Gyors meggazdagodás, siker, könnyen elérhető luxus: bár a jelenség nem újkeletű, de amióta az internet a hétköznapok szerves részévé vált, egyre-másra futhatunk bele önjelölt pénzügyi gurukba, fényűző életmódot ígérő életvezetési tanácsadókba. Egyes értékelések szerint olyan nagy számban bukkannak fel az internet különböző oldalain, hogy a jelenséget már akár a pestis terjedéséhez is lehet hasonlítani. Sok olyan önjelölt szakértő van ugyanis, aki komoly szaktudás vagy bármiféle akkreditáció nélkül hirdeti tanácsait, sőt, néha komplett - és korábban már megbukott, lelepleződött - nézetrendszereit a sikeres életről. Állításaik gyakran csupán megalapozott és hiteles szakmai tartalom nélküli üres fecsegések, de rosszabb esetben szemfényvesztések, esetleg akár törvénybe ütköző tettek sugalmazásai. Mutatunk néhány olyan "sikerkoncepciót", melyekkel kapcsolatban ajánlott fokozott óvatossággal eljárni!

A milliomossá válás csábító ígérete

Ki ne szeretne havonta több millió forintot keresni, úgy hogy ahhoz nem kell más, csak egy laptop és hozzáférés az internethez? Habár könnyen belátható, hogy nem lehet ilyen könnyedén meggazdagodni, ez nem gátolja az online térben tevékenykedő "tanácsadók" tömegét abban, hogy megpróbálják ennek lehetőségét eladni. Állítják, hogy a milliomossá váláshoz nem kell más, mint a drága kurzusaikon való részvétel, drága oktatókönyveik megvásárlása, és az, hogy leutánozzuk őket.

Hogyan lehetséges az, hogy habár sok ilyen szélhámos van, akik mind ugyanazt az értékesítési taktikát alkalmazzák, ugyanazokat állítják, és az árszabásuk is hasonló, mégsem buknak le?

Ennek magyarázata, hogy a csalók hirdetései tele vannak a (valós vagy vélt) sikereik bizonyítékaival: magánrepülőgépek, luxusautók, extravagáns villák, és a biztonság kedvéért néha egy halom készpénz lobogtatása. A lényeg mindig ugyanaz: ők már révbe értek, megtalálták az aranytojást tojó tyúkot, a siker titkát, és (mivel gavallérok) hajlandók is megosztani ezt az erre fogékonyakkal.

Az ilyen önjelölt internetes pénzügyi guruk vagyona származhat:

dropshippingből (ez az online kereskedelmi vállalkozások egyik formája, afféle közvetítői szerep egy termék gyártója és a vevő között, erről részletesebben is írunk cikkünk következő oldalán),

affiliate marketingből (jutalék másvalaki termékének az ajánlásáért),

coachingból (munkatársak fejlesztése, életvezetési trénerkedés),

tanácsadásból,

közösségi médiában folytatott marketingből,

ingatlanok eladásából és

egyéb kereskedésből is.

De szinte mindegy is, mert valójában nem ez az, amit kínálnak.

Amit valójában kínálnak, az a milliomossá válás és a siker receptje.

De hogyan találnak ezek az önjelölt internetes guruk olyan nagy számban kizsebelhető áldozatokat?

A magyarázat abban keresendő, amit Michael J. Sandel filozófus "a felemelkedés retorikájának" nevezett. Vagyis az, hogy társadalmunkban kollektívan hisszük, hogy "a vagyonunk nagysága attól függ, amit már megtanultunk". Az önjelölt pénzügyi guruk erre játszanak rá, hiszen olyan módszereket ígérnek, melyektől erősödik az egyén saját személyes hatalmába vetett hite élete felett, és ehhez elég puszán megtanulni pár fogást. Miközben ők maguk olyan meggyőző pszichológiai értékesítési taktikákat alkalmaznak, melyekkel elérik, hogy a kiszemeltek egy része elhiggye: személyében megtalálta azt, aki a siker kulcsát őrzi.

Mutatjuk melyek az internetes guruk legsikeresebb módszerei, amelyekkel jobb, ha fokozottan elővigyázatos!

A passzív jövedelem hamis ígérete

Vélhetően sokakat csábít annak a lehetősége, hogy bármiféle munka vagy erőfeszítés nélkül egyszerűen és gyorsan meggazdagodhasson. A passzív jövedelmet hirdető ajánlatok pontosan ezt ígérik.

A passzív jövedelem az a kereseti forma, ami úgy érkezik a bankszámlánkra, hogy azért nem teszünk aktívan semmit - legalábbis állítólag. Ez azonban valójában előzetesen nagyon is sok időt, pénzt és kockázatvállalási készséget igényel - hacsak nem szélhámosságról van szó. A passzív jövedelemszerző ötletek az interneten is nagyon keresettek, amit a közösségi portálok és a számtalan honlap szépen ki is szolgál.

Mivel a vagyonokat ígérő passzív jövedelemszerzési tanácsadásra specializálódott "szakértők" jelentős része valóban milliomos, érdemes tisztában lenni azzal, ők hogyan gazdagodtak meg. A témában a The Harrison Groups készített kutatást, amelyben az alanyok legalább évi 5 millió dollárt (másfél milliárd forintot) kerestek évente.

Az eredmények szerint

csak 10 százalékuk örökölte hatalmas vagyonát,

80 százalékuk saját vállalkozását vitte sikerre,

a többség kemény munkával, ámde robbanásszerűen lett elképesztően gazdag,

jelentős hányaduk a jövedelmét bizonyos fokú kockázatvállalással szerezte,

egyáltalán nem a meggazdagodás lehetősége motiválta, és

mindössze 10 százalékuk szerezte vagyonát valamilyen passzív befektetéssel.

Összefoglalva tehát a gazdagok kemény munkával, főleg kockázattal is járó vállalkozás, vagy befektetés révén szerezték vagyonukat, és a munkájuk egyben a szenvedélyük is - vagyis szó nincs arról, hogy a jövedelem "magát termelte volna meg" számukra. A valódi, folyamatos jövedelemet biztosító lehetőségek mind olyanok, melyekbe előzetesen rengeteget bele kell tenni, akár pénzt, akár időt és energát. Márkaépítés, szabadalmak és jogdíjak, ingatlan bérbeadás, a tőzsdén a részvényekkel való kereskedés, kötvények, és az osztalék befektetési forma - az ezekből származó bevételekért azonban korábban tenni kell.

Fontos tudni, hogy száz százalékig passzív jövedelem, amiből meg is lehet élni, nem létezik, az általában az aktív jövedelemforrás kiegészítése lehet (kivéve, ha az ember rendkívüli vagyonnal rendelkezik és befekteti a pénzét). Ezért ha bárki olyan lehetőséget ajánl, ami ennek ellentmond, az szinte biztosan átverés.

A legismertebb passzív jövedelmi átverések a Ponzi-sémák és az egyéb, hasonló elvű piramisjátékok. Ezekről lesz szó az alábbiakban.

A Ponzi-féle piramis: a világ egyik legnagyobb átverése

Az Origo egy korábbi cikkében már bemutatta ennek a mai napig is népszerű csalási módszernek a kitalálóját, Charles Ponzi-t, aki minden idők egyik legnagyobb szélhámosaként vonult be a történelembe. Követői között volt Bernie Madoff, Wall Street-i befektetési tanácsadó is, akiről 2008-ban derült ki, hogy 65 milliárd dolláros kárt okozott ügyfeleinek. A Ponzi-rendszer egyfajta piramisjáték (más néven: pilótajáték), amelyben egy vállalkozó úgy építi fel "üzleti birodalmát", hogy a korábbi befektetőket az újonnan érkezett befektetők pénzéből fizeti ki, egészen a rendszer összeomlásáig.

Van azonban néhány tényező, ami megkülönbözteti a pilótajátéktól:

A Ponzi-rendszereket általában befektetési szolgáltatásként mutatják be, ahol a csatlakozók azt hiszik, hogy az általuk elért hozam egy törvényes befektetés eredménye.

A szélhámos lényegében kirabolja az egyik befektetőt, hogy kifizesse a másikat.

A piramisjátékok viszont a hálózati marketingre épülnek, és a résztvevőknek új tagokat kell toborozniuk ahhoz, hogy pénzt keressenek. Ezért minden résztvevő jutalékot vesz fel, mielőtt továbbítja a pénzt a piramis csúcsára.

Hogyan lehet felismerni és elkerülni egy ilyen átverést?

Szakértők szerint hazai vállalkozók esetében viszonylag könnyű dolgunk van: meg kell nézni, hogy az adott cégnek van-e a Magyar Nemzeti Banktól származó engedélye pénzügyi tevékenységre, és emellett tagja-e a befektetővédelmi alapnak. Ha nem, kerüljük el jó messzire az illetőt, de önmagában már az is gyanús lehet, ha valaki irreálisan magas hozamot ígér. Irreálisan magasnak pedig azt kell tekinteni, ami érdemben magasabb a kockázatmentesen elérhetőnél, vagyis a banki kamatoknál, vagy az állampapírok hozamainál.

Cikkünk a következő oldalon folytatódik, lapozzon!