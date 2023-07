A főváros XII. kerületében lévő Csörsz utcában az egyetemhez tartozó sportpályák és a multicsarnok építése a ZÁÉV Zrt. kivitelezésében valósult meg a TSPC Kft. tervei alapján.

A közel negyvenezer négyzetméteren megépült Dr. Koltai Jenő Sportközpontban kialakítottak egy 8 ezer négyzetméteres rekortán borítású atlétikapályát, IAAF 2 nemzetközi minősítéssel, amely magában foglal egy élőfüves labdarúgópályát is. Továbbá elkészült egy műfüves labdarúgópálya és két akril keményborítású (Laykold Masters 5 típusú) teniszpálya is, amely egyébként a US Open hivatalos pályaborítása is.

A sportlétesítménynek köszönhetően a hallgatóknak nem kell elhagyniuk az egyetem területét, ha atlétikai versenyszámokat, teremben űzhető sportágakat, labdarúgást vagy teniszt szeretnének gyakorolni.

A beruházás különlegessége, hogy a helyszín az atlétikai világbajnokság edzőpályájaként is funkcionál majd. A sportpályák mindemellett természetesen elsősorban a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem oktatási tevékenységét hivatottak kiszolgálni, illetve nyitva állnak majd a sportolni vágyó kerületi és fővárosi lakosok előtt is.

Galériánkban a Magyar Építők képeiből válogatva, látványos felvételeket mutatunk a sportkomplexumban a napokban megrendezett, a pályakarbantartó nappal egybekötött gépshowról:

A Globál Sport Kft., a ZÁÉV Zrt., a Verbis Kft. és a német pályakarbantartógép-gyártó SMG GmbH közös pályakarbantartó nappal egybekötött gépshow-t szervezett a helyszínen. Az eseményen az érdeklődők információkat kaptak többek között az élőfüves labdarúgópálya karbantartásának rejtelmeiről - írja a Magyar Építők.

A legnagyobb érdeklődés az atlétikapálya-karbantartógépet övezte, amely az SMG GmbH cég új innovációja, és Nyugat-Európában már bevált gyakorlat, hogy ilyen eszközöket alkalmaznak a pályák takarítására.

Az érdeklődők megtekinthették, és ki is próbálhatták a Verbis Kft. élőfüves, illetve az SMG műfüves labdarúgópálya karbantartó-gépeit, illetve betekinthettek a teniszpálya-takarítás világába is.