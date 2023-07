Robert Habeck a német Zöldek társelnöke már közvetlenül a választások után megszegte a gázerőművekkel kapcsolatos ígéretét. Kénytelen volt ezt tenni, hiszen a megújuló forrásokra bizonytalan alapozni, ugyanis akkor is szükség van áramra, ha nem süt a nap, vagy nem fúj a szél.

Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője a Hír TV-nek adott nyilatkozatában jelezte: miután kiderült, hogy az energiaválság több átmeneti piaci anomáliánál, a széntüzelésű erőművekkel kapcsolatos választási vállalások is ugrottak.

Sőt, több korábbi cikkben is megjelent már, hogy brutális módon emelkedett meg a német szénfelhasználása: naponta átlagosan harmincezer tonna szenet szállítanak a vonatok az Északi-tenger kikötőiből a nagy erőművekbe Németország-szerte.

Az orosz–ukrán háború kirobbanását követően, a leghangosabban a zöldek szorgalmazták a teljes energiaembargót, majd miután Németország ténylegesen el is esett az orosz gáztól, a kormány az atomerőművek bezárásának elhalasztására és LNG-terminálok építésére kényszerült. A Századvég üzletágvezetője emlékeztetett: az energiatarifák nem csökkentek, sőt, mivel a német gázerőműveket valahogyan el kell látni a szűkös forrásokból, Robert Habeck kénytelen az új lakossági gázkazánok tiltását szorgalmazni.

Hortay Olivér szerint mindez azt mutatja, hogy a radikális Zöldek ideológiavezérelt energiapolitikája csak addig működik, amíg el nem kezdik megvalósítani.

Nemrégiben a Magyar Nemzet beszámolt arról is, hogy a németek lényegében az egyik függőségből a másikba esnek. Németország ugyanis húszéves gázszerződést kötött Amerikával. Ez már a második hosszú távú megállapodás, amely évi 2,25 millió tonna LNG beszerzésére vonatkozik. Ez a német gázigény 5 százaléka. A korábbi szerződés évi kétmillió tonnáról szólt. Azaz: Németország a piacáról kieső orosz gázt cseppfolyósított földgázzal igyekszik pótolni, amelynek 70 százalékát egyébként már most is az Egyesült Államok biztosítja. Ez az arány az újabb megállapodásokkal tovább növekszik.

A Világgazdaság a minap megírta: olyan magasak az energiaárak Németországban, hogy elsősorban a családi tulajdonban lévő cégek egy része már dolgozik a külföldre költözési terveken a német iparszövetség (Bundesverband der Deutschen Industrie – BDI) elnöke szerint.