A klímaváltozás hatására Magyarországon is ugrásszerűen növekszik a forró napok száma, ami miatt egyre több helyen kell bevezetni időszakos vízkorlátozást. A kényszerintézkedés a vízközmű-hálózatról üzemeltetett autómosókat is érinti. Mindeközben az energiaárak emelkedésével nagyságrendekkel drágább is lesz az autómosás a vizes technikával. A jövő a nanotechnológiás módszeré, amely lehetővé teszi, hogy egy liternyi folyadékkal lemossunk egy kocsit.