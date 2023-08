Sikeresen befejeződött a Dunaferr Péter névre keresztelt kikötői rendezőhajójának átfogó felújítása, amelynek tervezésével és kivitelezésével hazai szakembereket bíztak meg. A HES-TDL mintaértékű projektje ismét bizonyította, hogy a magyar hajóipar képes európai szinten is kimagasló minőséget képviselni, és a hazai szakértelem nemzetközi színtéren is megállhatja a helyét - áll a társaság közleményében.

A Péter hajó felújítása és modernizálása jelentős mérföldkő a Dunaferr hatékonyságának előmozdításában és a versenyképességének növelésében, ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszik a termelési és szállítmányozási folyamatban. Többévtizedes hajóipari tapasztalatára támaszkodva a HES-TDL a szerkezeti felújítások mellett gépészeti és villamossági kivitelezéssel is rendelkezésre állt, hogy maradandó értéket teremtsen és zökkenőmentes működést biztosítson, ezáltal segítve a Dunaferrt a hatékony és fenntartható munkavégzésben.

Egy hajó Kovács Péter emlékére

A Péter egy CSL-PRÁGA típusú kikötői rendezőhajó, amely 1979-ben épült Észak-Csehországban, és végül 2001-ben került a Dunaferr tulajdonába. A Dunaferr teljes szállítmányozási tevékenységét 1992-ig az acélipari vállalat tulajdonában lévő Dunaferr Kereskedőház végezte, ezt a feladatot azonban a vezetők közreműködésével megalakult Dunaferr Portolan vette át. Ennek a szállítmányozással foglalkozó leányvállalatnak lett az első ügyvezetője Kovács Péter, aki fiatalon, negyvenöt évesen, tragikus hirtelenséggel elhunyt, és akinek a tiszteletére Péternek nevezték el Dunaferr kikötői rendezőhajóját.

A Dunaújvárosban töltött évei alatt a hajó egész évben kiszolgálta az acélművet, a folyamatos használatbavételből adódóan pedig már egy átépítésen és egy főgépcserén is átesett. A hajó a Duna ipari kikötői forgalmának egyik kulcsszereplője, eredeti funkcióját tekintve ugyanis az önálló mozgásra képtelen, más néven nem önjáró bárkák mozgatására szolgál a folyam fősodrában található lekötőhely és az öböl között. Kialakításából adódóan a Péter egy mellévett bárkával képes ellátni a jégtörő funkciót is, amely kifejezetten előnyös a helyszínen, hiszen viszontagságos időjárási körülmények között a kikötő védöbölként is szolgál.

„A hajó legutóbbi parti szemléjét és javítását 2018-ban végezték el, ekkor már jelentős problémák merültek fel, amelyek veszélyeztették a hosszútávú üzembiztonságot és a termelékenységet. A problémák együttes kezelésére indított tervezési időszak során kialakult egy javaslat a legfontosabb feladatok felsorolásával. Számos halaszthatatlan részfeladat is feljegyzésre került, ideértve többek között a baloldali propulziós rendszer teljes körű javítását, ezen az oldalon ugyanis a tengely nem járt egyenletesen, erősen rázta a hajó farát, és naponta újra kellett tömíteni, de a hajó elindulása után a víz így is folyamatosan folyt a hajófenékbe. Az átfogó felújítási projekt ütemezését a HES-TDL négy mérföldkőre osztotta, ami a gondos tervezésnek köszönhetően megegyezett az alapvető technológiai sorrenddel is. A hajó kiemelése 2022. június 29-én történt, majd kevesebb mint egy év után, 2023. márciusában ismét vízre kerülhetett, és sikeres futópróbával zárult a projekt a Dunaferr és a HES-TDL jelenlétével." – mondta Molnár Mihály László, hajózási műszaki szakértő, a Péter hajó javításának és korábbi korszerűsítéseinek műszaki vezetője.

A felújított Péter hajó: egy hajóipari mintaprojekt ismertetése

„A Dunaferr és a HES-TDL közötti együttműködés kiválóan szemlélteti a stratégiai partnerségek előnyeit. Nemzetközi és történelmi példákon keresztül is láthatjuk, hogy az acélipar és a hajóipar gazdasági növekedésre gyakorolt hatása megkérdőjelezhetetlen, és a versenyképesség előmozdításában is kulcsszerepet játszhatnak. A Dunaferr ágazati ismereteit ötvözve a HES-TDL hajóipari tapasztalatával egy figyelemreméltó projekt született, amellyel kétségtelenül maradandó értéket alkottunk Dunaújvárosban. Ágazatokon átívelve keressük a szinergiákat és együttműködési lehetőségeket annak érdekében, hogy megőrizzük az évszázados múltra visszatekintő hazai szakértelmet, és bizonyítsuk, hogy a hajóiparnak megérdemelt helye van a magyar nemzetgazdaságban." – mondta Hadászi Szabolcs, a HES-TDL stratégiai vezetője.

Az első mérföldkő keretein belül a HES-TDL elvégezte a szétszerelési és felmérési feladatokat, és megállapításra került, hogy kormánylapátok állapota miatt nemcsak a lemezelés, hanem a bordázat cseréje is szükséges. Közös döntés született arról, hogy mindkét oldali tengelyt újra kell gyártani, és előzetes tervek szerint ugyancsak szükségessé vált új Kort-gyűrűk gyártása is, amelyek körbefogják a hajócsavarokat és nemcsak a teljesítőképességen javítanak, hanem meg is védik őket a sérülésektől.

A második mérföldkő részeként megtörtént többek között a tönkcsövek vonalba fúrása, a kormánylapátok felújítása, a gumicsapágyak beszerelése, a tömszelenceházak felújítása és visszahegesztése, a külhéj lemezeinek részleges cseréje, a hajócsavartengelyek és a Kort-gyűrűk legyártása, illetve a kormányhidraulika hengerek, a csatlakozó csapok és csapágyak felújítása is elkészült.

A harmadik mérföldkő munkái közé tartozott többek között a Kort-gyűrűk beépítése, a hajócsavarok felszerelése, beépítésre kerültek a kormánylapátok, összeszerelték a kormányrudazatokat, majd a kardántengely oldali tengelykapcsolók felszerelése, és az új akkumulátoregységek beépítése következett. A vízretétel előtt a negyedik mérföldkő keretében elkészült a hajó festése, majd sikeresen végződő futópróbára bocsájtották a Pétert. Megállapításra került, hogy a propulziós rendszer minden fordulatszámon rezgés nélkül, hiba mentesen üzemel, rendellenes hang és melegedés sem volt tapasztalható.

A Dunaferr döntése tolóhajó felújítására nemcsak a folyamatos fejlesztésre való elkötelezettségüket mutatja az igen nehéz gazdasági helyzetben, hanem bemutatja, hogy egy jól működő hajó hogyan segít az üzemek optimalizálásában, a hatékonyság javításában és a fenntartható tevékenység kialakításában az acéliparban is. Ez a projekt nemcsak a Dunaferrt segíti a termelékenységben, hanem kiemeli a HES-TDL rendkívüli képességeit is, akik magabiztosan megalapozták a Dunaferr lehetőségeit a kikötői munkavégzéshez.