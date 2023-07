Jákob Zoltán ingyen "kölcsönadja" az egyik Ferrariját a gyerekeknek. Három profi sofőr a nyár végéig hétfőtől vasárnapig fogja őket szállítani a luxusautókban. De ha lesz rá igény, akár tovább is folytatódhat az akció. Jákob Ferrarija Budapest mellett ellátogat nyolc vidéki nagyvárosba is. A gyerekek beülhetnek az autókba, fotózkodhatnak, és a sofőrök egy-egy körre is elviszik őket.

A milliárdos üzletember a TV2 Mokka c. műsorában számolt be új ötletéről.

A kocsin a következő felirat olvasható: minden gyerek Ferrarija. A gyerekek a milliárdos saját alapítványi felületén regisztrálhatnak a kocsikázásra.