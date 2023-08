A felnőtt lakosság 36 százaléka ritkán jár el kikapcsolódni, ennek elsősorban a spórolás a célja. Azoknak a közel negyede azonban, akik rendszeresen szórakoznak, akár 10-20 ezer forint közötti összeget is otthagynak egy-egy közös program során – derült ki az OTP Bank friss felméréséből. A barátokkal történő szórakozás alkalmával az is jellemző, hogy egy ember vállalja magára a fizető szerepet. Az ilyen jellegű közös költések nyomon követését segíti az OTP Bank Számlabontó funkciója, melynek segítségével a társaság „pénzfelelőse" könnyen begyűjtheti a társaságtól a rájuk eső részt.

Az OTP Bank friss reprezentatív felméréséből kirajzolódott, melyek a legnépszerűbb programok a magyar lakosság körében. A megkérdezettek 30 százaléka a kávézókat és egyéb beülős helyeket preferálja, ha kikapcsolódásra vágyik. Közel negyedük barátokhoz és házibulikba jár, míg 22 százalék inkább az éttermeket választja. Kicsivel több mint a felnőtt lakosság ötöde koncertre, 18 százalék pedig színházba, múzeumba vagy egyéb kulturális programokra jár. Szintén 18 százalék élményszerző programokat választ, mint például: szabadulószoba, kvízest, kalandpark vagy vezetett városnéző séta. Sportos programokkal 9 százalék üti el az időt. 36 százalék azonban nem nagyon jár el kikapcsolódni, ugyanis nem engedheti meg magának.

„A felmérésből az látszik, hogy az egyik legjellemzőbb fizetési metódus – a válaszadók 31 százaléka érezte igaznak - az az, hogy egy ember vállalja magára a fizető szerepet és a program végén osztják szét az összeget" – ismertette a felmérés eredményeit Szűcs Judit, az OTP Bank pénzforgalmi területének senior menedzsere. „Az OTP MobilBank új Számlabontó funkcióját pontosan az ilyen helyzetekre fejlesztettük ki, hiszen senki nem szereti, ha még napokkal a közös program után is marad elszámolnivaló. Arról nem is beszélve, ha nagyobb társaságról van szó, akkor annak is bonyolult a nyomon követése, hogy pontosan ki rendezte már a tartozását. A funkcióval viszont egyszerűen szétoszthatjuk a költségeket a résztvevők között, a rájuk eső részt pedig fizetési kérelemmel kérhetjük el tőlük" – tette hozzá.