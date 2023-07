A felsőoktatásba most felvett hallgatók új rendszerben igényelhetnek Diákhitelt. A pályázaton számlavezetésre kiválasztott pénzintézetek egymással komoly versenyben vannak, a számos kötelező kedvezményen felül extra konstrukciókat is kínálnak, amelyek nemcsak a diákéveket, de a családalapítást, az új otthon megteremtését is segíthetik - hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.