A hétszeres aranylabdás Lionel Messi még csak most debütál az Inter Miami színeiben, a világhírű klasszis 10-es számú mezéért és egyéb hozzá köthető sporteszközökért azonban már most hatalmas a kereslet, ami a sportcikk-kereskedők számára brutális hasznot hozhat.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, júniusban derült ki, hogy Messi az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő és a részben David Beckham tulajdonában lévő Inter Miamiban folytatja a pályafutását. Június 16-án, vasárnap pedig telt ház előtt, tomboló szurkolók tömegében, tűzijátékkal mutatták be új csapata stadionjában a hétszeres aranylabdás focistát.

Többszörösége nőttek a jegyárak

Jorge Mas, az Inter Miami ügyvezetője és társtulajdonosa szerint a döbbenetes mértékű Messi-mániának köszönhetően jelentősen növelhetők a klub mérkőzéseinek jegyárai, ami pedig akár meg is duplázhatja az Inter Miami bevételét és franchise-értékét. A CNBC-nek adott interjújában Mas abbéli reményét fejezte ki, hogy a sztárfocista érkezésével csapatának értéke a következő évben akár az 1,3-1,5 milliárd dollárt is elérheti. Ez be is igazolódhat, hiszen a TicketIQ és más kisebb jegyértékesítő portálok felületein Messi pénteki debütáló meccsére a jobb helyekért akár 1300 dollárt (vagy többet) is elkérnek. A TicketIQ portálon olvasható információk alapján az Inter Miami hazai mérkőzéseinek jegyárai már most 459 százalékkal emelkedtek, az idegenben játszandó meccsekre pedig 558 százalékkal kerülnek többe a jegyek.

Dél-Floridában Messi átigazolása az egyik legfelkapottabb beszédtéma, így az Inter Miami CF - Cruz Azul mérkőzés minden bizonnyal teltházas lesz.A Messi hivatalos MLS-mezeit árusító Adidasnak már egészen októberig tele a rendelési naptára, és még így sem tud annyi mezt gyártani, amennyi ne fogyna el pillanatok alatt. A Soccer.com futballhoz kapcsolódó termékeket kínáló, rendkívül nagy forgalmat bonyolít e-kereskedelmi oldal. Az oldal mögött álló vállalatnál, a Sports Endeavors-nál elmondták, hogy mindössze 24 óra alatt annyi Inter Miami-mezt adtak el, mint máskor hat hónap alatt, akkor, amikor hivatalosan is bejelentették Messi csatlakozását a csapathoz.

Csak győzzék gyártani a "messis" termékeket

Billy Lalor, a Sports Endeavors merchandising igazgatója elmagyarázta, hogy ezeknek a mezeknek a piacra kerülése általában hat hónapot vesz igénybe, de az Adidas ezt az időt kevesebb mint három hónapra csökkentette. Lionel Messi első FIFA-világbajnoki győzelme után az Adidas világszerte minden felszerelését eladta, ami a focistához és akkori csapatához volt köthető. A Goal 2021-ben arról számolt be, hogy Messi korábbi csapata, a Paris Saint-Germain FC összesen közel egymillió Messi-nyomott mezt adott el akkoriban. A keresletnek köszönhetően a Sports Endeavors azt tervezi, hogy megduplázza az MLS-be történő beruházását. A befektetés nagy részét az Inter Miami mezei teszik majd ki, amelyek hátulján Messi neve szerepel. A cég arra számít, hogy a "szurkolói kategóriában" 10 százalékos részesedést érhet el ez a termék.

Általános jelenség, hogy amikor egy kivételes tehetségű híres focista másik klubhoz igazol, jelentősen megugrik a hozzá köthető árucikkek forgalma. Mindez Lionel Messi esetében már egy egészen más kategóriájú profitot jelenthet a szurkolói cikkek kiskereskedői számára. Egy ilyen kaliberű játékos, akit ekkora sztárkultusz övez, egyfajta saját árucikk-kategóriát hoz létre a csapata mellett" - magyarázta Dan Lobring, az rEvolution sportmarketing ügynökség marketingért felelős vezető alelnöke.

Messi MLS-be való belépése jelentős profitlehetőséggel kecsegtet, a kiskereskedők számára ezét az egyik legnagyobb kihívást a készletgazdálkodás jelentheti, vagyis az, hogy mindig a megfelelő mennyiségben, a keresett merhandise-termékek álljanak rendelkezésre.

Forrás: Modernretail.co