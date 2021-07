Tudósok tényszerű adatokkal igazolták melyik sort válasszuk a boltokban a pénztáraknál, ha nem akarunk ott gyökeret ereszteni, de azt is, hogy van annak is jó oldala, ha netán mégis rosszul döntünk.

Mindannyiunk számára ismerősek azok a napok, amelyek végtelennek tűnnek a munkahelyünkön, és még túlórázni is kell. Amikor pedig végre kiszabadulunk, még a boltba is be kell „ugranunk", mert otthon üres a hűtő, vagy a gyereknek éppen ma van szüksége arra a játékra, esetleg eleve megkésve érkezünk kikapcsolódni vágyva a moziba, de még nem vettünk jegyet.

"Murphy törvénye szerint" általában ilyenkor történik, hogy mögöttünk türelmetlenkedve lökdösődnek, hisztizik egy kisgyerek, vagy például az éppen soron következő vásárló készpénzzel, csigalassúsággal számolja ki a fizetendő összeget, elrontja a bankkártyája PIN kódját, vagy lefagy a pénztárgép.

Ilyen helyzetek megelőzésére – ha erre mód van – számolták ki matematikusok, melyik sort válasszuk, hogy hamarabb szabadulhassunk és a felesleges stresszt is elkerülhessük.A kiindulási alap szintén egy sokak számára ismerős élmény: számtalanszor előfordult már mindenkivel az, hogy a legrövidebb sorba állt be, mégis itt tartott a legtovább, amíg a pénztárhoz került. Matematikusok mutatták ki azt is, hogy a legrövidebb sor sokszor bizonyul a leglassabbnak is. Ha csak pár vásárló várakozik abban az adott sorban, érdemes lehet elgondolkodni ennek okán is.

A megoldás a számok szakértői szerint a sorban állási elmélet alapján történő cselekvés, azaz azt a sort érdemes kiválasztani, amelyik több elérhető pénztárhoz vezet – ha van ilyen opció. Ezeket szakszóval szerpentin soroknak hívják, és első ránézésre akár sokkal hosszabbnak is tűnhetnek, de mivel a tömeg a több pénztár okán eloszlik, ezért minden esély megvan arra, hogy itt végezhetünk a leghamarabb a vásárlással. A több pénztár áldásos hatása abban is kimutatható, hogy egyszerre mindnél nem lehet probléma, így a sor gyorsabban haladhat előre.

A tudósok azt tanácsolják, hogy ha az adott üzletben nincs szerpentin sor, akkor a bal szélső sorba érdemes beállni. Ennek magyarázata, hogy mivel az emberek többsége jobbkezes és teljesen véletlenszerűen választanak sort, ösztönösen előbb indulnak jobbra és választják a jobb szélsőt.

A fő a pozitív hozzáállás elvét követve pedig, ha mégis beragadunk a leglassúbb sorba, szociológusok szerint ennek is lehet jó oldala: azt a terméket értékeljük ugyanis jobban, amiért többet küzdöttünk, jelen esetben többet álltunk érte sorba. Ilyen helyzetben továbbá a türelem jótékony erénye is tanulható, fejleszthető, írja a bien.hu összeállítása.