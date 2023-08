Egy új szabály borzolja a vásárlók idegeit a brit Aldi-üzletekben: az ott dolgozó vagyonvédelmi őröknek utasításba adták, hogy nem engedhetik a boltba és nem szolgálhatják ki azokat, akik megtagadják táskáik előzetes átvizsgálását - írja a The Mirror .

Az Aldi egyik dolgozója azt nyilatkozta a The Grocer Magazine-nak, hogy a táskák átvizsgálását a múlt héten vezették be az üzletükben, és az ellenőrzéseket nem az Aldi munkatársai, hanem biztonsági őrök végzik. Az erre a feladatra felkért személyek csak a bolti lopás ellen próbálnak ezzel a módszerrel fellépni.

Be sem engedik azt, aki nem tűri az ellenőrzést

Súlyos következménye van annak, ha valaki nem fogadja el az ellenőrzést, mivel nem juthat be az üzletbe, és az Aldi munkatársai nem szolgálhatják ki. A diszkontlánc dolgozója azt is elmondta, hogy az üzletből kisétáló vásárlókat is megállíthatják a biztonságiak, ha lopás gyanúja merül fel.

Az Aldi Facebook-csoportjában az egyik dolgozó azt írta: "A szupermarket egy másik új szabályzata értelmében minden üres szatyrot és a megvenni szándékozott terméket a kasszaszalagra kell tenni."

Az Aldi képviselője azt nyilatkozta a The Mirror-nak, hogy ezek a szabályok nem érvényesek minden üzletükre, azok egyénileg dönthetnek, hogy alkalmazzák-e ezeket. Elmondásuk szerint a táskaellenőrzési irányelv nem új, hiszen több Aldiban már május óta rendszeresen végzik ennek gyakorlatát. Hozzátette, hogy ezt terveik szerint csupán átmenetileg alkalmazzák, és szigorúan csak azokra a táskákra vonatkozóan, amiket a britek a bevásárláshoz visznek magukkal - tehát a ridikülöket, hátitáskákat, bőröndöket nem vizsgálják át.

A bolti szarkák ellen védekeznek az üzletláncok

Az Aldi csupán egyike azoknak a bolthálózatoknak, amelyek az elmúlt évben új ellenőrzési módszereket vezettek be az üzleteikben a bolti lopások megelőzése érdekében. A bolti lopások mindenütt elszaporodtak az élelmiszer-infkáció növekedésével. Az európai szigetországban az élelmiszer-infláció pedig márciusban érte el a csúcsot, 19,4 százalékot.

Az Aldi egyébként más módszerekkel is próbálja elejét venni a lopásnak, ezek közé tartozik, hogy korlátozták a polcokon lévő árucikkek számát, több biztonsági címkét helyeztek el a termékeken, és a vásárlóknak a boltból való távozáshoz be kellett olvasniuk a blokkokat.