Minden eddiginél több szereplővel, sikeresen zárult a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) által indított harmadik Gyártó Mentorprogram. A résztvevők száma az idei évben volt a legmagasabb, számos szakmai együttműködés is született a programnak köszönhetően, amelyre most először a textil- és ruhaipari vállalkozások mellett egyéb kreatív feldolgozóipari szereplők is jelentkezhettek. A mentorprogram célja a hazai gyártás fejlesztése, a márkák nemzetközi piacra lépésének segítése, ezáltal a hazai szektor versenyképességének ösztönzése.

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) egyik kiemelt stratégiai célkitűzése a hazai gyártói bázis megerősítése, valamint exportképességük növelése. Az eddigi Gyártó Mentorprogramok tapasztalatai azt mutatják, hogy az üzletfejlesztésre, márka- és marketingkommunikációra, valamint a legmodernebb gyártástechnológiák megismertetésére építő támogató programra kiemelkedő szükség van a hazai kreatíviparban. A program fő szakmai partnere, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA), amely széleskörű szolgáltatásokkal, többek között nemzetközi piackutatással, üzleti tanácsadással és képzésekkel támogatja a magyar vállalkozások exporttevékenységét, ezáltal a magyar piac versenyképességét.

A Magyar Divat & Design Ügynökség harmadik mentorprogramjában jelentős változás volt az előző évekhez képest, hogy a textil- és ruhaipari vállalkozások mellett egyéb kreatív feldolgozóipari szereplők, többek között háztartási kerámia, beton-, gipsz- és cementtermék, vagy irodabútor gyártók is jelentkezhettek. A résztvevőket ez alkalommal is az MDDÜ képviselőiből, iparági szakértőkből és a HEPA szakembereiből álló zsűri választotta ki, amely során fontos szempontok voltak a gyártók nemzetközi piacra lépésének lehetőségei, a fenntarthatósági, valamint innovációs célkitűzései.

A 22 jelentkező közül végül 14 vállalat, az Árkossy Bútor Kft., a Bekestex Trade Kft., az Eco-Vill-Text Kft., a Faktum Bútor Kft., a Mazug Ponyva Kft., az M-Sector Kft., a Multifelt Factory Kft., az Organic Porcelain Manufactura Kft., a Pataki Ruhaipari Zrt., a Pelle D'Oro Kft., Rovitex Homedeco Kft., a Triform Neon Kft., a Viaplant Design Kft., valamint a We on Wood vett részt az öt hónapos képzésen. Az egész országot lefedte a program, hiszen a székhelyek között Kőszegtől kezdve Sárospatakon át, Pécs, valamint Szeged is megtalálható volt.

„A magyar termékgyártásban funkcionális fejlődés figyelhető meg. A hazai vállalkozások a nemzetközi megrendelők számára vonzó, rugalmas, jelentős kompetenciákkal rendelkező termeltetési terepnek számítanak. A Gyártó Mentorprogramot kifejezetten azon divat- és designipari vállalkozások számára indítottuk el, akik magas szakmai minőséget képviselnek és a nemzetközi terjeszkedés is céljaik között szerepel, sőt, akár már készen is állnak erre a lépésre. Az elméleti és gyakorlati tudás mellett az együttműködések előmozdítására is teret kínál a mentorprogram, amelynek lezárulását követően is tovább segítjük a gyártók útját. A hazai gyártás fejlesztése és jövőbeli eredményeik a hazai textilipar és designszektor teljesítményének növekedéséhez, ezáltal Magyarország és Budapest nemzetközi ágazati pozíciójának megerősítéséhez is hozzájárul." – fogalmazott Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat & Design Ügynökség általános vezérigazgató-helyettese.

A HEPA együttműködésével és az MDDÜ által felkért, további szakemberekkel közösen, 12 mentor segítette a gyártókat a program keretében. 11 csoportos előadáson vettek részt, tematikus workshopok során pedig gyakorlati ismeretekre is szert tettek, olyan területeken, mint pénzügyi működés, értékesítés, piaci és üzleti stratégiák, fenntarthatóság vagy a technológia és innováció.

Szervezetfejlesztési kérdésekben pedig egyéni konzultáción is kaphattak mentorálást. A program tematikájának kiemelt része az MDDÜ által szervezett gyárlátogatások, amelyek alkalmával a tényleges piaci igények és lehetőségek felmérése történik. Az Ügynökség minden gyártót személyesen felkeresett, és a tapasztalatok alapján a jövőben is törekszik további partneri együttműködések előmozdítására, a mentorprogram lezárását követően is. Az egykori mentoráltakat rendszeresen értesítik majd a releváns projektekről és kerekasztal-beszélgetésekről, bérmunka lehetőségekről, valamint a külföldi üzleti megkeresések esetén is.

A résztvevők visszajelzése szerint a Gyártó Mentorprogram kimagaslóan hasznos volt, olyan tudást kaptak, amelyet hatékonyan tudnak működésük fejlesztésére fordítani. A program résztvevői körének kibővítése lehetőséget nyújtott a szélesebb körű kapcsolatépítésre, amelynek köszönhetően számos új üzleti kapcsolat született a mentoráltak között - számolnak be erről közleményükben.