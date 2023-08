A belgyógyászati osztály mellett az onkológiai, a pulmonológiai és az infektológiai páciensek számára is készül új infrastruktúra.

Az új, három és félszintes „L" alakú épülethez kapcsolódva egy jelenleg is használt útvonalat továbbfejlesztve, egy mintegy 1000 négyzetméteres összekötő folyosó felújítása is megvalósul, a munka befejeztével függőhíd is kiszolgálja majd a kórházat.

Összesen 112, kizárólag egy- vagy kétszemélyes szobát alakítanak ki az intézményben.

Galériánkban a Magyar Építők friss fotóival mutatjuk be a kivitelezés jelenlegi állását:

Az épület paraméterei a következőkben foglalhatók össze:

az épület hasznos alapterülete: 6113,5 négyzetméter lesz,

64 kórtermet alakítanak ki benne, 112 ággyal,

a szobák 25 százaléka egyágyas lesz, 75 százaléka pedig kétágyas,

a természetes fény pedig 149 darab ablakon és 218 négyzetméteres üvegfal felületen keresztül jut majd be a helyiségekbe.

A kivitelező konzorcium eddig legalább 3580 köbméter betont, 617 tonna betonacélt és 28.200 darab téglát használt fel az építkezésen - írja a Magyar Építők.

A kiemelt gyógyászati tereket, steril követelményszintű helyiségeket különleges csíra és gombaölő, homogén bevonatrendszert képező festékkel kezelik le majd a szakemberek.