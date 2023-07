A nyári szezon kellős közepén a Booking.com néven ismert, nemzetközi szállásközvetítő portál leállt a szállásadóknak járó díjak, illetve azok egy részének kifizetésével, amit pedig néha teljesít, azt is jelentős csúszásokkal teszi, miközben más szálláshelyek felé gond nélküliek a kifzetések. Egyesek máris attól tartanak, hogy a cég által magyarázatként hivatkozott informatikai nehézségek mögött valójában likviditási gondok állnak. Legrosszabb esetként többekben a csődhelyzet is felmerült eshetőségként - emlékezetes, hogy néhány éve a Bónusz Brigád nevű "kuponos" közvetítőoldalnál is a nem illetve a késve fizetések voltak a földbe állás közvetlen előzményei. Összegyűjtöttük, mit tudunk a Booking körül kialakult helyzetről.

Mi a probléma a Booking kifizetései körül?

A Booking körül azért forrnak most a szállásadók indulatai, mert a cég június 24-e után nem utalta át a szállásadóknak - illetve a szállásadók egy részének - az őket megillető szállásdíjat. A cég akkor azt mondta: számlázási rendszerének karbantartása miatt számíthatnak a szállásadók késedelemre. Ebből önmagában még nem kerekedett volna ekkora felfordulás. Az érintett szállásadók azt kifogásolják, hogy a cég többször kitolta a maga által korábban kommunikált határidőt az utalások teljesítésére, de még ezen határidőket sem mindig tartotta be, hanem további értesítés nélkül, egyszerűen csak nem utal egyes partnerei felé.

A probléma valójában kettős természetű:

Egyrészt a szállásadók egy részének pénzügyi, likviditási nehézséget okoz az, hogy - a nyári szezon kellős közepén, már amennyiben az európai, észak-amerikai és részben az ázsiai turisztikai trendekre gondolunk - nem kapja meg tervezett bevételét a Booking-on keresztül kiadott szállása után. De még azok is dühösek, akiknek ugyan pénzügyi gondot nem okoz a késedelem, de a bizonytalanság miatt nyugtalanok.

Másrészt a szállásadók azt kifogásolják, hogy a cég nem kommunikál világosan és egyértelműen. Van például olyan magyarországi szállásadó, aki azt mondta az Origónak, hogy a késedelmes fizetést még akár el is lehet fogadni egy komoly informatikai átállás kapcsán, de azt, hogy a Booking felületesen vagy sehogy sem kommunikál már a partnerei felé, nehezen.

Mely országokat érnti a probléma?

A jelenség a nagyvállalat működését nemzetközi szinten érinti. Nagy-Britanniából, Hollandiából, Németországból, Belgiumból, és Magyarországról is rengeteg panaszos szállásadó jelzi kifogását a cég magatartása miatt annak partnerfelületén. Több hazai szállásadóval az Origo is beszélt.

Minden szállásadót egyformán érint a Booking késedelme?

Nem. A szállásadók egy része felé rendben zajlanak az elszámolások és a kifizetések, főleg azoknál a jellemzően nagyobb kapacitással rendelkező szállásadóknál, melyek a vállalat úgynevezett virtuális hitelkártyáját használják. A virtuális hitelkártyák korlátozott ideig használható, digitális Mastercard kártyák, amelyeket a vendégeitől érkező fizetések elősegítésére használ a cég felületén. Ugyanúgy működnek, mint a hagyományos hitelkártyák, és segítségükkel kapja meg kifizetéseit a partner a Booking-tól. Ha a vendégek az online fizetést választják, akkor a fizetett összeget erre a virtuális hitelkártyára töltik fel, melyet a partner bármely más hitelkártyához hasonlóan terhelhet meg. A virtuális hitelkártyák minden olyan partner országában elérhetők, ahol elérhető a Booking.com fizetési rendszere. Vagyis a szállásadók azon keresztül megkapják a szállásdíjakat a jutalékok levonása után, azokra a szállásfoglalásokra, melyeket a vendég a Booking.com oldalon keresztül küldött az adott szálláshelyre.

Az Origo kérdésére a Balaton Panziónál elmondták: náluk főként az imént említett virtuális kártyával fizetnek, és ebben a rendszerben jelenleg nincs semmiféle probléma. A szálláshelyen előfordul helyszíni fizetés is, ekkor viszont a folyamatból kimarad a Booking, tehát a két partner között nem keletkezik elszámolási kötelezettség.

A probléma információnk szerint valóban nem az ezen konstrukciót választó ügyfeleknél van - ezt magyar szálláshelyek is megerősítették -, hanem azoknál, akik utólagos elszámolásban vannak. Ez azt jelenti, hogy ezekre a szálláshelyekre adott foglalásoknál a Booking szedi be a pénzt a vendégektől, majd a megállapodás szerinti levonások után fizeti ki az összeget a szálláshelynek. Ezen konstrukción belül is megkülönböztethető a havi és heti elszámolást választók köre, és az Origo információi szerint főként a heti elszámolásos rendszerben szerződött partnereket sújta a most fennálló nehézség.

A havival még nincs fennakadás, mert az mindig a tárgyhónapot követő hónap első 10 napjában érkezik" - mondta az Origónak egy névtelenséget kérő hazai magánszállásadó. A szállásadó szerint főleg a heti kifizetésekkel van gond, a havi kifizetéseknél semmilyen fennakadás nincs. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy még ha neki nem is jelent problémát a jelenlegi állapot, a heti elszámolásban forgó szállásadók közül sokaknak okozhat komoly, elsősorban likviditási nehézséget a kialakult helyzet.

Az ügyhöz kapcsolódó fontos információ az, hogy bár a Booking június 24-e után már nem teljesített utalásokat, közlése szerint az elszámolásokat június 26-ig feldolgozta - "csupán" a kifizetésekre kell várni az általuk hivatkozott informatikai nehézségek miatt. A vállalat saját tájékoztatása szerint a kifizetés a "hónap 15. napján vagy előtte" történik,, és ahogy az Origónak nyilatkozó havi elszámolásos szállásadók elmondták, ezzel náluk nincs gond most sem. A probléma valóban a heti elszámolással működő szálláshelyeket sújthatja a leginkább: a kifizetések ugyanis hetente (csütörtökönként) vagy havonta (a hónap 15. napján vagy előtte) történnek, olyan tényezőktől függően, mint például a szállás elhelyezkedése. Belátható, hogy több heti kifizetés elmaradása komoly gondot okozhat, főként a kisebb szálláshelyeken.

Hogyan kommunikál a Booking a kialakult helyzetről?

Ahogy a hazai szállásadók elmondásából, illetve a nemzetközi sajtóbeszámolókból kiderül, a szállásadók egy része a késedelemes kifizetést még el is fogadná, ha a cég világosan és egyértelműen kommunikálna a helyzetről, és ha már többször módosítja a magának adott határidőt a helyzet rendezésére, akkor annak ismételt átlépése után sem maradna néma. Egy balatonszéplaki magánszállás képviselője például azt mondta az Origónak, hogy a cég üzenőfala lényegében "meghalt", és bár kapcsolatba tudott lépni telefonon az ügyfélszolgálatukkal, ott nem tudtak neki érdemben segíteni, és azt sem tudták megmondani, miért döntött úgy a cég, hogy a főszezonban végzi el a hivatkozott karbantartást. Úgy véli: a helyzet annyiban lehet előnyös a Booking-nak, hogy addig "nála marad a sok pénz", tehát a cég likviditását erősítik a ki nem fizetett összegek. A szálláshely képvisleője elmondta, hogy egyelőre kivár, és meglátja, hogyan alakul a helyzet, amit azért tud megtenni, mert augusztusban már nem lesznek vendégei.

Mit mond a Booking a helyzetről?

Ahogy imént láttuk, az érintett szállásadók egy részének épp az a másik kifogása, hogy állításuk szerint semmit, vagy ha mégis valamit, azt sem következetesen. Az Origo megpróbálta elérni a vállalatot, hogy az üggyel kapcsolatos kérdéseit feltegye, ám pusztán azt közölték, hogy sajnálják azokat a nehézségeket, melyek most "egyes partnereknél" jelentkeznek. Azt közölték, hogy "sürgősséggel" dolgoznak azon, hogy a tervezett rendszerkarbantarrás miatti késedelmes kifizetéseket elindítsák. "Megerősíttjük, hogy a [szállásadó partnereknek szóló] kifizetések feldolgozása megtörtént, így a kifizetéseknek hamarosan teljesülniük kell a partnereknél" - írják válaszukban.

A legutolsó rendelkezésre álló információk szerint a cég most július 27-re ígéri azt, hogy minden visszaáll a megszokott rendszerbe, ám azt is közölték egy holland lappal néhány napja - pontosítás nélkül -, hogy "bizonyos elemek elszámolása" átcsúszhat augusztus első napjaira.

A teljes képhez ugyanakkor hozzátesz, hogy az Origo több olyan hazai szállásadóval is beszélt, akik jelezték, hogy megkapták kifizetéseiket, illetve olyanokkal is, akik elmondták: némi csúszással, de amúgy rendben megérkezett a vállalat utalása.

Mit mondanak a hatóságok?

Emlékezetes, hogy Magyarországon is volt már komoly hatósági ügye a vállalatnak, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2020 tavaszán a magyar piacgazdaság történetének egyik legnagyobb összegű bírságát, 2,5 milliárd forintot szabott ki a vállalatra annak fogyasztókat megtévesztő magatartása miatt.

Ebből persze nem következik még semmi a jelen ügyre nézve, már amennyiben van "ügy." Az Origo ezzel kapcsolatos kérdésére a GVH közölte:

"Számunkra első a magyar szállásfoglalók és szállásadók védelme, akik érdekében a Gazdasági Versenyhivatal szorosan nyomon követi a Booking.com szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítésével kapcsolatos jelzéseket. Tájékoztatom, hogy az ügyben panaszeljárás van folyamatban, a GVH vizsgálja az ügy részleteit, és indokolt esetben fellép a magyar szállásfoglalók és szállásadók érdekében.

Az ügyben érintett szállásfoglalók és szállásadók figyelmét a GVH arra hívja fel, hogy a magánjogi típusú (szerződés-értelmezési, elszámolási stb.) jogviták kezelésére elsősorban a szolgáltatóval egyeztetve (panaszt benyújtva), békéltetőtestület útján, illetve bírósági úton van lehetőségük" - írja a versenyhivatal, amely tehát szoros figyelmmel kíséri a Booking körüli fejleményeket.

Tényleg csődközeli helyzetbe kerülhet a vállalat?

"A Booking stabil, tőzsdén forgó cég, szinte kizárt, hogy csődbe menjen. Nincs ok az aggodalomra, csak pánikkeltés zajlik nemzetközi szinten" - bizakodott az egyik hazai szállásadó az Origónak. A tőzsdei jelenlét ugyan valós, és a portál mögött álló vállalatóriás részvényein sem látszanak az elmúlt napok nem túlságosan kedvező hírverései, de ez önmagában persze még nem iránymutatás lehetséges vállalati, esetleg likviditási nehézségeket illetően. Tény azonban, hogy semmiféle információ nem támasztja azt alá, hogy az informatikai rendszerekkel való birkózáson és a nem átgondolt kommunikáción túl a vállalat bármilyen egyéb nehézséggel küzdene, ami szállásadókat vagy vendégeket érinthet. Az is biztos, hogy a cég máskor is esett már késdelmes teljesítésbe partnerei felé, legfeljebb nem ekkora volumenben, illetve nem ekkora médiafigyelem mellett, mint a mostani esetben.

Érdemes azt is megemlíteni a vállalat helyzetének külső megítéléséhez, hogy a cég lesz a 2023-as női labdarúgó világbajnokság egyik szponzora, amelyet Ausztrália és Új-Zéland közösen rendez meg - ezt július 19-én jelentették be, egy ilyen vállalás pedig nem csődközeli helyzetre utal. Ahogy az sem - bár ez korábbi beruházásként, már elköltött ráfordításokkal valósult meg -, hogy nemrég adták át Amszterdamban az új campusukat.

Használjuk vendégként foglalásra a portált?

A szállásfoglalás és annak módja mindig egyéni felelősség és mérlegelés kérdése. A Booking.com oldala mindenféle fennakadás nélkül működik, a vendégek befizetéseit a szokott módon kezeli a rendszer a látható információk alapján. Bár felröppentek olyan információk, miszerint egyes szállásadók inkább már megpróbálják kihagyni a fizetési folyamatból a portált, arra kérve vendégeiket, hogy közvetlenül nekik fizessenek és így pénzükhöz jussanak, szigorúan nézve a foglalási rendszer működésével és működtetésével kapcsolatban jelenleg nem áll rendelkezésre olyan információ, mely arra utalna, hogy azzal bármi, a vendégeket érintő nehézség vagy kockázat állna fenn.