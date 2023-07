A tulajdonosok piacra dobják a Hamptonsban található Capri Hotel and Restaurant nevű szállodát, amely a hírességek egyik kedvenc üdülőhelye.

A híresek és gazdagok által felkapott Hamptonsban (pontosabban Southamptonban) található az 1960-ban épült Capri Hotel and Restaurant, amelyet a tulajdonosai most eladnának. Az elmúlt években politikusok és olyan sztárok fordultak meg a létesítményben, mint Howard Stern vagy Jennifer Lopez. A szállodát 29 millió dollárért (kb. 9,9 milliárd forint) dobják piacra – írja a New York Post.

Az egyhektáros telken fekvő hotel 29 szobával rendelkezik, köztük három lakosztállyal. Utóbbiak az épület „csendes sarkában" kaptak helyet, távol a medencétől. A medence azonban már önmagában is jelentős színtér a létesítményben, mivel itt tartják a NAIA Hamptons nevű étterem 120 fő befogadására alkalmas medencés partijait, melyek szintén vonzzák a sztárokat.

A Capriban júniusban és augusztusban 999 dollártól kezdődnek a szobaárak éjszakánként, de a lakosztályokért 1999 dollárt, vagyis 680 ezer forintot kell fizetni egy éjszakára.

A jelenlegi tulajdonosok a Geragos Global ügyvédei, akik nyolc éve mindössze 4,8 millió dollárért vették meg az ingatlant. Azóta felújításokat hajtottak végre, illetve hozzáadták a medencebárt. A hotel valószínűleg gyorsan el fog kelni, ugyanis manapság szinte lehetetlen a térségben olyan szállodákra engedélyt kapni, mint a Capri.