A tavalyi évhez képest ugyan kevesebben, de még mindig a magyarok több mint fele tárol az otthonában használaton kívüli mobiltelefont, pedig az öregedő akkumulátor veszélyes is lehet a környezetre, és akár tüzet is okozhat otthonunkban – derült ki a Yettel országos, reprezentatív kutatásából. Akik nem tartják meg a használt készüléket, azok legtöbbször idősebb rokonnak vagy a gyerekeknek adják, és bár a többség fél attól, hogy visszaélnek az adataival, ezek eltávolítására a mobil továbbadásakor sokan nem fordítanak kellő figyelmet. Kutatásában a mobilszolgáltató a használt mobiltelefonok életútját és az elektronikai hulladékkal kapcsolatos tudatosságot vizsgálta.

A Yettel friss országos reprezentatív kutatása alapján a magyarok fele 3-4 évig használ egy mobiltelefont, ötödük viszont akár 4 évnél is tovább. A válaszadók több mint felének volt már olyan telefonja, amit előtte már más is használt, és több mint harmada már maga is ajándékozott tovább családon belül készüléket.

A megkérdezettek leggyakrabban azért váltanak mobilt, mert az előző használhatatlanná válik (55 százalék). Emellett sokan cserélik le akkor is, ha még működőképes, de már nagyon megviselt (39 százalék). A válaszadók 38 százaléka egy új funkció miatt is hajlandó lecserélni mobilját egy újra – ez a nők 33 százalékára jellemző, és a férfiak 43 százaléknál fontos szempont –, valamint a férfiaknál a készülékcserét egy újabb modell piaci bevezetése is indokolhatja (11 százalék). A kitöltők harmada továbbá jelezte, hogy ha tehetné, gyakrabban váltaná le az aktuális telefonját – azonban egy korábbi kutatásból kiderült, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetből adódóan a magyarok harmada jelenleg inkább megpróbálja időben kitolni a készülékcserét.

A régi készülékek sorsa

A már nem használt készülékeket a válaszadók több mint fele (55 százalék) még mindig otthon tárolja – bár a tavalyi eredményhez képest (63 százalék) ez javuló tendencia, továbbra is ez a leggyakoribb sorsa a használaton kívüli mobiloknak. Akik a tárolás mellett döntenek, azoknak 47 százaléka egy készüléket, 32 százalék kettőt, 21 százalék pedig 3 vagy több mobiltelefont őriz a fiókban. Ezzel szemben tavaly még a régi mobilokat tároló válaszadók felének (46 százalék) volt 3 vagy annál több ilyen telefonja otthon, amelyek ráadásul akár 10-15 évnél is régebbiek lehetnek.

A kutatás eredményei alapján a megőrzés mellett a legtöbben elajándékozzák vagy eladományozzák a régi mobilt (40 százalék), a kitöltők 23 százaléka pedig az eladás mellett dönt. Aki továbbadja a készülékét, az leggyakrabban a gyermekének (45 százalék) vagy egyik szülőjének (46 százalék) ajándékozza, ötödük pedig nagyszülőnek vagy más idősebb rokonnak adja a mobiltelefonját.

Érdekesség, hogy míg a válaszadók 65 százaléka fél attól, hogy visszaélhetnek az adataival, 16 százaléknál előfordult már, hogy nem törölte le a személyes adatait, mielőtt másnak továbbadta a régi mobilját; ez a fiatal felnőtt korosztály negyedére jellemző.

Attól, hogy régi, még értékes

Szerencsére ma már egyre kevesebb mobilkészülék landol a szemetesben, de még így is közel tízből egy megkérdezett kidobja a régi telefonját. Ez azért is problémás, mert az elektronikai hulladékokban, így a mobilkészülékekben is találhatók olyan veszélyes anyagok, amelyek a rendeltetésszerű használat során nem okoznak gondot, de nem megfelelő tárolás esetén, vagy a kommunális hulladékba kerülve már ártalmasak lehetnek. Például az öregedő akkumulátor elkezdhet szivárogni, így veszélyes anyagokat juttat a környezetbe, vagy akár tüzet is okozhat. Ezzel szemben, ha visszavisszük a telefont a szolgáltatónkhoz, a készülékeket az erre szakosodott szakemberek megfelelő módon darabjaira bontják, és az alkatrészekben található összetevőket, többek közt értékes fémeket, a megfelelő eljárással kinyerik, majd újrahasznosítják, ezáltal az esetleges veszélyes anyagok nem kerülnek hulladékként a környezetbe.

Most egy akció keretében jelentős kedvezményt érnek a régi mobilok: a Yettel bármely üzletében augusztus 30-ig leadhatóak a használt, akár nem működő mobiltelefonok, amelyekért 30 ezer forint kedvezmény jár bármely új mobil vásárlása esetén, publikus lakossági hangalapú számlás tarifával, 2 év hűséggel.