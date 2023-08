Svájc ismért rászolgált a hírére a világ egyik legdrágább országaként: Most az NZZ am Sonntag című svájci lap írta meg, hogy meglehetősen sokba kerülnek a jegyek Taylor Swift koncertjére az országban.

Az amerikai énekesnő Eras Tour nevű koncertsorozata idén márciusban kezdődött, és várhatóan 2024 augusztusáig tart majd. Az előrejelzések szerint ez lesz az első olyan turné, amely több mint 1 milliárd dolláros bevételt hoz majd a jegyeladásokból, az ajándéktárgyakból, valamint a szponzorációból, és úgy tűnik, van alapja azoknak a számításoknak is, melyek szerint Swift koncerjei, illetve Beyoncé fellépései valóban mérhetőhen hatnak egy-egy ország makrogazdasági adatainak alakulására.

Swift több európai országban is fellép, és a svájci lap hangsúlyozta, hogy az alpesi államban a legolcsóbb jegyek is 167,5 svájci frankba, vagyis több mint 68 ezer forintba kerülnek. Ez csaknem négyszerese a varsói koncertre elérhető legolcsóbb jegyek árának.

Az eredmény azonban nem meglepő, tekintve, hogy évről évre jelennek meg a kutatások, melyek szerint Svájc tartósan a világ egyik legdrágább országa. A híres Big Mac index szerint például a McDonald's szendvicsének ára Svájcban 7,26 dollár, ami 35,4 százalékkal magasabb az amerikai árnál.

Emellett a Mercer 2023-as megélhetési indexe szerint Zürich és Genf a harmadik és a negyedik helyen áll a világ legdrágább városainak ranglistáján – Hongkong és Szingapúr után.

Az NZZ am Sonntag azonban hangsúlyozta, hogy a magas ár sem tartja vissza a rajongókat a jegyvásárlástól. Ennek egyik oka, hogy Svájcban a magas árak mellett a fizetések is magasak (a medián havi fizetés 6665 frank), de az is fontos tényező, hogy Swift rajongói kisebb vagyonokat is hajlandóak kifizetni azért, hogy minél többször lássák fellépni a sztárt.

Forrás: Business Insider