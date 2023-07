A VideóBank mellett a Gránit Banknál már értékpapírszámlával rendelkező ügyfelek mostantól mobilapplikációjukban is vásárolhatnak állampapírokat néhány kattintással, kényelmesen. A megvett Prémium és Bónusz Magyar Állampapírok pedig akár már másnap megtekinthetők az app „Vagyonom" menüpontjában. Az az ügyfél, akinek még nincs értékpapírszámlája, az appból indított VideóBank hívásban azonnal meg is nyithatja azt. Az értékpapírszámla nyitása és az állampapír vásárlás díjmentes. Az új innovációval egyidejűleg az Android felhasználók számára is fokozatosan elérhetővé válik a modern, digitális bankolás élményét visszaadó, ügyféligényekre szabott, megújított arculatú Gránit eBank alkalmazás - írja a bank közleménye.