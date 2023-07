Kiemelték: a népességnövekedés és az ezzel járó dinamikusan növekvő globális élelmiszerigény, a vízkészletek szűkössége, és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási körülmények miatt világszerte egyre nagyobb figyelem övezi az agrártechnológiai megoldásokat - írták.

Egy 2022 decemberében megjelent tanulmány adatait ismertetve közölték: az agrártechnológiai fejlesztések élvonalában Dél-Ázsia jár, de a nyugat-európai államok és az Egyesült Államok is fejlett agrotech ökoszisztémával rendelkeznek.

A szektorba érkező új befektetések értéke a 2018-as 1,1 milliárd dollárról 4,9 milliárd dollárra nőtt 2021-ben globálisan - derül ki a tanulmányból.

Az agráriumban használt technológiák közül a legjelentősebb az IoT (dolgok internete, 19 százalék), a robotika (17 százalék) és a mesterséges intelligencia (14 százalék) és a precíziós mezőgazdaság, amely drónok, szenzorok és más okoseszköz által gyűjtött nagy mennyiségű adattal segíti a döntéshozatalt - idézte a közlemény Gönczy Gábort, a Stylers ügyvezető-tulajdonosát.

A cégcsoport szerint a legfontosabb agrotech trendek közül kiemelkedik az automatizáció és a robotizáció, amely az állattartásban és a növénytermesztésben is a hatékonyság növelésével jár.

A fenntartható mezőgazdaság irányába mutatnak az olyan megoldások is, mint a beltéri növénytermesztés, vagy mikrocsepegtetés, amellyel akár 50 százalékkal is javulhat a vízfelhasználás.

A magyar agrár startupok is "jeleskednek" ezeken a területeken, például olyan fejlesztésekkel, amelyek alkalmasak a vízkészletek vagy a betakarított és betárolt termények minőségének monitorozására - írták.

Egy magyar startup applikációjával a gazdák hatékonyabban védekezhetnek a rovarokkal szemben, egy másik magyar fejlesztésű program pedig innovatív megoldást biztosít a precíziós városi kertészetre.