A Salamon-szigetek egyik strandján egymás mellett elhelyezett három bungaló lakói több szempontból is igazán exkluzív környezetben érezhetik magukat. Egészen közel hozzájuk ugyanis felfedezhető a hatalmas MS World Discoverer tengerjáró hajó roncsa, továbbá több második világháborús repülőgép és hajók maradványai is.

Az MS World Discoverer-t 1974-ben Németországban építették, eredeti neve BEWA Discoverer volt. Hossza 88 méter, szélessége 15 méter, súlya pedig 3.724 tonna. Megépítése után Dániában adták el, a hajót ekkor keresztelték át World Discoverer-re. Nevét annak köszönheti, hogy dupla felépítésű hajóteste miatt az antarktiszi vizekre is ellátogathatott. 137 utasát rendszeresen szállította a jéggel borított kontinenshez. A hajó a déli félteke körüli körutazásokra vitte a nyaralókat, többek között Chilébe, Argentínába, a Falkland-szigetekre és az Antarktiszra.

A Salamon-szigetek között hajózott éppen, amikor váratlanul léket kapott és zátonyra futott. Az eset 2000. április 30-án történt. A kapitány, hogy megakadályozza a hajó teljes elsüllyedését, az onnan délre található Roderick-öböl sekély vizére kormányozta járművét. Az Origo is beszámolt a hajó balesetéről, amelynek legénysége vészjelzést adott le, így hamarosan az utasokkal együtt kimentették őket. S

zakemberek felmérést végeztek a hajón, majd megállapították, hogy annyira megrongálódott, hogy gazdaságosan már nem lehet megjavítani, ezért magára hagyták. Később, a Salamon-szigeteken kitört polgárháború miatt a roncsot többször is kifosztatták és megrongálták. Ma turistalátványosság a Roderick-öbölben.

Az elhagyatott hajót egészen közelről is meg lehet nézni, sőt alig pár méterre tőle található egy trópusi strand a pihenni vágyóknak. A ma már boltként is funkcionáló turistalátványosság oldalra dőlve hullámzik a sekély vízben, körülötte lassan benövik a fák és növények.

A hajóroncs közelében több bungaló is található azok számára, akik több napig maradnának a strandon. A Visit Solomons szerint a bungalók ára 385 Salamon-szigeteki dollárba kerül - ez mindössze 35,78 font. A hajótranszfer ára 2.500 dollár hat főre. A csillogó bungalókban való tartózkodás ideje alatt a reggelit 50 dollárért, az ebédet 75 dollárért, a vacsorát pedig 85 dollárért lehet megrendelni. A tartózkodás alatt természetesen a World Discoverer Wreck Tour is a program része.

Amíg itt tartózkodik, kérhet egy második világháborús túrát is, mivel a szigeteken mintegy 200 repülőgép-, hajó- és ágyúroncs található. Ezek közül sok a japán és a szövetséges erők közötti harcokból származik.

Az, aki megunja a háborús látványosságokat, búvárkodhat, halászhat, kenuzhat, sőt részt vehet naplementés hajókiránduláson is. A szárazföldön bozótos séták, szigeti piknikek, túrák is szervezhetők, és a közeli falu is meglátogatható.

Forrás: Daily Star