"Természetközeli, biztonságos, csendes ingatlant keres? Szeretném figyelmébe ajánlani Nyírjesben, ezt az eladóvá vált luxus ingatlant, amely hét tóval rendelkező kis üdülőfaluban helyezkedik el, meseszép erdei környezetben. Balassagyarmat külterületén fekszik Nyírjes, erdővel és tavakkal tarkított természetvédelem alatt álló, kedves kis üdülő település, számos állandó lakossal. Itt található a Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark, és a város egyik iskolája. A település közvetlen közelségének köszönhetően minden szükséges infrastruktúra karnyújtásnyira elérhető.

Az ingatlan két oldalról megközelíthető, mindkét kapuja elektromosan nyílik, udvarán keresztül összeköttetésben áll a két végében található út. Egyedi kerítése terméskőből épült, udvarán ásott kút, borospince, dupla nyári garázs, és fedett tűzifa tároló is rendelkezésre áll. Járófelületek térkővel burkoltak. A házat 900 m2-es gondozott kert öleli körül hatalmas tujákkal, díszcserjékkel, virágokkal, sziklakerttel, a locsolást öntözőrendszer biztosítja, Az épületbe lépve lenyűgöző téli kertben találjuk magunkat, egyedülállóan közvetlenül a talajba ültetett hatalmas pálmák látványában gyönyörködhet új lakója, melyek önmagukban is számottevő értéket képviselnek és természetesen a vételár részét képezik. A télikert ablakai teljes magasságukban eltolhatóak, így nyáron terasszá alakítható. Velux tetőablakai villamos áram előkészítéssel rendelkeznek és a tolóajtók vezetéke szintén kiépített motoros redőny, illetve motoros nyitásra. Minden nyílászáró a legmagasabb minőséget képviseli és természetesen hőszigeteltek, csakúgy mint a ház további helységeiben. A télikert fűtése külön elektromos kazánnal megoldott.

Egy finom szinteltolással, néhány lépcsőfokon áthaladva közelíthető meg a lakótér, de két további bejárattal is rendelkezik a ház. Tágas, impozáns nappalija közvetlen kapcsolatban áll az étkezővel és az amerikai jellegű konyhájával melyből kamra is nyílik, ezen kívül előszoba, fürdő, külön wc.-vel és két háloszoba, és gardrób kapott helyet az épület ezen részén. Minden helység Olasz gránitlappal burkolt, a konyha teljes mértékben Siemens eszközökkel gépesítve, extra méretű főzőlap, beépített fritőz, sütő, gőzsütő, woksütő, grillező, mikró, és kávégép. Alsó szintjét a garázsból közelíthetjük meg, mely öt méter széles elektromos Hörman kapuval szerelt, további két gépjármű tárolására alkalmas, a lakótérből szintén megközelíthető. Itt találjuk továbbá a lélegzetelállító wellness részleget, hatalmas jakuzzi, finn és infra szauna, szolárium, fürdő, wc és mosókonyha beépített gardróbbal. Az alsó szint helységei szintén gránittal, oldalfalai pedig márvánnyal burkoltak. A ház melegét előállítandó három alternatíva is biztosított, gázkazán, faelgázosító kazán és elektromos kazán, a hőleadás padlófűtéssel történik radiátorokkal kiegészítve, továbbá a nappaliban kémény és füstcső rendelkezésre áll a kandallónak. A téglából épült falak 15 cm szigetelést kaptak, nyílászárói szintúgy szigeteltek így fenntartása rendkívül gazdaságos egy panellakás költségéhez hasonlítható. Vízellátás házi vízművel történik, saját tiszta, bevizsgált vizű kutjából. Klíma is rendelkezésre áll, ám a szigetelésnek köszönhetően használva még nem volt. Ablakai redőnnyel és rovarhálóval szereltek. Riasztó és kamerarendszer szintén kiépítésre került. Tetőterében további négy öt szoba is kialakítható, betonfödémmel rendelkezik, továbbá alsó szintje is alkalmas akár egyéb lakrész létrehozására. Tökéletesen alkalmas így szálláshely kialakítására, illetve több generáció együtt élésére is lehetőséget kínál.

Az ingatlan alig múlt tíz éves, abszolút költségmentesen birtokba vehető. A berendezés a vételár részét képezi. Minőségét tekintve összességében elmondható, hogy minden igényt kielégítő és minden részletében a lehető legjobb minőségű anyagok felhasználásával készült ingatan. Kiváló ár-érték arányt képvisel, mai előállítása többszörösébe kerülne. Elhelyezkedése országos szinten is egyedülállóvá teszi, hét tóval és hatalmas zöldfelülettel tarkított környezete kitűnő lehetőséget kínál üdülésre, kikapcsolódásra, kirándulásra, de állandó lakhelynek is tökéletes választás. Mindazonáltal Budapesttől mindössze egy órás autóúttal elérhető a település, az M2 es autópályán Vác felé indulva. ."

