Várhatóan több millió ember élelmezésére lehet hatással, hogy India nemrég betiltotta a rizs exportját. Az elemzések szerint a legnagyobb terhet az ázsiai és az afrikai fogyasztók fogják viselni, de akár globális rizskáosz is kialakulhat, ha eszkalálódik a világpiaci helyzet.

A világ legnagyobb rizsexportőrének számító India július 20-án betiltotta a nem basmati fehér rizs kivitelét. A kormány ezzel igyekszik letörni a megugró hazai élelmiszerárakat, és biztosítani a megfelelő hazai rizsmennyiséget, „ésszerű áron".

India azonban a globális rizskereskedelem 40 százalékáért felel, így a lépésnek jelentős nemzetközi hatásai lehetnek. Miként arról az Origo is beszámolt, az ázsiai ország tavaly hasonló tilalmat vezetett be, és az elemzők akkor is a nemzetközi élelmezésügyi kockázatokra figyelmeztettek.

Egy drámai lépés

A Barclays nemrég tett közzé egy jelentést, melyben hangsúlyozta, a leginkább érintett ország valószínűleg Malajzia lesz, amely a rizskészletének jelentős részét Indiából importálja.

Ugyancsak nehéz helyzetbe kerülhet Szingapúr, mivel a városállam rizsimportja nagyjából 30 százalékban Indiából származik.

A rizs ára egyébként jelenleg évtizedes csúcsok közelében mozog a világpiacon, ahogy az időjárási kockázatok súlyos kínálati gondokat okoznak nagy olyan rizstermelő gazdaságokban, mint Thaiföld, Pakisztán vagy Vietnám.

A Barclays rámutatott, hogy a drágulás alapvetően a Fülöp-szigeteket érintené a leginkább, mivel a rizs súlya kiemelkedően nagy az ország fogyasztói árindexének kosarában. A Fülöp-szigetek azonban a rizsimportjának nagy részét Vietnámból szerzi be, így az indiai tilalom nem nehezíti tovább az ország helyzetét.

Messzire nyúló hatások

Az ázsiai országok mellett azonban az afrikai és a közel-keleti régió is keményen megérezheti az indiai exporttilalmat. A Fitch Solutions BMI nevű kutatóintézete szerint a legkiszolgáltatottabb államok között olyanok találhatók, mint Dzsibuti, Libéria, Katar, Gambia vagy Kuvait.

A BMI előrejelzése szerint a hántolt rizs exportjának tavalyi tilalma is nemzetközi hatást keltett, azonban az elemzők úgy látják, a mostani lépés súlyosabb következményekkel járhat, a hatások pedig messzebbre nyúlhatnak.

India 2007 októberében már betiltotta a nem basmati rizs exportját, és bár ideiglenesen feloldotta a korlátozást, 2008 áprilisában újra bevezette azt. Ennek következtében az árak csaknem 30 százalékkal, rekord magasságba emelkedtek.

Az iparági elemzők ráadásul hangsúlyozták, hogy az érintett rizsfajták esetében India 16 éve még nem volt meghatározó szereplő a világkereskedelemben. Vagyis a mostani tilalom sokkal nagyobb horderejű, mint a korábbi.

Globális rizskáosz jöhet

A szakértők éppen ezért arra figyelmeztetnek, hogy akár globális rizskáosz is kialakulhat. Ez nagyrészt attól függ, hogy az indiai tilalomra miként reagálnak a nagy exportőr és importőr országok. Ha például az olyan nagy exportőrök, mint Vietnám és Kambodzsa válaszul hasonló tilalmat vezetnek be, a nagy importőrök (mint Indonézia és Malajzia) pedig elkezdenek készleteket felhalmozni, akkor széleskörű káosz uralkodhat el a nemzetközi rizspiacon – mondta a CNBC-nek Samarendu Mohanty, az International Potato Center agrárkutató cég regionális ázsiai igazgatója.

Az elemző hozzátette, az indiai rizskiviteli tilalom leginkább a szomszédos országokban (különösen Bangladesben és Nepálban) élő szegényebb fogyasztókat érintheti súlyosan.

Mohanty emellett úgy látja, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy az indiai korlátozást rövid időn belül feloldják. Hozzátette, reális lehet, hogy a tilalom a jövő áprilisban tartandó indiai általános választásokig fennmaradjon. Narendra Modi kormánya ugyanis minden erővel igyekszik visszafogni az élelmiszerárak emelkedését, így az indiai vezetés számára logikus lehet a kivitel tartósabb korlátozása.