A Booking.com több mint egy hónapja, június 24-e óta nem utalja át a szállásadóknak az őket megillető szállásdíjat. Ahogy arról az Origo beszámolt, a cég többször módosította a saját magának adott határidőt a késedelem feldolgozására és az utalások teljesítésére a szállásadók fele, csakhogy a legutóbbi határidő is lejárt.

Miként arról az Origo is beszámolt, több mint egy hónapja, június 24-e óta nem utalja át a szállásadóknak az őket megillető szállásdíjat a világ meghatározó online szállásközvetítő portálja, a Booking.com. A probléma nemzetközi léptékű, a cég pedig nem ad kielégítő magyarázatot arra, hogy a számlázási rendszerük fejlesztése kapcsán ideiglenesen felfüggesztett kifizetéseket miért halasztja el a maga által szabott határidőn túl is.

Az Origo az ügy kapcsán megkereste a Gazdasági Versenyhivatalt (GVH), hogy megtudja, foglalkozik-e a hatóság a Booking körüli helyzettel, és ha igen, milyen lépések mentén, vagy milyen szakaszban van az ügy - amennyiben valóban versenyhatósági kérdést jelent a Booking egyes szállásadók fellé késedelmes fizetése vagy - eddig a cikkünkig - egyáltalán nem teljesítése a június 24-ét követő időszakban. A GVH válaszát változtatás nélkül közöljük:

"Számunkra első a magyar szállásfoglalók és szállásadók védelme, akik érdekében a Gazdasági Versenyhivatal szorosan nyomon követi a Booking.com szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítésével kapcsolatos jelzéseket.

Tájékoztatom, hogy az ügyben panaszeljárás van folyamatban, a GVH vizsgálja az ügy részleteit, és indokolt esetben fellép a magyar szállásfoglalók és szállásadók érdekében.

Az ügyben érintett szállásfoglalók és szállásadók figyelmét a GVH arra hívja fel, hogy a magánjogi típusú (szerződés-értelmezési, elszámolási stb.) jogviták kezelésére elsősorban a szolgáltatóval egyeztetve (panaszt benyújtva), békéltetőtestület útján, illetve bírósági úton van lehetőségük.

A GVH fogyasztóvédelmi típusú (és az ahhoz hasonló, üzletfelek döntéseit tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos) eljárásainak célja a tisztességes verseny biztosítása azokban az esetekben, amikor egy valószínűsíthetően jogsértő piaci gyakorlat torzíthatja a versenyfolyamatokat.

Ezen hatáskörében a magyar nemzeti versenyhatóság sikeresen fellépett a Booking.com üzemeltetőjével szemben is, amikor 2020 tavaszán több vonatkozásban is jogsértőnek találta a cég honlapján folytatott, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatot. A nemzeti versenyhatóság minden idők legmagasabb hazai fogyasztóvédelmi bírságát, 2,5 milliárd forintot szabott ki a portál holland üzemeltetőjére, amelynek emellett a GVH Versenytanácsának döntés nyomán módosítania kellett a jogsértőnek bizonyult gyakorlatait is."

A Booking szerint hamarosan minden szállásadó megkapja a pénzét

Az Origo kereste a szállásközvetítő portál mögötti vállalatot, ahonnan a nemzetközi sajtóirodától érkezett válasz a cég késedelmes fizetése kapcsán.

Ennek kapcsán a Booking sajánlatát fejezte ki azok miatt a nehézségek miatt, melyekkel "egyes partnerek" érintettek. Azt írják, hogy "sürgősséggel" dolgoznak azon, hogy a tervezett rendszerkarbantarrás miatti késedelmes kifizetéseket elindítsák. "Megerősíttjük, hogy a [szállásadó partnereknek szóló] kifizetések feldolgozása megtörtént, így a kifizetéseknek hamarosan teljesülniük kell a partnereknél" - írják válaszukban.