A férfi most kétségbeesetten igyekszik nyomára bukkanni a bútor szerencsés új tulajdonosának, hogy visszakaphassa hosszú időn át kuporgatott megtakarítását.

Az ausztráliai Queenslandből származó nyugdíjas akkor döntött úgy, hogy elajándékozza a bőrkanapét, amikor háza renoválása elkezdődött. A férfi azt tervezte, hogy jelentősen csökkenti otthona méretét, ezért is szeretett volna megszabadulni a kanapétól, amely egy öt darabos garnitúra része volt.

Habár emlékezett rá, hogy a garnitúra egyik darabjának valamelyik párnájába rejtette a készpénzét, azt azonban már nem, hogy ez pontosan melyik is volt. Amikor adományként felkínálta a kanapéját, elfelejtette megnézni, hogy nincs-e véletlenül annak díszpárnájában a megtakarítása. Az idős férfi azonban azóta sem járt sikerrel a kanapéjának felkutatásában. Miután kapcsolatba lépett azzal az üzlettel, amelynek átadta, kiderült, hogy a kanapét néhány napon belül eladták és el is vitték - így pedig már lehetetlenné vált a vevő felkutatása. Még a közösségi média felületére is felrakott egy posztot, és jutalmat is ígért, ha visszakapja a bútort, de ezzel sem ért el semmit.

A nyugdíjas így nyilatkozott: "Azt hiszem, az fáj igazán, hogy ezt a hatalmas veszteséget csakis magamnak köszönhetem, és nem tudom elhinni, hogy milyen mérhetetlneül ostoba voltam."

A férfi azt reméli, hogy a kanapé egy szegényebb emberhez került, akinek nagy szüksége is van erre a hatalmas összegre és jó irányba fordulhat vele az élete.