A világ egyik legnagyobb szállásközvetítője, a Booking.com mögött álló vállalat kirobbanó eredményekről számolt be, aminek a hatására a részvényárfolyam is szárnyal. Történt ez annak közepette, hogy a Booking jó ideje nem, vagy csak késve utalja át a szállásadóknak járó díjakat a foglalásokért, és emiatt már a vállalat esetleges csődjéről is híresztelések indultak.

Ahogy az Origo is megírta: hetek óta akadozva fizeti ki a szállásadóknak a nekik járó foglalási díjakat a Booking.com. Első körben előre tervezett és bejelentett informatikai karbantartásról volt szó, ennek azonban azóta többször is módosított határideje is lejárt már, és még mindig vannak hazánkban is, akik nem kapták meg akár millió forintos nagyságrendű utalásaikat sem. A fennakadás mögött az anyavállalat frissen publikált eredménybeszámolója alapján anyagi okok szinte biztosan nem állhatnak.

A Booking.com mögött álló vállalat, a Booking Holdings ugyanis kirobbanó negyedéves adatokról számolt be nemrég közzétett gyorsjelentésében. A csoport bevétele 27 százalékkal, 5,5 milliárd dollárra ugrott éves viszonylatban, nyeresége pedig hatalmasat, 51 százalékkal, 1,3 milliárd dollárra nőtt. Az egy részvényre jutó eredmény 66 százalékkal, 34,89 dollárra emelkedett.

A vendégéjszakák terén 9 százalékos növekedést figyeltek meg a vállalatnál, a rajtuk keresztül lebonyolított foglalások értéke pedig 2022 második negyedévéhez képest 15 százalékkal, 39,7 milliárd dollárra ugrott - írja a Világgazdaság.

A Booking anyavállalatának árfolyamában ugyan kisebb gödör keletkezett, mikor napvilágra került a késedelmes kifizetés ténye, de ezt a pár nap alatt teljes mértékben maga mögött is hagyta a kurzus, amely az idén több mint 50 százalékos pluszban jár.

További információkat a vállalat pénzügyi eredményeiről ide kattintva olvashat.

Vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal

Az Origo a Gazdasági Versenyhivatalnak elküldte kérdéseit arról, hogy milyen eljárások vannak folyamatban - amennyiben vannak megindult vizsgálatok - a Booking nem fizetése kapcsán. A GVH válaszában közölte, hogy "a nemzeti versenyhatóság 2023-ban eddig 26 darab panaszt kapott a Booking.com vonatkozásában, ebből 13 panasz érkezett szállásadóktól szállásdíjak ki nem fizetésével kapcsolatban.

Mindezek alapján megerősítem, hogy az ügyben panaszeljárás van folyamatban, a GVH vizsgálja az ügy részleteit, és indokolt esetben fellép a magyar szállásfoglalók és szállásadók érdekében

- írják válaszukban.

Ezzel együtt az ügyben érintett szállásfoglalók és szállásadók figyelmét a GVH ismételten arra hívja fel, hogy a magánjogi típusú (szerződés-értelmezési, elszámolási stb.) jogviták kezelésére elsősorban a szolgáltatóval egyeztetve (panaszt benyújtva), békéltetőtestület útján, illetve bírósági úton van lehetőségük.

Egyszer már megállapították a portál jogsértő gyakorlatát

A GVH fogyasztóvédelmi típusú (és az ahhoz hasonló, üzletfelek döntéseit tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos) eljárásainak célja a tisztességes verseny biztosítása azokban az esetekben, amikor egy valószínűsíthetően jogsértő piaci gyakorlat torzíthatja a versenyfolyamatokat.

Ezen hatáskörében a magyar nemzeti versenyhatóság 2020 tavaszán sikeresen fellépett a Booking.com üzemeltetőjével szemben, amikor több vonatkozásban is jogsértőnek találta a holland multicég honlapján folytatott, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatot - emlékeztetnek rá.

A nemzeti versenyhatóság minden idők legmagasabb hazai fogyasztóvédelmi bírságát, 2,5 milliárd forintot szabott ki a portál holland üzemeltetőjére, amelynek emellett a GVH Versenytanácsának döntés nyomán módosítania kellett a jogsértőnek bizonyult gyakorlatait is.

A GVH jelezte továbbá, hogy a Booking.com B.V. ez utóbbi ügyével kapcsolatban jelenleg is utóvizsgálat van folyamatban, amely során a nemzeti versenyhatóság azt vizsgálja, hogy a Booking.com maradéktalanul eleget tett-e a GVH Versenytanácsának döntésében foglaltaknak.