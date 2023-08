Iskolakezdéskor sok szülő nem engedheti meg magának, hogy előzetes spórolás nélkül, az adott havi jövedelméből finanszírozza gyermeke(i) tanévkezdését. Ezért érdemes előre tervezni ezekkel az összegekkel is.

Tanácsos egész tanévre előre megtervezni a kiadásokat. A háztartási költségvetés készítésében, azaz a bevételek és a várható kiadások nyomon követésében a jegybank háztartásiköltségvetés-kalkulátora lehet segítségünkre. A program spórolási tippekkel is szolgál. Az iskolakezdésre készülve megbecsülhetők a várható kiadások (a taneszközök ára, az ebédbefizetések, osztálykirándulások, osztálypénzek stb.), vagy előre betervezhető egy drágább elektronikai cikk, például egy számítógép vásárlása. Ha előre kalkulálunk ezekkel a tételekkel, hónapokkal korábban felkészülhetünk a kiadásokra, folyamatosan félretehetünk rájuk, így a tanévkezdés nem okoz váratlan kiadást és elkerülhetők a fizetési nehézségek.

Előfordulhat, hogy az iskolakezdés mégis olyan anyagi terhet jelent a családnak, ami miatt esetleg hitelt kell felvenni. Fontos, hogy ezt sose tegyük elhamarkodottan, hiszen a hitel nem ajándék. Többféle hitelkonstrukció is segítséget nyújthat, az igények és persze a kölcsönök kondíciói határozzák meg, hogy számunkra melyik a legmegfelelőbb. A legtöbben személyi kölcsönt vesznek fel erre a célra, de sokan használják ki a hitelkártyák nyújtotta lehetőséget, illetve a folyószámlahitelt is.

A lakossági bankszámlához kapcsolódó folyószámlahitel, vagy hitelkártyához kapcsolódó hitelkeret révén a keret erejéig bármikor, azonnal fedezhetők a felmerült kiadások. Emellett folyószámlahitel esetén a megbízások teljesülnek akkor is, ha a folyószámlán éppen nem áll rendelkezésre elegendő összeg. Egyes bankok a folyószámlahitelhez, illetve a hitelkártyához kínálnak részletfizetési szolgáltatást is, amellyel a választott futamidő alatt, egyenlő havi részletekben – hitelkártya esetén annak kamatánál kedvezőbb kondícióval – fizethető vissza a tartozás. Ugyanígy fedezhetjük a kiadásainkat személyi kölcsön igénylésével is. Figyeljünk arra, hogy ez utóbbi esetben a pénzügyi intézmény a teljes kölcsön összegére számítja fel a kamatot, míg hitelkártya vagy folyószámlahitel esetén csak a ténylegesen elköltött összeg erejéig. Ezen megoldások akkor is szóba jöhetnek, ha az iskolakezdéshez kapcsolódó vásárlásokkal túlterheltük költségvetésünket, és hó végére kimerülne a családi kassza.

Fontos, hogy bármilyen pénzügyi termékre vagy szolgáltatásra van szükségünk, a tényleges igényeink alapján válasszunk. Ahogy például cipő-, televízió- vagy autóvásárlás során tudjuk, melyek a konkrét igényeink, ugyanezt célszerű átgondolni akkor is, amikor hitelt igényelnénk. Ezt a döntési folyamatot segítik az MNB termékválasztói: a Hitel- és lízingtermék-választó, valamint a Bankszámlaválasztó.

A terhek csökkentéséhez érdemes utánanézni az elérhető önkormányzati támogatásoknak is. Ez általában 5-20 ezer forint közötti összeget jelent és a tárgyév szeptember 30-ig lehet kérelem útján igényelni. A részletekről lakhelyünk önkormányzatának honlapján tájékozódhatunk. Fontos, hogy a támogatásban részesülő diáknak helyi lakcímmel kell rendelkeznie.

Az állam ingyenes, vagy kedvezményes formában biztosít tankönyveket a diákoknak. Emellett minden hónapban a családi pótlék összegével hozzájárul a gyermek neveléséhez, ami nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból tevődik össze. Ez az ellátás tehát nem kifejezetten az iskolakezdés megkönnyítését szolgálja, de segítséget jelenthet közvetlenül előtte. A szeptemberi családi pótlékot már augusztus utolsó hetében megkapják a családok, így ezt a tanszerek, valamint az egyéb, iskolakezdéshez szükséges dolgok beszerzésére fordíthatják.

Iskolakezdési támogatást a munkáltató is biztosíthat évente egyszeri alkalommal a családi pótlékra jogosult szülő(k)nek. Az iskolakezdési támogatás a tanév első napját megelőző 60. naptól az érintett naptári év utolsó napjáig adható. A munkáltató döntésétől függően támogatható a gyermek mindkét szülője, akkor is, ha egy helyen dolgoznak.

Jó tudni, hogy a fentieken felül az egészség- és önsegélyező pénztárak is nyújthatnak tanévkezdési (beiskolázási) támogatást. A szolgáltatás felhasználható például tankönyv és taneszköz, ruházat, tandíj, valamint kollégiumi díj fizetésére is. Eszerint a tagok a tanév során, és előtte-utána 15 napig gyermekenként az aktuális minimálbér összegéig (idén 232 ezer forint) fizethetik ki az oktatás és a tanévkezdés költségeit a pénztári egyéni számlájukon legalább 180 napja rendelkezésre álló egyenlegből. Természetesen az egészség- és önsegélyező pénztárba befizetett összeg 20 százaléka ebben az esetben is visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból (SZJA), ezzel is könnyíthető az iskolakezdés anyagi terhe.

A tanévkezdéssel kapcsolatban további hasznos tippek és információk érhetők el az MNB Pénzügyi Navigátor honlapjának Pénztárcabarát iskolakezdés című cikkében.

a szerző Dr. Nádra Ildikó, az MNB felügyeleti szóvivő-helyettese