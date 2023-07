A pestisjárványok idején Velencében kerestek egy olyan helyet, ahol biztonságban elláthatták az orvosok a betegeket. Ezt a szerepet töltötte be a halálszigetként is emlegetett, Velence központi lagúnájában elhelyezkedő Lazzaretto Vecchio: a mindössze 2,5 hektár területű, szögletes alakú szigeten egy kórházat is építettek a betegápolásra.

Igazi földi pokol lehetett évszázadokkal ezelőtt ez a titokzatos, szomorú hely, ahol állítólag most is több ezer csontvázat rejtenek az ottani tömegsírok.

A tudósok számára viszont az emberi maradványok rendkívül fontos leleteknek számítanak, és nagyban segíthetik a pestissel kapcsolatos modern vizsgálatokat - írja a Promotions.hu.

Az alábbi videó bemutatja Lazzaretto Vecchiót, azaz a halálszigetet: