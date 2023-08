A legutóbi ilyen incidens - ahogy arról az Origo is beszámolt -, az említett, panamai zászló alatt közlekedő hajóval történt, Hollandia északi partjainál. Vélhetően az egyik elektromos autó kigyulladása okozhatta a fedélzeten a tüzet. A hajó a németországi Bremerhavenből indul az egyiptomi Port Saidba, és az eredeti jelentések szerint 2.857 járművet szállított, köztük 25 elektromos járművet. A hajó bérlője, a "K" Line azonban frissítette ezeket az adatokat, és ezek szerint összesen 3.783 autó volt a fedélzeten, ezek közül 498 volt elektromos, minden autó vadonatúj volt. A legutóbbi információk szerint a Fremantle Highway elvontatását már megkezdték, de a mentési munkálatok. és maga a tűz oltása is, még napokig tarthatnak.

A Fremantle Highway balesete csak egy a sokból. Mutatjuk az elmúlt évek hasonló incidenseit!

Grande Costa D'Avorio

Az olasz zászló alatt közlekedő Grande Costa D'Avorio, egy kombinált roll-on/roll-off (ConRo) hajó 2023. július 5-én gyulladt ki a használt járművek exportra történő berakodása közben a New Jersey állambeli Newark kikötőjében.

A Ro-Ro az angol Roll-on/Roll-off kifejezés rövidítése. Arra utal, hogy ezen kombinált szállítási mód alkalmazásakor a közúti szállítójárművek "saját lábukon" gurulnak fel valamilyen vízi jármű (hajó, komp, uszály stb.) fedélzetére, és a célállomáson úgy is kerülnek le róla. (Forrás: www.transzportstudium.hu)

A balesetben tragikus módon két tűzoltó meghalt, hat másik pedig megsérült. A tűz körülbelül hat napig égett, mielőtt eloltották. A hajó üzemeltetője, az olaszországi székhelyű Grimaldi csoporthoz tartozó Grimaldi Deep Sea a történtekkel kapcsolatban azt közölte, hogy a hajó mintegy 1200 járművet és 157 konténert szállított, de állítólag nem volt a fedélzeten elektromos jármű vagy veszélyes rakomány. A kiváltó okok és a hozzájáruló tényezők kivizsgálását az amerikai parti őrség vezeti a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testülettel (NTSB) szoros együttműködésben.

Felicity Ace

A panamai zászló alatt közlekedő Felicity Ace teherhajó balesetéről az Origo is beszámolt, a hajó kigyulladása az egyik legnagyobb kártértékű incidenst jelentette az elmúlt évek teherhajózásában. A prémium- és luxusautókat szállító hajó az Atlanti-óceán északi részén, az Azori-szigetek közelében gyulladt ki. Szerencsére a hajó teljes legénységét sikerült kimenteni és biztonságos helyre szállítani. A Felicity Ace 2022. február 10-én indult a németországi Emdenből, és a Rhode Island-i Davisville-be tartott, ahova február 23-án kellett volna megérkeznie, amikor február 16-án a rakterében tűz ütött ki. A hajó mintegy 4.000 autót szállított, köztük Porschékat, Lamborghiniket, Bentley-ket és Volkswageneket. A Felicity Ace március első napjainak egyikén elsüllyedt, a szállítmány megsemmisülése megközelítőleg 155 millió dolláros (körülbelül 48,5 milliárd forintos) kárt okozott a Volkswagen-konszernnek, és ezt jelentősen emelték az egyéb járulékos veszteségek értékei. A teljes végösszeg 500 millió dollár körül lehet. A Panamai Tengerészeti Hatóság vizsgálati jelentését az incidensről májusban nyújtották be a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO), de azt egyelőre még nem hozták nyilvánosságra.

Höegh Hsziamen

A Grimaldi's Höegh Hsziamen 2.420 használt járművet szállított a fedélzetén, amikor 2020. június 4-én kigyulladt a floridai Jacksonville-ben. A mentési kísérlet során kilenc tűzoltó megsérült, a tűz oltása több mint egy hétig tartott, ezalatt a hajó és a rakomány teljesen megsemmisült. Az NTSB vizsgálata kimutatta, hogy a tűz egy használt jármű nem megfelelően leválasztott akkumulátorának elektromos hibája miatt keletkezett. Amint arra az NTSB jelentése rámutatott, a Grimaldi a korábbi tűzesetekre válaszul kifejlesztett egy akkumulátorkapcsolási eljárást a hajóira. A parti őrség azonban a Höegh Hsziamen 59 járművéből vett minta baleset utáni vizsgálata során egyetlen olyan akkumulátort sem talált, amelyet a leválasztási eljárásnak megfelelően rögzítettek volna, annak ellenére, hogy az eljárás a baleset idején már érvényben volt.

Grande Europa

Az Origo a Grande Europa balesetéről is hírt adott: a teherhajó 2019. május 15-én kapott lángra Mallorca székhelyétől, Palmától mintegy 40 kilométerre délre a Földközi-tengeren. A legénység egy részét kimentették a spanyol hatóságok. Aznap délutánra már sikerült is teljesen megfékezni a lángokat, a tűzesetben senki nem sérült meg. A teherhajó rakománya többségében új személygépkocsikból, furgonokból, teherautókból és kotrógépekből állt, de mintegy 49 egyéb konténert, azokban főként élelmiszert is szállított. A Grimaldi előzetes vizsgálata szerint a két tűz a fedélzetre rakodott két új járműből eredt, majd átterjedt a közelben lévő többi járműre. Az esetet követő napon a Grimaldi sajtóközleményt adott ki, amelyben követelte az autóakkumulátorok szigorúbb ellenőrzését, valamint a használt járművekben lévő személyes tárgyak teljes tilalmát a roll-on/roll-off hajókon.

Grande America

A Grimaldi ConRo Grande America teherhajón 2019. március 10-én ütött ki rakománytűz a németországi Hamburgból a marokkói Casablancába tartó út során. A hajó két nappal később süllyedt el a Vizcayai-öbölben. A hajó mintegy 860 tonna veszélyes árut, és körülbelül 2.100 új és használt járművet szállított. A Grande America legénysége nem sérült meg. Az olasz hatóságok már benyújtották az esettel kapcsolatos végleges jelentéseiket az IMO, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek, de ezeket még nem hozták nyilvánosságra. Az NTSB szerint azonban a nyomozók nem tudták meghatározni a tűz, illetve a tüzek pontos eredetét és okát azon kívül, hogy a tűzoltócsapatok szikrákat találtak egy teherautóban a járműfedélzeten.

Honor

2017. február 24-én az amerikai zászló alatt közlekedő Honor nevű, az amerikai székhelyű ARC által üzemeltetett autószállító hajó az angliai Southamptonból a marylandi Baltimore-ba tartott, amikor tűz ütött ki a felső járműfedélzetén. A tüzet a legénység a hajó tűzoltórendszerének segítségével oltotta el. A baleset következtében a Honor rakterében, valamint a mintegy 5.000 járműből álló rakományában jelentős károk keletkeztek. A hajó az Egyesült Államok és Európa különböző kikötői között közlekedett, új gyártású civil- és katonai járműveket szállított. Az NTSB megállapította, hogy a tüzet a hajó rakterében szállított egyik személygépkocsi indítómágnesének meghibásodása okozhatta.

Courage

2015. június 2-án egy másik ARC autószállító hajó, a Courage rakterében ütött ki tűz a németországi Bremerhavenből az egyesült királyságbeli Southamptonba tartó útja során. Az amerikai zászló alatt közlekedő hajó új gyártású járműveket (Mercedes-Benz és BMW), katonai járműveket, katonai és kormányzati, személyszállító célú használt járműveket, valamint háztartási árukat szállított. A baleset következtében a hajó rakterében, valamint a járművekben és a háztartási árukban jelentős károk keletkeztek. Az összesen 40 millió dollárra becsült kár következtében a hajó tulajdonosai a hajót leselejtezték. Az NTSB megállapította, hogy a tűz valószínű oka a fedélzeten szállított egyik jármű automatikus fékrendszerének meghibásodására vezethető vissza.

Mi állhat a gyakori, autókhoz köthető tűzesetek hátterében?

Arról egyelőre nincs szakértői konszenzus, hogy van-e valamilyen általános vonása ezekenk a tűzeseteknek, hacsak az nem, hogy a baleseteket külön-külön kiértékelve látható, hogy szinte minden esetben valamilyen meghibásodás vagy szabálytalanság állt azok mögött. Igen valószínű, hogy a mostani eset után tovább egységesítenek illetve szigorítanak bizonyos áruszállítási szabályokat. Ahogy azt a tengerhajózás biztonságával foglalkozó testület, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) a mostani incidens kapcsán szóvivőjén keresztül közölte: az utóbbi években megszaporodtak a teherhajókon a tűzesetek, ezért "napokon belül bejelentik" új biztonsági javaslataikat az elektromos járművek teherhajós szállítására vonatkozóan.

Forrás: gCaptain