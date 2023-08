31 évvel a talán leghíresebb, nemzetközi Pepsi reklám után, annak ötletét alapul véve ismét Cindy Crawfordot kérték fel egy másik ital reklámozására. Az alkoholos ital mögött egyébként a világhírű modell férje, Rande Gerber, amerikai üzletember és George Clooney színész áll. A reklámot egy TikTok-on népszerű dal, a "One Margarita" nyitójeleneteként forgatták le.

"Viszlát Pepsi, Helló Casamigos!" - ezzel a felütéssel adtak hírt arról, hogy az 57 éves Crawford továbbra is vonzó külsejével, és népszerűségével besegített férje és annak legjobb barátja Tequila üzletébe.

A YouTube-ra is felkerült képsorok azzal kezdődnek, hogy a szupermodell egy vintage sportkocsival hajt be a Los Angeles-i El Cid nevű flamenco klubba. Ahogy kiszáll az autóból, látható, hogy az 57 éves, bomba formában lévő Crawford ugyanazt a fehér pólót és rövid farmernadrágot viseli, mint az ikonikus Pepsi reklámban.

Az egyik pultos egy margaritát nyújt a barna hajú szépségnek - aminek összetevői között természetesen a Casamigos tequila is szerepel -, amit ő elegánsan egyhajtásra elfogyaszt, mielőtt a komikus That Chick Angel a földre lökné, és ezzel felcsendül a "One Margarita" dal. Íme a klip:

S hogy melyik volt az eredeti, 31 évvel ezelőtti reklám, ami miatt férfi nézők millióinak tekintete tapadt a tévéképernyőre a reklámblokkok alatt? Az alábbi videós beágyazásban megtekintheti:

Forrás: The Sun, Page Six