A hivatalos nevén Future Mobility Development Center (FMDC), amelyben alapvetően új autótechnológiákat tesztelnek majd, mintegy 600 hektáron terül el, létrehozásának költségei meghaladták a hétmilliárd koronát (112 milliárd forint) - közölte David Haidinger, a BMW Group csehországi képviseletének szóvivője.

A tesztelőközpont összesen 25 kilométernyi pályából áll. A hat kilométer hosszú sztrádaszakasz mellett, az új technológiákat vidéki, városi és más speciális közlekedési körülmények között is ki lehet próbálni a központban. Az egykori felszíni bányák területén kiépített poligon területén ezért különféle utak, hidak, útkereszteződések, bicikliutak, biztonsági berendezések, állatok, erdők is vannak, hogy az autókat minél élethűbb helyzetekben lehessen kipróbálni.