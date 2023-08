Az egész országra lecsapó vihar nyomán a biztosítótársasághoz augusztus első 4 napjában közel kétezren jelentettek be kárigényt. A tomboló szél és felhőszakadás leginkább a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Baranya vármegyékben élőknél okozta a legnagyobb gondot, innen érkezett a legtöbb bejelentés. A városok közül a legtöbb káresetet Budapestről (862 darab) jelentették a biztosítónál.

Az Alfa Biztosító szakértői még legalább 5700 darab további esetre számítanak az augusztus eleji viharok nyomán. Becslésük szerint a teljes kárérték elérheti a 650 millió forintot. A bejelentések 41 százalékánál a felhőszakadás, 28 százaléknál pedig a beázás okozott jelentős károkat.

A biztosítótársaság kiemelte, a hétvégén is teljes kapacitással folyamatosan dolgoznak a kárbejelentések feldolgozásán. Azt kérik ügyfeleiktől, hogy lehetőség szerint dokumentálják képekkel a viharok okozta károkat, mielőtt elkezdik a halasztást nem tűrő helyreállítási munkákat, és a károk bejelentéséhez használják az online ügyfélszolgálati csatornákat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése hasonlóan viharokkal teli napokat jósol. Az Alfa Biztosító a mostani esetek kapcsán is hangsúlyozza a kármegelőzés fontosságát, felhívva a figyelmet az előrelátásra, az óvatosságra is, mivel tapasztalataik szerint a károk nagy része odafigyeléssel, felkészüléssel megelőzhető. Vihar esetén javasolják a járművek fedett helyen történő tárolását, az ablakok zárva tartását. Mindemellett fontos az elektronikai berendezések védelme; érdemes túlfeszültség elleni berendezéseket használni, és viharos időben lecsatlakoztatni a készülékeket a hálózatról. Fokozott figyelmet kell fordítani a házi kedvenceink számára a védett helyek kialakítására is.