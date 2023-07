Az ázsiai gazdaságok élen járnak az ipari robotok felhasználásában, azonban egy kisebb európai állam is látványos növekedést produkált az elmúlt években. Mutatjuk, mely országok feldolgozóiparában használják a legtöbb robotot.

Kína az elmúlt években jelentős beruházásokat és fejlesztéseket hajtott végre az ipari robotok területén, aminek meg is lett az eredménye. Az International Federation of Robotics legfrissebb adatai alapján ugyanis Kínában a 10 ezer dolgozóra jutó ipari robotok száma 2017 és 2021 között 97-ről 322-re emelkedett, ami nemzetközi összevetésben is hatalmas növekedésnek számít.

Noha ezzel Kína bekerült az élvonalba, az olyan ázsiai országok, mint Dél-Korea vagy Japán, még mindig megelőzik. Dél-Korea globálisan is egyértelmű listavezető, ahol a 10 ezer dolgozóra eső ipari robotok száma már 2017-ben is 710 volt, ami 2021-re 1000-re emelkedett.

A második helyen Japán áll, ahol 308-ról 399-re emelkedett a szám, míg a harmadik Németország lett, ahol munkaerő-arányosan 322-ről 397-re nőtt az ipari robotok száma a vizsgált időszakban.

Az Egyesült Államok a hatodik helyen állt, mivel 2021-ben a 10 ezer dolgozóra jutó robotok száma 274 volt, szemben a 2017-es 200-zal.

Összességében Kína és Dél-Korea produkálta a legintenzívebb növekedést az elmúlt években. Az európai országok közül (Németország mellett) Svédország, Olaszország és Franciaország is a nemzetközi élvonalban áll, azonban a legnagyobb fejlődést Svájc produkálta. Az alpesi államban 2017-ben még csupán 129 volt a 10 ezer dolgozóra jutó ipari robotok száma, ám ez 2021-re közel megduplázódott, elérve a 240-et.

Forrás: Statista