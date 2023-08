„Vendéglátóhelyünk legnépszerűbb oolong-málna-rózsa teája ihlette a díjnyertes bonbonunkat", mondta el Erdélyi Nóra a Bonbonier Chocolate manufaktúra csokoládémestere. Tejszínben kifőzött teából készítettem egy sűrű, gazdag ízű csokoládé krémet, melyet ropogós pralinéval tettünk igazán izgalmassá." A zsűrik kiemelték a bonbon gyönyörű megjelenését és azt, ahogy a bonbonhoz használt venezuelai étcsokoládé gyümölcsös savai harmonikusan kiemelik az oolong-málnás-rózsás krém extravagáns ízeit.

„Sok egzotikus fűszerrel készült ételt kóstoltam idén, ezek inspiráltak a forró csoki receptünk elkészítésében is", meséli Erdélyi Nóra. „Ecuadori forró csokoládénk természetes vaníliás-szerecsendiós ízjegyeit egészítettük ki fahéjas fűszerezéssel. Ezt a harmonikusan telt, bársonyos forró csokoládét helyben fogyasztható forró italként és otthon elkészíthető csomagolt termékként is készítjük. Meglepődtem, hogy a meleg nyáron is milyen népszerű maradt. Büszke vagyok, hogy a korábbi évek bonbon díjai után idén forró csokoládéval is tudtunk nyerni egy csillagot a Great Taste Awards nevű versenyen."

A Great Taste Awards az angliai Fine Food Céh által szervezett verseny, amelyet egyszerűen csak élelmiszeripari Oscar díjaként emlegetnek világszerte. 2023-ban számos terméket jelöltek a versenyre a teljes gasztronómiát lefedő 35 kategóriákban: a csokoládéktól kezdve a tejtermékeken keresztül a hús termékekig és a borokig. Séfekből, étel kritikusokból, szakértőkből, és gasztro bloggerekből álló 500 fős zsűri márciustól júniusig kóstolta és értékelte a nevezett termékeket. A nevezett 12.000 termékből csupán kétszáz körüli azon termék száma, amelyek elnyerhetik a legmagasabb, három csillagos minősítést.

A szervezők szerint a Great Taste csillagjai és logója tulajdonképpen egy jelzés a fogyasztók felé mindenhol a világon, hogy kiemelkedő minőségű és ízvilágú terméket vásárol.