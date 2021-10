Azok a kismamák is visszakapják a személyi jövedelemadójukat, akik 2021 végéig betöltik a várandósságuk harmadik hónapját - mondta el Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban. Novák közölte: 600 milliárd forintot adnak vissza a magyar családoknak a személyijövedelemadó-visszatérítés miatt. De mik is a pontos szabályai az szja-visszafizetésnek? Most bemutatjuk a legfontosabb kérdéseket és válaszokat a nemrég megjelent rendelet alapján.

Mindkét szülőnek jár a visszatérítés?

A visszatérítés annak jár, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, függetlenül attól, hogy azt érvényesíti-e.

Ha ennek a feltételnek mindkét szülő megfelel, és

van adóköteles önálló, vagy nem önálló tevékenységből származó jövedelme vagy egyéb jövedelme,

vagy ekhós jövedelme,

vagy bejelentett kisadózó,

a visszatérítést mindketten igénybe vehetik.

Élettársi kapcsolatban élők esetében mindkét szülő kap visszatérítést?

Az adó-visszatérítésre minden gyermeket nevelő olyan magánszemély jogosult, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha családi kedvezményt nem vesz igénybe, vagy nem ő veszi igénybe.

Ha az élettársak közösen nevelik a közös gyermeküket, szülőként mindketten jogosultak a családi kedvezményre és az adó-visszatérítésre is.

Ha az élettársak csak az egyikük gyermekét nevelik közösen, akkor a gyermek szülőjével együtt élő élettárs csak akkor jogosult a családi kedvezményre és az adó-visszatérítésre, ha a családi pótlékra is jogosult.

Elvált szülőknél mindkét fél kap szja-visszatérítést?

A visszatérítés annak a szülőnek jár, aki 2021 legalább egy napján jogosult volt családi kedvezményre.

Ha a szülők 2021-ben váltak el, és a válásig mindketten jogosultak voltak családi kedvezményre, akkor mindkét fél jogosult a visszatérítésre. Ha a szülők 2021 előtt váltak el, akkor a visszatérítés annak a szülőnek jár, aki 2021-ben családi kedvezményre volt jogosult. Ha az elvált szülők 2021-ben felváltva gondozták gyermeküket, és ezért a családi pótlékra, valamint a családi kedvezményre is 50-50 százalékban jogosultak, akkor a visszatérítést mindkét szülő igénybe veheti.

Várandósként jogosult vagyok már most a visszatérítésre, vagy csak akkor, ha már megszületett a gyermekem?

A visszatérítés annak a magánszemélynek jár, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult. A várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa a fogantatás 91. napjától jogosult a családi kedvezményre.

Ezért, ha a várandósság a fogantatástól számított 91. napot eléri, jogosult a visszatérítésre akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy azt a közös háztartásban élő házastársa veszi igénybe.

Ha több gyerekem van, többet kapok vissza?

Az adó-visszatérítés összegét nem befolyásolja a gyermekek száma.

A visszatérítés összege a családi kedvezményre jogosult magánszemély által 2021-ben megszerzett összevont adóalapba tartozó jövedelme utáni személyi jövedelemadó, ekho összegétől, illetve a kisadózó után a kisadózó vállalkozást terhelő tételes adó összegétől függ, nem pedig a gyermekek számától.

A gyerek hány éves koráig jár a visszatérítés?

A jogosultság nem a gyermek életkorától függ, hanem attól, hogy a gyermek után jár-e családi kedvezmény.

Ha a szülő 2021-ben akár csak egy napig jogosult volt a gyermek után családi kedvezményre, akkor jogosult a visszatérítésre is.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák szja-mentessége hogyan érinti a családnak járó visszatérítést?

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák a visszatérítést arra az összevont adóalapba tartozó jövedelmükre vehetik igénybe, amelyre a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye nem érvényesíthető.

Ilyen lehet például az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem adója.

Év közben családi kedvezményt érvényesítettem. Kapok-e adó-visszatérítést?

Igen, ha a családi adókedvezmény nem csökkentette az adóalapot nullára.

Az adó-visszatérítéskor az az adóelőleg jár vissza, amit a kedvezményekkel – így a családi kedvezménnyel – csökkentett adóalapból a munkáltató, kifizető év közben levont. Ha a családi kedvezmény miatt az adóalap „elfogy", akkor nem jár a visszatérítés, mivel nincs levont adóelőleg.

Igénybe vettem a családi járulékkedvezményt. Így is jár a visszatérítés?

Ha a magánszemély év közben családi járulékkedvezményt vett igénybe, de a bevallásában az összevont adóalapja több mint 0, akkor a visszatérítés megilleti.

Ha például a magánszemély év közben a munkabérére érvényesít családi kedvezményt és családi járulékkedvezményt, emellett magánszemélynek ad bérbe ingatlant és az ebből származó jövedelem után az adóelőleget megfizette, a visszatérítést a bérbeadás jövedelme után fizetett adóelőleg terhére lehet igénybe venni.

Csak munkabért kapok 2021-ben, így mennyi visszatérítést kaphatok?

Az adó-visszatérítés összege az összevont adóalapba tartozó jövedelmet, például munkabért szerző magánszemélynél az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része, de legfeljebb a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 15 százalékos adókulcs szorzata ezer forintra kerekítve, azaz 809 000 forint.

Ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalapja utáni adó legalább egy forint, de az ezer forintot nem éri el, akkor a kedvezmény összege ezer forint.

Pontosan hogyan kell kiszámítani a visszatérítés felső határát?

A visszatérítés összege legfeljebb 809 000 forint, ami a 2020. decemberi KSH-adatok alapján számolt éves bruttó átlagkereset tizenkétszeresének és a 15 százalékos szja mértéknek a szorzata ezer forintra kerekítve.

A bruttó átlagkereset 449 400 forint, ami azt jelenti, hogy a kedvezmény összege: 449 400x12x15%=808 920 forint, kerekítve 809 000 forint.

Ha a magánszemély összevont adóalapját terhelő adó ennél az összegnél kevesebb, akkor a visszatérítés összege az adó összege.

Ekhós magánszemélynél a 2021-re tőle levont ekho szja-nak minősülő része (9,5 százalék) jár visszatérítésként, ami nem haladhatja meg a 809 000 forintot.

Kisadózónál a visszatérítés összege a 2021-re a kisadózó vállalkozást a kisadózó után terhelő tételes adó negyede, de maximum 809 000 forint.

Ha a magánszemélynek van szja, kata és ekho szerint adózó jövedelme is, akkor a különböző adónemekből visszaigényelhető összegek együttesen nem haladhatják meg a 809 000 forintot!

Vállalkozó vagyok. Jár a visszatérítés? Ha igen, mekkora összegben?

A visszatérítés annak az egyéni vállalkozónak jár, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, akkor is, ha a családi kedvezményt nem veszi igénybe, vagy nem ő veszi igénybe.

A kedvezmény az összevont (az adóalap-kedvezmények levonása után megállapított) adóalap 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részére érvényesíthető, a visszatérítés összege maximum a 2020. decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a 15 százalékos adókulcs szorzata, azaz 809 000 forint lehet.

A főállású egyéni vállalkozó a visszatérítést az szja-bevallásban (a NAV által elkészített adóbevallási tervezet felhasználásával) igényelheti. A kedvezmény a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelmet terhelő és a 2021-ben negyedévente megfizetett adóelőleg terhére érvényesíthető, legfeljebb a 809 000 forintig.

A munkaviszonnyal is rendelkező egyéni vállalkozónak a kedvezményt a NAV előlegként utalja ki a munkáltatótól beérkezett adatok alapján, a munkáltató által a 2021-re levont szja-előleg alapulvételével. Az egyéni vállalkozói tevékenységből származó jövedelemből negyedévente megfizetett adóelőleget pedig a magánszemély az szja-bevallásában (a NAV által elkészített adóbevallási tervezet felhasználásával) igényelheti vissza. A munkaviszony után visszatérített adó összege és az egyéni vállalkozói tevékenység után visszatérített adó összege együttesen nem haladhatja meg a 809 000 forintot.

Katás egyéni vállalkozó vagyok. Jár nekem is visszatérítés?

A kisadózó egyéni vállalkozó a 2021. évben az őt terhelő tételes adó 25 százalékának visszatérítésére jogosult. A kisadózónak a visszatérítés személyijövedelemadó-kedvezményként jár.

Ha a kisadózó a 2021. évben a személyi jövedelemadóból is jogosult visszatérítésre, mert van összevont adóalapba tartozó jövedelme, akkor a tételes adó alapján járó visszatérítés a személyi jövedelemadóból visszaigényelhető összegen felül vehető figyelembe, de a két összeg együttesen nem haladhatja meg a 809 000 forintot.

Ha az egyik szülő katás vállalkozás kisadózóként bejelentett tagja, akkor is mindkét szülő kérheti a visszatérítést?

Az adó-visszatérítés annak jár, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult, vagy kisadózóként jogosult lenne. Ha a kisadózó és a házastársa ennek a feltételnek megfelel, a visszatérítést mindketten igénybe vehetik.

Hogyan érinti az adó-visszatérítés az 1+1 százalékos felajánlásokat?

A visszatérítés összege nem csökkenti az 1+1 százalékos felajánlások alapját képező adóalapot.

Igényelni kell vagy automatikusan jár az adó-visszatérítés?

Az adó-visszatérítést február 15-éig automatikusan, kedvezményelőlegként azoknak utalja ki a NAV, akiknek a jogosultsága a rendelkezésre álló adatok vagy az adózó nyilatkozata alapján megállapítható.

Ha a jogosult nem részesül családi pótlékban, ezért kiutalási adatok nem állnak a NAV rendelkezésére, a magánszemélynek erről nyilatkozatot kell beadnia a 2021. október 31-től elérhető VISSZADO nyomtatványon 2021. december 31-ig, ebben az esetben 2022. február 15-ig a NAV kiutalja a visszatérítést.

Azoknak a jogosultaknak, akiknek a jövedelméről a NAV-nak nincs információja, például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülőknek és azoknak, akik az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után maguk fizetik az szja-t, automatikusan nem utal a NAV, ők önállóan elkészített bevallásukban igényelhetik a visszatérítést.