Ahogy az Origo megírta, az argentin (de spanyol állampolgársággal is rendelkező) világbajnok Lionel Messi július 21-én pénteken lépett pályára először az Inter Miami mezében, de már bemutatkozása előtt csodát tett a helyi kiskereskedelemben: a merchandise-eladások felpörögtek, a meccsre szóló jegyeket pedig rekordáron árusították. Jorge Mas, az Inter Miami ügyvezetője és társtulajdonosa szerint a sztárfocista megszerzésével akár meg is duplázódhat a fociklub bevétele és franchise értéke. Messi-n azonban a szurkolói cikkek kiskereskedői - ezen belül a hivatalos mezeit forgalmazó Adidas - is nagyon jól keresnek.

Azzal viszont, hogy az Inter Miamihoz szerződött, Messi egyúttal visszautasította Szaúd-Arábia jövedelmező, állítólag szezononként mintegy 500 millió dolláros ajánlatát.

A világbajnok Messi gázsija az Inter Miaminál a Forbes értesülései szerint 50 és 60 millió dollár között lesz évente. Ez azonban messze nem az egyetlen bevételi forrása a sztárfocistának, a Barcelona legendájának bankszámlájára elképesztő mennyiségben áramlanak a dollárok. A Daily Star most összegyűjtötte a világbajnok Lionel Messi 5 legjövedelmezőbb üzleti döntését.

Szaúd-Arábia helyett Amerika

Figyelembe véve, hogy a szaúd-arábiai klubok egyes nemzetek államadósságaival összemérhető éves fizetéseket adnak a játékosoknak (Messinek például 500 millió dollárt ajánlottak fel), első olvasatra meglepőnek tűnhet az argentin focista döntése, miszerint a Közel-Kelet helyett az Egyesült Államokat választotta (ahol "csupán" maximum 60 millió dollárt kap majd szezononként). Ez azonban hosszú távon még hibátlan lépésnek is bizonyulhat. Jorge Mas ugyanis azt is elárulta, hogy a gázsija mellett a világbajnok Messi Inter Miami részvényeket is kap majd visszavonulása után, ezen felül még részesedést is a klub meccseinek (és az MLS globális jogainak) Apple TV-n történő közvetítéséből, és a csapat felszereléseinek értékesítéséből.

Messi csodálatos szabadrúgást lőtt az Inter Miami bemutatkozásakor:

Gigacégek szponzorációi

Amellett, hogy a világbajnok Messi kivételes focista, egyúttal egy két lábon járó, beszélő és lélegző reklámtábla is. Csak a nevéhez köthető hirdetések révén évente több mint 50 millió dollárral gyarapszik bankszámlája.

A Lay's, az Apples, a Pepsi, a Budweiser és a Hard Rock Cafe csak néhány a nagy cégek közül, amelyek a 36 éves játékost támogatják. Ebben még nincs benne az Adidas-szal kötött életre szóló szerződése (erre alább még visszatérünk).

A Messi márka

Lionel Messi 2019-ben csatlakozott azon sztárok egyre növekvő táborába, akik létrehozták saját ruházati és fehérnemű márkájukat. Ebből az Inter Miami-újonc éves bevétele ma még csak 5 millió dollár, de hatalmas tévedés lenne azt hinni, nem szárnyalhat ennél magasabbra márkájának csillaga. Minden valószínűség szerint ez az üzleti döntés egyre jövedelmezőbbnek fog bizonyulni.

A Messi ingatlanbirodalom

Általános igazság, miszerint a legtöbb sportoló úgy próbálja diverzifikálni a befektetéseit, hogy belép az ingatlanpiacra. Azonban a világbajnok Messi ebben sem a kicsik között játszik: már van ugyanis egy andorrai síparadicsoma, több saját luxusapartmanja, valamint szállodái Ibizán és Mallorcán. S akkor ebbe még nem is számoltuk bele a 6,5 millió dolláros miami lakását - egyes becslések szerint Messi ingatlanbirodalma körülbelül 30 millió dollárt ér.

Messi miami lakásában a liftbe egy autó is befér:

Életre szóló szerződés az Adidas-szal

Az Adidas számára Lionel Messi az, ami Michael Jordan a Nike számára. A világbajnok Messi 2017-ben kötött élete végéig érvényes szerződés a sporttermékeket gyártó gigacéggel. Ez az üzleti együttműködés pedig évi 25 millió dollárt jelent az argentin világklasszisnak.

Ha a világbajnok klasszis üzleti döntései - melyeket persze számos tanácsadóval konzultálva hoz meg - helyesnek bizonyulnak, akkor Messsiből akár az aktív élsportolói életszakaszának lezárása után, vagy annak környékén, minden idők leggazdagabb sportolója válhat.