iszapba. Az incidens hat napig akadályozta a közvetlen hajóforgalmat, valamint a globális kereskedelmet.

A hajót azóta a Szuezi-csatorna Hatóság (SCA) elzárva tartja a tengeri átkelő egyik szakaszán, és 916,5 millió dolláros kártérítés megfizetését követeli a hajó japán tulajdonosától. Ebből egyébként nemrégiben - írta meg az Origo - hajlandó volt egy jelentősebb összeget elengedni.

Az Ismailia Gazdasági Bíróság fellebbviteli kamarája szombaton meghallgatásokat tartott a hajó lefoglalása ügyében, amelyet a csatornahatóság a pénzügyi követeléssel együtt továbbra is jogosnak tart.

A japán hajótulajdonos vállalat képviseletében eljáró ügyvédek azzal érveltek, hogy a hatóság hibázott, mivel a rossz időjárás közepette továbbengedte a hajót - mondta Ahmed Abu Ali, a jogi csapat tagja a Reuters hírügynökségnek, hozzátéve, hogy a hatóságnak nem sikerült érdemben bizonyítania a hajó hibáját.

A bíróságnak bizonyítékként bemutatott felvételeken az látható, hogy a csatorna forgalmát irányító központban a baleset bekövetkeztekor nagy volt a fejetlenség, nem tudtak dűlőre jutni a szükséges teendőkről – jelentette ki Abu Ali.

A Shoei Kisen, a japán hajótulajdonos cég ügyvédei szerint a hajót legalább két, a hajó méretének megfelelő vontatóhajóval kellett volna kísérni, "de ez nem történt meg".

A SCA nyilvánosan azt közölte, nem ismeri el, hogy hibázott volna.

A Shoei Kisen cég ügyvédei ugyanakkor azzal is érveltek, hogy az Ever Given lefoglalása jogilag nem szabályszerűen zajlott le, a hajó kiszabadítása jogi értelemben nem mentőakció volt, vagyis a hatóság nem kérhet kártérítést egy ilyen műveletért.

A japán hajótulajdonos vállalat 100.000 dollár kezdeti kártérítést követel az Ever Given fogva tartása miatt elszenvedett veszteségekért.

Az Ismailia egyiptomi bíróság azonban vasárnap elutasította a konténerszállító hajó japán tulajdonosának beadványát. A legutóbbi hírek szerint, az SCA a döntés alapján hajlandó elfogadni egy 550 millió dollárra csökkentett kártérítést is, de továbbra is kitart amellett, hogy a baleset minden felelőssége a hajó tulajdonosát terheli.

Az ügy mindenesetre ismét az elsőfokú bíróság elé kerül, amelynek május 29-én kell napirendjére tűznie ennek tárgyalását.