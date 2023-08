Jennifer Lopez a napokban töltötte be az 54. életévét, ám a kor egyáltalán nem látszik a fantasztikus formában lévő színész-énekesnőn, aki már korábban is előszeretettel mutatta meg szexi idomait a közösségi médiában. A JLo bece- és márkanevet viselő Lopez rajong a fényűzésért is, de azt talán kevesebben tudják róla, hogy szenvedélyesen szereti a luxusautókat is. Nézzen be velünk a szexszimbólum garázsába. Most megmutatjuk Jennifer Lopez autóit.